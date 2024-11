Immunerősítés növényi drogokkal

Az őszi és téli időszakban érdemes kúraszerűen gyógynövényekkel is erősíteni az immunrendszert. A gyógyszerészetben és a fitoterápiában a növényi drog a gyógynövénynek azon részét jelenti, amely a hatóanyagot tartalmazza.

A gyógynövények alkalmazási szabályai

Mielőtt hozzáfognánk egy gyógynövényes főzet, tea elkészítéséhez, mindig tanulmányozzuk a csomagoláson lévő útmutatót vagy kérjünk tanácsot szakembertől, hiszen nem minden gyógynövényt kell leforrázni – a csipkebogyó például csak 8 órás, hideg vizes áztatás után fejti ki a hatását.

Annak is érdemes utánanézni, hogy milyen mellékhatásai lehetnek egyes hatóanyagoknak, hiszen előfordulhat hashajtó hatás, illetve tartós alkalmazás után akár májkárosító hatás is. Éppen ezért csak az előírt kúraszerű alkalmazási időtartamban érdemes bizonyos gyógynövényeket használni, ez általában nem több, mint 1-2 hónap. Egyes gyógynövények egyéni érzékenység esetén erős allergének is.

A legfontosabb védekezőképességet fokozó gyógynövényekről dr. Babai László, az Oxygen Medical prevenciós szakértője számolt be.

C-vitamin tartalmú gyógynövények

C-vitamin nagy mennyiségben található a csipkebogyóban, a málna termésében és levélben, továbbá a csalánfűben. A C-vitamin fontos antioxidáns, amely részt vesz a kollagén szintézisében, a folsav és a vas felszívódásában. Ősszel és télen különösen hasznos a bevitele, hiszen fokozza a fertőzésekkel szembeni ellenállóképességet. Kevésbé köztudott, hogy serkenti a csontosodási folyamatot, a kötőszöveti regenerációt, sőt növeli a fizikai teljesítőképességet.

Flavonoid tartalmú gyógynövények

Gazdag flavonoid-forrás a nyírfalevél, a kukoricabajusz, a bodzavirág, a máriatövis-termés és a hársfavirág. A flavonoidok jó hatással vannak a szív- és érrendszerre, az enzimfunkciókra, de csökkentik a vérnyomást és a koleszterinszintet, gyulladáscsökkentők, görcsoldók és az immunrendszerre is előnyös hatást gyakorolnak.

A gyógyteák mellett érdemes az egészséges táplálkozásra is figyelmet fordítani, ugyanis vitaminok, flavonoidok és más antioxidánsok a felsorolt növények mellett számos zöldségben is gyümölcsben is nagy koncentrációban találhatók. Megemlíthetők például a citrufélék, a spenót, vagy a brokkoli.

Szaponin tartalmú drogok

A szaponinban gazdag gyógynövények jól hatnak az ödémák ellen, gátolják a koleszterin felszívódását, fokozzák a hörgők működését, jó hurutoldók, remekül roborálnak és kiemelten jelentős immunstimulátorok. Ilyen szempontból fogyasztásra ajánlott a mezei zsurló, a ginzeng, az édesgyökér, az aranyvesszőfű, és az ökörfarkkóró-virág.

Csípős fűszernövények

Bizonyos gyógynövényként is ismert fűszerek értágulatot hoznak létre, ingerlik a melegérzékelő receptorokat és aktiválják az immunsejteket. Kitűnően alkalmasak görcsoldásra, az anyagcsere fokozására, meggyorsítják az emésztést. Alkalmazható gyógynövények a fokhagyma, kapszaicintartalma miatt a csípős paprika, a fekete mustármag és a kurkuma.

További gyógynövények az őszi-téli időszakra

A be nem sorolható növényi drogok közé tartozik a kasvirág (echinacea), amely légúti fertőzések kitűnő kezelője, gyulladásos bőrbetegségek ellenszere és kitűnően erősíti a szervezet védekező képességét.

Hasonló erős hatású gyógynövény a macskakarom, amelyet elsősorban cukorbetegség, ízületi panaszok kezelésében is használnak immunerősítő hatása miatt. Alkalmazásánál azonban elővigyázatosnak kell lennünk, mert irritálhatja a gyomornyálkahártyát (ezért fekélyeseknek nem is ajánlott), csökkentheti a fogamzóképességet és vetélést okozhat. Éppen ezért használata előtt tanácsos szakember véleményét kérni!

Növényi illóolajok

Az aromaterápia a gyógynövényekből kivont illóolajak segítségével fejti ki jótékony hatását. A felhasználásnak azonban komolyan szabályai vannak. Mivel az illóolajok vízben nem oldódnak, fürdők és borogatások esetében szükséges hordozóanyagot használni, vagyis az olajat mézbe, tejbe, tejszínbe, sóba keverve adni a vízhez.

Sok olaj irritálja a bőrt, ezért soha nem szabad önmagukban felvinni őket, csupán bázisolajokkal elkeverve. Bázisolaj lehet például a szezám-, a mandula- vagy a búzacsíraolaj.

Várandósok az terhesség első 3 hónapjában semmiféle olajat ne használjanak, és utána is csak előzetes tájékozódás után válasszanak! Kizárólag a 100 százalékos tisztaságú, természetes anyagok hordozzák a valódi gyógyhatást, így még párologtatáshoz is ezeket érdemes választani.

Teafaolaj - Ez a legerősebb fertőtlenítő hatású illóolaj, amely bevethető vírusok, baktériumok, gombák ellen egyaránt, ezért bármilyen fertőzés kivédésére és továbbterjedésének megakadályozására alkalmas. Mivel nem jellegzetes az illata, kitűnően kiegészíthető más, kellemes aromájú olajakkal.

Citromolaj - A szobában párologtatva elpusztítja a fertőzést okozó vírusok, baktériumokat, fokozza a vérkeringést, sőt a visszerek elleni harcban is segít. Fontos azonban, hogy fényérzékenyítő hatással is bír, aminek eredményeképpen a citrom illóolajjal kezelt felület könnyebben leég, ezért ha külsőleg alkalmazzuk, ne menjünk a napra.

Eukaliptuszolaj - Kellemes mentolos illatú olaj, amely ideális segítő a megfázásos időszakban, hiszen remekül fertőtlenít, hűsít és könnyíti a légzést. 6 éves kor alatt az enyhébb eucalyptus radiata illóolajat érdemes alkalmazni, mivel az eucalyptus globulus töményen akár hörgőgörcsöt, légzésbénulást okozhat a kicsiknél.

Dr. Babai László - Oxygen Medical