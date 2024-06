Kezdődik a málnaszezon - Mire használható a növény a gyógyászatban, és mire nem?

A málna (Rubus idaeus) nemcsak közismert és közkedvelt gyümölcs, hanem a gyógyászatban is felhasználják a termését, levelét ennek a hazánkban is őshonos félcserjének. Alkalmazásával kapcsolatban sok téves információ is terjed az interneten és a betegek között, így nem árt tisztázni, valójában mire is alkalmazhatjuk ennek a finom gyümölcsnek a termését és a levelét.

Édes termése közkedvelt gyümölcs. A málna termését nemcsak finom íze miatt érdemes fogyasztani, hanem mert magas a C-vitamin- és mangántartalma, és bár kisebb mennyiségben, de más vitaminokat és ásványi anyagokat is tartalmaz. Az élelmiszeripar is szívesen felhasználja lekvár, szörp készítésére. A gyógyászatban, a Szabványos Vénymintákban (FoNo VIII.) hivatalos a málnabor (Vinum rubi idaei) és a málnaborból cukorsziruppal készített málnaszirup (Sirupus rubi idaei), amit ízjavítóként, ízelfedőként alkalmaznak belsőleges készítményeknél.

Miért érdemes még a málna gyümölcsét fogyasztani? A termés piros színét a benne lévő polifenolos vegyületek adják, ahogy a piros, vörös, kék, lila színű gyümölcsöknek, zöldségeknek is. A polifenolok antioxidáns hatású vegyületek, egyik alcsoportjuk az antocianidok. Ezek a vegyületek átlépik a vér-agy gátat, és felhalmozódnak az agy azon területein, melyeknek a tanulásban és a memóriában van szerepük. Klinikai vizsgálatok szerint a polifenolos vegyületek gátolják a szabadgyökök károsító hatását az agyban, tartós fogyasztásuk a demenciára való hajlamot csökkenti. Ezért érdemes étrendünkbe „színes” zöldségeket-gyümölcsöket beépíteni. Így ne hagyjuk ki a málnaszezon rövid idejét se, és egész nyáron lehetőségünk van polifenolos vegyületeket tartalmazó növényeket-zöldségeket beépíteni a táplálkozásunkba.

Veszélyes tévhitek a málnalevélteával kapcsolatban

A málnalevéllel (Rubi ideai folium) és a belőle készült teával kapcsolatosan számos tévhit terjed az emberek között, leginkább a kismamáknál, hogy könnyebbé teszi a szülést izomlazító hatása miatt. De ezt a hatást még nem sikerült tudományosan bizonyítani! Az Európai Gyógyszerügynökség nem ajánlja terhesség alatt, de még gyermekeknek sem az alkalmazását, mert nem áll rendelkezésre elég információ a biztonságos alkalmazhatóságáról. A FoNo VIII. szerint éppen ezért a tea alkalmazása 18 év alatt nem ajánlott. De ugyanígy tévhit, hogy gyulladásos bélbetegségben érdemes alkalmazni. A magas cserzőanyag-tartalma ugyanis inkább irritálja a nyálkahártyát, minthogy nyugtatná. Így nem ajánlott alkalmazása ezeknek a betegeknek.

Milyen céllal alkalmazható biztonsággal a málnalevéltea?

A málnalevél (Rubi ideai folium FoNo VIII) igazolt gyógyhatása az ismert összetevőire vezethető vissza.

Tartalmaz cserzőanyagokat, amely a bőr és a nyálkahártyák felületén a fehérjékkel összekapcsolódva csökkenti a káros anyagok felszívódását. Ez azonban azt is jelenti, hogy belsőlegesen, teaként fogyasztva más gyógyszerek felszívódását is gátolhatja. Így érdemes a gyógyszerek bevételétől legalább 2 óra különbséggel fogyasztani a teát.

Gyulladáscsökkentő és adstringens (összehúzó) hatással rendelkezik. Külsőleg száj- és toroköblögetésre lehet alkalmazni torok- és fogínygyulladás esetén, belsőleg menstruáció alatt a görcsök enyhítésére, illetve hasmenés esetén annak csillapítására (amennyiben más panaszok, úgymint láz, görcs, vér nincsenek).

Forrás: WEBBeteg

Szerzőnk: Huszár Zsoltné dr., szakgyógyszerész