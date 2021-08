Mérgező növények otthonunkban, kertjeinkben

A gyöngyvirág nak minden része erősen mérgező. Ha gyerekek mégis esznek belőle, elsősorban rosszullét, hányás hívhatja fel a figyelmet a bajra. Sajnos okozott már halálesetet az is, hogy a virágot tartalmazó vízből ittak.

nak minden része erősen mérgező. Ha gyerekek mégis esznek belőle, elsősorban rosszullét, hányás hívhatja fel a figyelmet a bajra. Sajnos okozott már halálesetet az is, hogy a virágot tartalmazó vízből ittak. A legtöbb kertben megtalálható aranyeső szintén mérgező, különösen a termése.

szintén mérgező, különösen a termése. A kroton nedve a tápcsatornába jutva erős hányást, hasmenést, égő, maró érzést, a bőrre cseppenve pedig kivörösödést, viszketést okoz.

nedve a tápcsatornába jutva erős hányást, hasmenést, égő, maró érzést, a bőrre cseppenve pedig kivörösödést, viszketést okoz. A fikusz erős hasfájást, hasmenést, hányást okoz, amennyiben lenyeli a gyermek.

erős hasfájást, hasmenést, hányást okoz, amennyiben lenyeli a gyermek. A ciklámen erős hányás, hasmenés, fokozott izzadást, légzési nehézséget okozhat.

erős hányás, hasmenés, fokozott izzadást, légzési nehézséget okozhat. A diffenbachiá nak minden része mérgező. A szájban, torokban égő, maró érzés jelentkezik, nyelési nehézség, sőt akár beszédképtelenség is jelentkezhet.

nak minden része mérgező. A szájban, torokban égő, maró érzés jelentkezik, nyelési nehézség, sőt akár beszédképtelenség is jelentkezhet. A filodendron nak vagy könnyező pálmának a légzőgyökerei tartalmazzák a mérgező anyagot, amely a bőrre vagy a nyálkahártyára kerülve erősen irritálja azt: a bőr kivörösödik, a szájüregben, torokban égő érzés jelentkezik. Mérgezés esetén a gyerek száját jól ki kell öblíteni, majd jégkockát szopogattatni vele.

nak vagy könnyező pálmának a légzőgyökerei tartalmazzák a mérgező anyagot, amely a bőrre vagy a nyálkahártyára kerülve erősen irritálja azt: a bőr kivörösödik, a szájüregben, torokban égő érzés jelentkezik. Mérgezés esetén a gyerek száját jól ki kell öblíteni, majd jégkockát szopogattatni vele. A leander nek minden része mérgező, heves hányást, hasmenést okoz.

nek minden része mérgező, heves hányást, hasmenést okoz. A szobai kankalin (primula) levélszőrei bőrirritációt okozhatnak, viszketést, hólyagképződést okozva.

(primula) levélszőrei bőrirritációt okozhatnak, viszketést, hólyagképződést okozva. A mikulásvirág nedve maró hatású.

nedve maró hatású. A maszlag nak nemcsak az illata kellemetlen, de minden része mérgező is. Általános nyugtalanságot, beszédzavart, sírógörcsöt, eufóriát, hallucinációt is okozhat.

nak nemcsak az illata kellemetlen, de minden része mérgező is. Általános nyugtalanságot, beszédzavart, sírógörcsöt, eufóriát, hallucinációt is okozhat. A nadragulya minden része mérgező. Elfogyasztását követően nyugtalanság, izgalom, sírógörcs jelentkezik, súlyos mérgezés esetén epilepsziás rohamot, kómát is eredményezhet. Az évszázadok során sok ember életét oltották ki ezzel a módszerrel.

minden része mérgező. Elfogyasztását követően nyugtalanság, izgalom, sírógörcs jelentkezik, súlyos mérgezés esetén epilepsziás rohamot, kómát is eredményezhet. Az évszázadok során sok ember életét oltották ki ezzel a módszerrel. A gyűszűvirág lassítja a szívműködést, súlyos esetben szívelégtelenséget, légzésleállást, továbbá veseelégtelenséget is előidézhet.