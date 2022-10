Hurutoldó gyógynövények és azokat tartalmazó készítmények

A hurutos köhögéses panaszok enyhítésére számos, gyógyszerészek által is ajánlott gyógynövény, illetve azokat tartalmazó gyógyszer, hagyományos növényi gyógyszer és gyógyhatású készítmény áll rendelkezésünkre.

Hurutos köhögés esetén a nyákoldásra alkalmas gyógynövények egyik csoportja az illóolaj tartalmú gyógynövények, mint a kakukkfű, ánizs, csillagánizs, édeskömény, eukaliptusz, terpentin olaj (mely a tengerparti fenyő illóolaja), borsmenta.

Illóolajok belsőleg, külsőleg, inhalálva

Ezek között a gyógynövények között belsőlegesen alkalmazhatóak is vannak. Felszívódásuk után a hörgőkben kiválasztódva fejtik ki köptető, hörgőtágító hatásukat.

Patikai készítmény a kakukkfű elixír, mely hat éves kortól alkalmazható.

A kakukkfű teát naponta maximum 10 gramm szárított herbából, magyarul virágos hajtásvégből készíthetünk, és fogyasztása 12 éven felülieknek ajánlott.

Belsőleges gumipasztillaként is forgalomban van kivonata hagyományos növényi gyógyszerként. Hat éves kor felett alkalmazható és szorbitot tartalmaz.

A kakukkfű kivonat csillagánizs olajjal belsőleges oldatos cseppekként hagyományos növényi gyógyszerként van forgalomban, 12 év felett alkalmazható, és étkezéstől függetlenül is bevehető készítmény vízzel hígítva. Azonban alkoholt is tartalmaz, erre gépjárművezetőknek figyelnie kell. Májbetegek és epilepsziában szenvedők nem szedhetik.

Az illóolaj-tartalmú készítmények külsőleg is alkalmazhatóak bedörzsölő szerként. Az illóolajok a bőrön keresztül is felszívódnak, a vérkeringésbe jutva a légzőszervekben választódnak ki. Ide tartoznak a mellkas balzsamok, kenőcsök, melyek hatékonyságához hozzájárul a test-meleg bőrfelület, amely elősegíti az illóolajokból az aromás gőzök felszabadulását. Az illóolajok belégzése a légutakban letapadt nyákot feloldja, elfolyósítja, így lehetővé teszi annak könnyebb felköhögését. Az illóolajok enyhe görcsoldó hatásuk révén csökkentik a köhögési ingert és a légzés is könnyebbé válik. Ne alkalmazzuk nyílt seben, arcon, szem és orr környékére nem szabad kenni.

Az illóolaj tartalmú kenőcsök, mint az illóolaj tartalmú inhalációs csepp, inhalálásra is alkalmazhatóak. Külön figyelni kell, hogy ne lélegezzünk be túl forró gőzt, az inhalálás pedig napi egyszer és maximum 5-10 percig tartson. Szív- és érrendszeri betegségekben óvatosan alkalmazható az inhalálás. A menta és eukaliptusz illóolajok kisgyermekek kezelésére ellenjavalltak, alkalmazásuk 4 éves kor felett ajánlott. Asztmásoknak, krupposoknak kifejezetten árt a meleg pára.

További hurutoldó gyógynövények és hatóanyagok

Az illóolaj tartalmú kakukkfű kivonatot gyakran alkalmazzák más hatású hurutoldó gyógynövényekkel, mint például a kankalin. A két gyógynövényt tartalmazó gyógyszer filmtabletta, felnőttek alkalmazhatják, laktózt és szacharózt tartalmaz. A kankalin szaponin hatóanyagot tartalmaz, amely hatóanyag a sűrű nyákot oldja, és a garat nyálkahártyájának izgatásán keresztül alakítja ki a hígabb váladékot. Mellékhatása, hogy emésztési panaszokat okoz.

Szaponin tartalmú gyógynövény még az édesgyökér (vizes kivonata a medvecukor, amely régen népszerű édesség volt), mely elfolyósítja a légúti váladékot, így segíti annak felköhögését. Előnye, hogy a legtöbb köptető hatású növénnyel ellentétben nem izgatja a gyomrot. Ez azzal függ össze, hogy - ellentétben a többi szaponin tartalmú növényi droggal - hatóanyagainak gyomorvédő hatása is van. A 1,5–2 g gyökérből készített forrázat naponta legfeljebb 4 alkalommal fogyasztható. Négy hétnél hosszabb ideig nem alkalmazható.

Ugyancsak szaponin tartalmú gyógynövény a közönséges borostyán. A szaponinok előbb leírt hatása mellet még a borostyán-szaponinoknak hörgőtágító hatása is van, könnyebbé válik a légzés, csökkenti a köhögési ingert. Kapható a kakukkfű kivonat mellet egy szirupban a borostyán kivonata, de önállóan is forgalomban van borostyán kivonatot tartalmazó szirup, belsőleges csepp, pezsgőtabletta, szopogató tabletta, melyek mind gyógyszernek minősülnek.

Mivel sok készítmény van forgalomban, a választásban szempont az életkor (van olyan csepp, amelyik már 2 év felett alkalmazható), tartalmaz-e alkoholt, illetve milyen édesítőszert tartalmaz, és melyik gyógyszerforma felel meg a legjobban az életformánknak. Allergiás bőrreakciók fellépése esetén abba kell hagyni a gyógyszer szedését és orvossal kell konzultálni. Borostyán kivonatot étrendkiegészítők nem tartalmazhatnak.

A légutak és orrmelléküregek gyulladásaiban, antibakteriális terápia kiegészítő kezelésére elérhető több gyógynövényt tartalmazó gyógyszer is, csepp és bevont tabletta formában, amely tárnicsgyökeret, kankalin virágot, fekete bodza virágot, vadsóskát és vasfüvet tartalmaz. A gyógyszer összetevői nyákoldó hatásúak, serkentik a hám csillószőrös működését, így a hígabb váladék felköhögését. A jelentősebb légúti vírusok szaporodását gátolják.

A készítmény nagy előnye, hogy már csecsemő korban is alkalmazható, bár a csepp keserű ízű, ennek elfedésére gyümölcslébe, teába keverve is alkalmazható. A bevont tabletta iskoláskorúaknak, a forte filmtabletta 12 év felettieknél alkalmazható. Mellékhatásként bőrkiütés, bőrpír, viszketés jelentkezhet. Mindkét bevont tabletta tartalmaz laktózt.

Az orvosi pemetefű A pemetefű-cukorkát sokan ismerik, kedvelik, de kevesen tudják, hogy kifejlesztője egy magyar gyógyszerész, Réthy Béla. A gyógycukorka egyik fontos alkotóeleme az orvosi pemetefű, amely keserűanyagokat, flavonoidokat és illóolajat tartalmaz. A pemetefűnek nemcsak köptető, hanem keserűanyag-tartalma miatt étvágyjavító, epehajtó, görcsoldó és gyulladáscsökkentő hatása is van. A pemetefű-cukorka alkalmazását elsősorban hurutos köhögés, megfázás és emésztési panaszok kezelésére javasolják.

Mivel a hurutos köhögés legtöbbször megfázásos megbetegedés következménye, érdemes a dél-afrikai muskátli gyökerét is megemlíteni, melynek standardizált kivonata csepp és tabletta formában és szirupként is kapható, 6 éves kortól alkalmazható. Hatóanyagai meggátolják a kórokozók megtapadását a légutakban, az orr csillószőreinek működését segítve meggátolja a váladék pangását, és ott a kórokozók megtapadását. A növény jelentősen csökkenti a betegség okozta tüneteket, mint a köhögés, torokfájás, nehézlégzés. Baktériumellenes és immunstimuláns hatása van. Lényeges, hogy fokozhatja a véralvadásgátlók hatását, így a készítmény alkalmazása előtt kérjük ki orvosunk tanácsát.

További gyógyhatású teák

A kakukkfű mellett a fekete bodzavirág, a hársfa és a kamilla virág is alkalmazható hurutos köhögéskor. A két utóbbi nyugtató hatásával segítheti a köhögő beteg nyugodt alvását. A tea készítésekor, ne felejtsük el a forrázatot lefedni leszűrés elött, hogy az értékes illóolaj tartalom ne távozzon, illetve szűrés után a vizes drogot kinyomkodni, hogy a nyáktartalom is belekerüljön a teába, amit elfogyasztunk. Mivel a bodza, és a hársfa izzasztó hatású is, fogyasztásuk után fontos az ágynyugalom.

Hurutoldásra alkalmazhatunk gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású teakeverékeket. A teák hatását népgyógyászati tapasztalatok, míg összetevőinek hatását szakirodalmi adatok igazolják. A teakeverékek orvosi zilizt, mely nyálka tartalmú gyógynövény, kakukkfűvet, hársfavirágzatot, fekete bodza virágot, édesgyökeret, keserű édeskömény termést, kamilla virágzatot tartalmaznak. Felső légúti megbetegedésekben alkalmazhatóak a köhögési inger csökkentésére, a kaparó érzés (torok) megszüntetésére. Hurutos tünetekben a letapadt nyák felköhögésének/kiürülésének megkönnyítésére.

A gyógyteák elfogyasztása és más gyógyszer, vagy gyógyhatású termék bevétele között mindig teljen el 1-2 óra. Izzadást előidéző gyógyszerek (pl. acetilszalicilsav) hatását fokozhatják az izzasztó hatású gyógyteák.

Amennyiben panaszai nem javulnak, vagy a köhögés mellett más tünetek is jelentkeznek, feltétlenül keresse fel orvosát, mert a hurutos köhögés ellen gyógyszeres terápia is szükséges lehet.

Forrás: WEBBeteg

Szerző: Huszár Zsoltné dr., szakgyógyszerész