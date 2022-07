A természet patikájának leggyakrabban alkalmazott gyógynövénye, a kamilla

Az orvosi székfű (kamilla), latin nevén Matricaria recutita szárított fészekvirágzatát használjuk fel a gyógyászatban. E növény hazánk területén is vadon terem az Alföldön. Erről a területről a kézi erővel begyűjtött, vadon termő kamilla 2015 óta hungarikumnak minősül.

Bár sokan azt hiszik, felismerik a növényt (a virágzatának közepén elhelyezkedő csöves, sárga virágok gömbölyded kúpot alkotnak, melynek belseje üreges és jellegzetesen kamilla illatú, a csöves virágokat fehér színű nyelves virágok veszik körül), vannak, akik összetévesztik a hozzá külsőleg nagyon hasonlító, ám allergizáló hatású nehézszagú pipitér növénnyel. Ezért fontos, hogy csak gyógyszerkönyvi minőségű gyógynövényt használjunk, mert ebbe nem keveredhet bele az allergizáló növény. A VIII. Magyar Gyógyszerkönyvben hivatalos a kamilla virágzata: Matricariae flos, a virágzatból készült Matricariae extractum fluidum (folyékony kivonat), és a jellegzetesen kék színű, erőteljes illatú vizgőz-desztillációval kivont illóolaj: a Matricariae aetheroleum. A gyógynövény széles körű alkalmazására jó példa, hogy a tradicionális perzsa orvoslás az illóolajat migrénes panaszok kezelésére alkalmazza külsőlegesen.

A virágdrog hatóanyagai

A virágdrog hatóanyagai: nyálkatartalom (poliszacharidok), flavonoidok (apigenin), és az illóolaj-összetevők: a bizabololok és a kamazulén. Ez utóbbi a virágzatban található proazulén vegyületből (matricinből) keletkezik tea készítésekor, vagy az illóolaj kivonása során. A kamazulén kék színe miatt a frissen elkészített, flavonoidtartalma miatt sárga színű tea állás közben zöld színű lesz. Ezek a hatóanyagok külön-külön is gyulladáscsökkentőek, például gátolják a gyomorfal nyálkahártyájának a felmaródását, gyomorfekély esetén kiegészítő terápiaként használható a tea. Az apigenin és a bizabolol görcsoldó hatással is rendelkeznek. A bizabolol gátolja a baktériumok szaporodását. Az általános tapasztalatok alapján a kamilla teájának enyhe nyugtató hatása is van. Bőrnyugtató, külsőlegesen gyulladáscsökkentő és irritációt gátló hatása is bizonyított.

Alkalmazása, esetleges nem kívánatos hatásai

A csecsemőkori megfázás tüneteinek enyhítésére egyéves kor alatt csak a kamilla használható. 6 hónapos és 2 éves kor közötti gyermekek részére a teát 0,5-1,0 g drogból készítjük, naponta 2-4 alkalommal fogyasztható. 15 évnél idősebbeknél inhalációs alkalmazása is ajánlott megfázáskor. Figyeljünk, hogy a belélegzett tea gőze ne legyen túl forró!

A szájüreg és a torok kisebb fekélyeinek, gyulladásainak kezelésére 6 évesnél idősebbek részére ajánlott: 1,0-5,0 g virágzatból 1 dl vízzel forrázatot készítünk, mely szűrés és lehűlés után a száj és torok öblítésére, gargalizálásra használható naponta többször.

A bőr enyhe gyulladásának (pl. napégés, szolárium után, vagy sugárterápiás kezeléskor), felszíni sebeknek és kisebb keléseknek a kezelésére teája 12 évesnél idősebbek részére ajánlott külsőlegesen. Ekkor 2,4-4,0 g-ból készítünk forrázatot 1,5 dl forrásban lévő vízzel. A lehűlt tea lemosásra, borogatásra és kötések átitatására használható. Ugyancsak alkalmazható a végbél (aranyeres panaszok) és nemi szervek enyhe gyulladásainál kiegészítő kezelésre.

Belsőlegesen, gyomor- és bélhurut, puffadás és kisebb görcsök, enyhe bélpanaszok esetén felnőtteknek, de már fél éves kortól is használható a tea. Felnőtteknél 1,5-4,0 g virágzatból 150 ml vízzel készítjük a teát. Naponta 3-4 alkalommal fogyasztható.

A tea, forrázat alkalmazása terhességben és szoptatás időszakában is biztonságos.

A kamilla illóolaja aranyeres panaszok kezelésére alkalmazott gyógyszerek, gyógyhatású készítmények (végbélkúpok, végbélkenőcsök) összetevője.

A kamilla langyos forrázatának használatát biztonsági szempontok – allergizáló növényekkel, vagy kórokozókkal való esetleges szennyezettség – miatt az Európai Gyógyszerügynökség legújabb ajánlása szempanaszok kezelésére nem javasolja.

Milyen gyógytermékekben alkalmazzák?

Légzéskönnyítő orrkenőcs, mellkenőcs (gyermekek számára 2 éves kor felett), herpeszkenőcsök összetevője a kamillavirág. Körömvirág-, árnika- és feketenadálytő-tartalmú krémekben a kamilla a másik gyulladáscsökkentő összetevő. Kapható A- és E-vitamin-tartalmú kamillatartalmú regeneráló, bőrgyulladást megelőző krém. A kamillavirág görcsoldó, szélhajtó, emésztést elősegítő, nyugtató teakeverékek összetevője.

Kevéssé allergizáló gyógynövény, de ritkán allergiás bőrreakciót okozhat. Teája száríthatja a nyálkahártyát, azonban az a feltételezés, hogy tartósan, belsőlegesen alkalmazva károsíthatja a vékonybelek bolyhait, nem igazolódott. Természetesen a kellemetlenségek elkerülése érdekében fontos, hogy a teát megfelelően készítsük el, és az előírtak szerint alkalmazzuk.

Forrás: WEBBeteg

Szerzőnk: Huszár Zsoltné dr., szakgyógyszerész