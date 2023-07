Allergizáló gyógynövények

A gyógyszerkönyvben is szereplő gyógynövényekre, azok pollenjeire vagy különböző összetevőire kialakuló allergia az „egyszerű” allergiás reakcióktól, mint orrfolyás, tüsszögés, szemirritáció, a kiütéseken át akár anafilaxiás sokkot is okozhat.

Fontos, hogy ismerjük, hogy gyógyhatásaik mellett mely gyógynövények allergizálhatnak. Van olyan gyógyszer is, mely növények pollenjeit tartalmazza.

A leggyakrabban allergiás reakciót kiváltó gyógynövények

Pollenszórás tekintetében azok a növények ”veszélyesek”, melyeknek beporzása a széllel történik.

Nyírfa

A nyírfát a fehér kérgéről könnyű felismerni, levelét vízhajtásra használják, vízhajtó teakeverékekben, húgyúti fertőzések kiegészítő terápiájára alkalmazzák.

Belsőleges alkalmazásakor, aki allergiás a növényre, annak késleltetetten, az alkalmazása után 1-10 óra múlva kiütései jelenhetnek meg a testén. Porzós barkavirágjai sok pollent szórnak, erősen allergének, mint rokonai, a nem gyógynövény égerfa vagy mogyoróbokor.

Tölgyfa

A tölgyfa virágzásakor, azaz áprilisban, májusban szórja pollenjeit. Mivel legnagyobb területen erdőkben találkozhatunk vele, így az allergiásoknak érdemes ilyenkor kerülni a kirándulást a tölgyesekben. Kérgét magas cseranyag-tartalma miatt tradicionálisan alkalmazzák hasmenéses panaszokra belsőleg, genitális, végbéltáji panaszoknál ülőfürdőként, vizes forrázata alkalmazható szájüregi fertőzésekben.

Ülőfürdőhöz 20 g drog/1l víz, míg hasmenéses panaszokra naponta max. 3 g kéregből készített főzet alkalmazható.

Fűz

Nedves rétek kedvelője a fűz, melynek füzérvirágzata a húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódó húsvéti barka. Emiatt sokan a lakásba is beviszik. Mivel pollenjei erősen allergének, csak a még nem kinyílt virágokat vigyük be a lakásba, és ne tegyük vízbe, mert ha kinyílik, pollennel árasztja el a lakást. A fűzfakéreg szalicin tartalmából fejlesztették ki az első modern, nemszteroid gyulladáscsökkentőt, az acetilszalicilsavat.

Hársfa

Kedvelt gyógynövényünk a hársfavirág, leginkább a kislevelű hárs pollenjei allergizálnak, ez legerősebben a fa közvetlen közelében érzékelhető. Azok, akik erre érzékenyek, nem fogyaszthatják a szárított virágból készült teát sem.

Tiszafa

A tiszafa örökzöld növény, a világ legértékesebb fái közé tartozik, ezt igazolja, hogy már az időszámításunk előtt is készítettek tárgyakat a fából. Jellegzetesek a bogyóhoz hasonlítható, piros magköpenyes magvai. A növény március-áprilisban virágzik, pollenje erős allergén. Az egész növény –a piros magköpeny kivételével – taxin nevű anyagot tartalmaz, amely az emberre halálosan mérgező.

A kivonatából előállított taxolt és származékait a daganatos megbetegedéseknél alkalmazzák.

További gyógynövények, melyek allergizálhatnak

Gyakori gyógynövényeink, mint a gyermekláncfű, bojtorján (köhögésre), aranyvessző (vízhajtó, de nem csökkenti a vérnyomást), cickafark, árnika (zúzódások, vérömlenyek jó ellenszere), körömvirág és bíbor kasvirág (echinacea) az őszirózsafélék családjába tartoznak. Bár ezeknél a gyógynövényeknél ritka az allergiás reakció, de előfordulhat, ezért érdemes megemllíteni őket, mert gyakran használt gyógynövényekről van szó. A csoporton belül gyakori az úgynevezett keresztallergia, mely esetén aki az egyik növényre allergiás tüneteket mutat, nagyobb valószínűséggel a többinél is. Ennek oka, hogy a szervezet a különböző allergizáló fehérjéket azonosként ismeri fel, így az eredeti, allergizáló fehérjéhez hasonló másik fehérje is kiváltja az immunválaszt.

Bár elődjeink a fájó izületeik kezelésére csalánfürdőt vettek, van, akinek a csillószőrök érintése már apró kiütéseket okoz, és virágjának pollenjei is nagy mennyiségben szóródnak szét a levegőben.

Az útifűfajok egyik képviselője a lándzsás útifű. A virágzata füzér alakú, és alulról felfelé nyílva elhúzódó a pollenszórása is. Útifű-allergiások szirup formájában se fogyasszák köhögéskor.

A földimogyoró világszerte termesztett olajos magvú növény, melynek olajtartalma 50%. A finomított és a hidrogénezett földimogyoró-olajat a növény magjaiból állítják elő. Jellegzetessége a magas telítetlenzsírsav-tartalma, mely előnyösen hat a koleszterinszintre, érdemes étolajként is használni. Olaját külsőlegesen bőrszárazságra ajánlott alkalmazni, a kozmetikai iparban pedig ható- és vivőanyag is. A gyógyszeriparban külsőleges, belsőleges alkalmazásakor vivőanyagként szolgál enterális és parenterális (érrendszeren keresztül bejutatott) táplálékokban. Bár a földimogyoró ételallergén sokak számára, náluk anafilaxiás sokkot is okozhat, az olaj nem tartalmazza azt a fehérjét, amelyik az allergiát kiváltja.

A rozs, mezei komócsin, kukorica száraz kivonatát tartalmazó gyógyszer prosztatagyulladás és jóindulatú prosztatamegnagyobbodás estén alkalmazható gyógyszer. Gyulladáscsökkentő hatású, normalizálja a prosztata sejtjeinek anyagcseréjét, és csökkenti a prosztata megnagyobbodását. Minimum 3 hónapig kell alkalmazni. Mellékhatásként gyakrabban gyomorpanaszok, nagyon ritkán allergiás reakció léphet fel.

Ha allergiás valamelyik gyógynövényre

Ha valaki bármelyik növényre allergiás, sem tea formájában, sem külsőlegesen kenőcsökben ne alkalmazza! Tehát érdemes a gyógynövénykészítmények összetevőit alaposan átnéznie. Érdemes arra is figyelni, hogy aranyeres kenőcsök, kúpok is tartalmazhatják egyes gyógynövények valamilyen kivonatát vagy illóolaját. Sok növény, így pl. az aranyvessző szép virága miatt gyakran kerül vázába a lakásban, ezt szintén kerüljük el, ha pollenjeire allergiásak vagyunk.

Forrás: WEBBeteg

Szerzőnk: Huszár Zsoltné dr., szakgyógyszerész