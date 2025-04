Szegfűszeg – Egy pompás illatú fűszer- és gyógynövény

A szegfűszeg latin neve Caryophylli flos, PH.HG.VIII. Nem csak gyógynövény, hanem fűszernövény is, ami egészségünket szolgálja. Világszerte ismert növény.

A szegfűszegfa 3000 éve ismert örökzöld fa. Őshazája az Indonézai Maluku-szigeteken, más néven a Fűszer-szigeteken van, mely szigetek évszázadokon át a fűszerkereskedelem központjai voltak. A szegfűszegfák több mint 100 évig is élhetnek, és egész életük során termelnek szegfűszeget.

A szegfűszegfa trópusi éghajlaton nő, többek között Indiában, fűszerként virágbimbóit alkalmazzák, melyek leszedéskor halvány színűek, majd ahogy száradnak, élénkvörösre, majd sötétbarnára változnak. A fűszert a pirosló virágbimbókból készítik: a zsenge bimbókat pálmalevélbe csomagolva szárítják, amíg barnára nem sötétednek. A fiatal bimbók a legillatosabbak. A szegfűszeg bimbóit a megfelelő időben kell betakarítani, amikor még zártak és rózsaszínűek. Ha túl későn szedik le őket, elveszítik aromás olajaik és gyógyhatásuk jelentős részét. Ezért a pontos időzítés biztosítja a szegfűszeg magas minőségét és hatékonyságát! Alakjuk szögre emlékeztet, innen a szegfűszeg név.

Tradicionális alkalmazása

Tradícionálisan rossz emésztés esetében alkalmazták a szegfűszeget: hasi fájdalmak, diszkomfort érzetek, puffadás, émelygés, gyomortáji szúrás vagy túltelítettség, hányinger, gyomorégés esetén, és szélhajtó hatású is. A szegfűszeg illóolaj-tartalma miatt javítja az étvágyat és az emésztést. Számos kultúrában afrodiziákumnak tekintik (fokozza a libidót és a szexuális egészséget).

Felhasználása élelmiszerekben

A szegfűszeget ma már pikáns mártások, paradicsomos és boros ételek, páclevek és főleg sütemények ízesítésére használják. Savanyúságokba is tehető, finom, különleges ízárnyalatot ad a savanyúságnak. Fahéjjal kombinálva többféle – főleg gyümölcsös, illetve alkoholos – ital ízesítésére alkalmas. Nemcsak a szárított bimbót használják, hanem a virágot is – Indonéziában például cigaretta illatosítására is.

A szegfűszeget évezredek óta arra használják, hogy melegséget adjon az italoknak és ételeknek. A szegfűszeg például a forralt bor és a chai tea egyik alap összetevője.

Illóolaja

A szegfűszegből vízgőz-desztillációval előállított illóolaj tiszta sárga színű folyadék. A szegfűszeg 14% illóolajat tartalmaz, fő komponense az eugenol. A szegfűszeg illóolajának eugenol tartalma baktérium- és gombaellenes hatású, és egyben gyulladáscsökkentő hatású. Embereknél a szegfűszegolaj fájdalomcsillapító hatású fejfájás és izületi panaszok esetében. Az illóolaj 1-5%-os hígításban szájöblítésre alkalmas, töményen is alkalmazható a fogászatban mint érzéstelenítő (ideiglenes gyökértöméskor).

A szegfűszeget felhasználják olyan ételek feldolgozására, mint a kolbász, sonka, kávé stb., egyedi aromát és ízt adva ezeknek. Ezenkívül az eugenol fertőtlenítő hatású is lehet, és frissen tartja az élelmiszereket. Például az eugenol húskészítményekhez való hozzáadása gátolhatja a baktériumok növekedését.

A parfümkészítésben is használják. A fűszer aromája sok illatkeveréknek mélységet és gazdagságot kölcsönöz.

A lehelet frissítésére is kipróbálható A mai indiai kultúra része, hogy étkezés után szegfűszeget rágcsálnak, elűzik vele a rossz szájízt. És ha őszinték vagyunk, sokunkat zavar a szájápolásukat elhanyagolók, akár a lelkes fokhagyma- és hagymafogyasztók szájszaga, főleg, ha kicsi a távolság a két ember között. Ez nem jelenti azt, hogy nem lennének egészségesek ezek a zöldségek, de fogyasztásukat tegyük át inkább estére. Bár idegen szokás ez az indiai szokás, de lehet, hogy érdemes kipróbálni.

Forrás: WEBBeteg

Szerzőnk: Huszár Zsoltné dr., szakgyógyszerész