Rebarbara - Egy természetes hashajtó gyógynövény

A rebarbara gyógynövény Ázsiában őshonos. Napjainkban az orvosi rebarbara gyökerét használják a modern fitoterápiában. A növényt Európában is termesztik, tavasszal és ősszel gyűjtik be a 8-10 éves növény gyökérdrogját, és ennek hatóanyaga használható hashajtóként.

A tenyeres és orvosi rebarbara gyökere antrakinon-származékot tartalmaz, 7,5% reinben kifejezve. Ez a két rebarbara növény hivatalos a Magyar Gyógyszerkönyvben. Emellett pektint és cserzőanyagot is tartalmaznak.

A rebarbara antrakinon-tartalmának hashajtó hatása drasztikus és gyorsan kialakul.

A gyógynövényt antrakinon hatóanyaga miatt alkalmazzák.

A cserzőanyagok védőréteget alkotnak a bélnyálkahártyán, ezzel csökkentik a toxinok (mérgező anyagok) felszívódását. Ezért fertőzéses eredetű hasmenésekkor hatása kedvező.

A pektin a bél lumenében lévő vizet megköti, ezzel viszont hasmenés elleni hatása van.

A rebarbara kettős, vagyis hashajtó, illetve hasmenés elleni hatásának kialakulásáért a cserzőanyagok és a pektin aránya felelős.

A rendelkezésre álló tapasztalatok alapján (humán vizsgálat még nem bizonyította) a modern fitoterápiában elsősorban hashajtóként alkalmazzák.

Hirdetés

Hagyományos alkalmazása: a kinai és tibeti orvoslásban régóta mint hashajtót alkalmazzák. És ezt vette át az európai orvoslás is, bár alkalmazása ritka orvosilag is, és élelmiszerként is. Utóbbi esetben sokszor nehezen szerezhető be.

Adagolása

A hatás az alkalmazott dózistól függ:

0,1-0,3 gramm: adstringens (hasmenés elleni) hatás az elsődleges

1-4 gramm alkalmazásakor a hashajtó hatás az elsődleges

A hatás bizonytalansága miatt (ennek oka az összetevők eltérő arányai) nem alkalmazzák a hasmenés csillapítására, hanem 1-2 hétig alkalmazható hashajtóként. Rossz emésztési panaszokra (diszpepszia) alkalmazható egyéb hashajtó drogokkal együtt.

Lehetséges mellékhatásai

Görcsös hasfájás előfordulhat alkalmazása mellett, mint a többi antrakinon-származékot tartalmazó drog esetében.

Hosszú időn át nem javasolt az alkalmazása a lehetséges elektrolitzavar miatt.

Van, amikor tilos alkalmazni!

Terhességben, menstruáció esetén alhasi vérbőséget okoz. Ezért előbbi esetben akár vetélést is okozhat. Szoptatáskor, mivel az anyatejbe kiválasztódik, nem alkalmazható. Ugyancsak nem fogyaszthatja 12 év alatti gyermek. Megemeli a káliumszintet, így szívbetegeknél alkalmazása szintén nem javasolt.

Élelmiszerként más rebarbara fajok alkalmazhatóak

Élelmiszerként más rebarbara fajok alkalmazhatóak (R. rebarbaranum), ételek, lekvárok, befőttek, levesek, saláták elkészítésére, melyre a levélnyelet használják fel. Ennek oka, hogy ezek nem tartalmaznak hashajtó hatású vegyületeket.

Forrás: WEBBeteg

Szerzőnk: Huszár Zsoltné dr., szakgyógyszerész