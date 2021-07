Számít a szépsége? Fogadja meg ezt a 10 tanácsot!

Sokszor a legalapvetőbb dolgok elmulasztásával ártunk a legtöbbet szépségünknek. Tíz alapszabály bőrünk, hajunk, körmeink egészségének és üdeségének megőrzéséhez.

Tanácsok férfiaknak A férfiak bőre a szervezetükben nagy mennyiségben jelenlevő androgének miatt durvább, zsírosabb, ezért a stressz, valamint a gyakran nem megfelelő táplálkozás következtében még 30-40 éves kor körül is küszködhetnek pattanásokkal, miteszerekkel. Ezért nekik is oda kell figyelniük a megfelelő bőrápolásra! Az arcszeszen, borotvahabon és tusfürdőn kívül egyéb kozmetikai termékeket is bátran használjanak! Rendelkezésre állnak külön az ő számukra kifejlesztett hidratáló krémek, szemránckrémek, tonikok, melyek használatával bőrük ápoltabbá válik, valamint lassabban öregszik, ráncosodik.

1. Ne dohányozzunk! A dohányosok arcbőre - körmeikhez hasonlóan - sárgás, fakó színű lesz, hamar ráncosodni kezd, ugyanis a bőrben futó finom, hajszálvékony erek beszűkülnek, így nem tudják feladatunkat - az oxigénszállítást, és salakanyag-eltávolítást - ellátni.

Olvasson tovább! A dohányzásról

2. Ne fogyasszunk rendszeresen nagy mennyiségű alkoholt! Sok káros hatása van szervezetünkre, ezen kívül idővel bőrünkön is nyomot hagy, főleg az arcon, nyakon és a mellkason csillag alakú értágulatok jelennek meg.

3. Kerülni kell a túlzott napozást, szoláriumozást! A napfény és a szolárium nagyon kiszárítják a bőrt, így az ráncossá válik, megereszkedik, és pigmentfoltok is megjelenhetnek rajta. Nyáron ne feledkezzünk meg a fényvédő krémekről!

Olvasson tovább! A napozásról

4. Védjük a bőrünket az időjárástól! Nyáron a hőség, télen a hideg, szeles idő és a szoba száraz levegője, melyet a fűtés és a légkondicionálás okoznak, mind-mind próbára teszik bőrünket, ezért védjük azt! Bőrtípusunktól és korunktól függően használjunk nappalra hidratáló, éjszakára tápanyagokban gazdagabb, zsírosabb krémeket - nyakunkon, dekoltázsunkon is! 30 év fölött ajánlott szemránckrémet is alkalmazni. Ne feledkezzünk meg bőrünk mélyebb rétegeinek táplálásáról sem, a kozmetikus az arctisztításon túl bőrünk mélyebb rétegeibe is bejuttatja a tápláló anyagokat, így arcunk még üdébb, ragyogóbb lesz!

Hirdetés

Tanácsok férfiaknak Tudja Ön, hogy milyen idősnek néz ki a bőre?



Bőrünk egészsége – teszt kitöltése

5. Figyeljünk oda a tisztálkodásra! Ha valakinek nagyon száraz a bőre, használjon hidratáló vagy olajos tusfürdőt, és ne engedjen túl forró vizet, mert az még jobban kiszárítja a bőrt! Tusolás után használjunk testápolót!

6. Igyunk sok folyadékot! Bőséges folyadékpótlással bőrünk sejtjei megfelelően hidratáltak lesznek.

7. Táplálkozzunk változatosan! A vitaminok és nyomelemek hiányát nem viseli el észrevétlenül a szervezet, és ez meglátszik külsőnkön is.

8. Aludjunk sokat testünk fiatalságának, egészségének megőrzéséért!

9. Radírozzuk le bőrünk felszínét! Rendszeresen, heti 1-2 alkalommal radírozzuk le arcunkról, dekoltázsunkról az elhalt felső bőrréteget, a sminket pedig mindig távolítsuk el elalvás előtt!

10. Hajunknak is szüksége van a külső regenerálásra! Ne mossuk túl gyakran, hajmosás után pedig használjunk balzsamot, hajpakolást, hajolajat!



Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Soltész Annamária, általános orvos