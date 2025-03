Az erős idegrendszert és a koncentrálóképességet támogató élelmiszerek

A munkahelyi és magánéleti stressz, a határidők nyomása sok energiát emészt fel és kihívás elé állítja idegrendszerünket. A stressz romboló hatásai ellen felvértezhetjük magunkat a szabad levegőn tett sétákkal, stresszoldó technikákkal, elegendő mennyiségű pihentető alvással és egészséges táplálkozással. Milyen élelmiszereket érdemes az étrendünkbe iktatni, ha kedvezni szeretnénk az idegrendszerünknek?

Amellett, hogy követjük az egészséges táplálkozásra vonatkozó általános szabályokat, ennek részeként figyeljünk oda arra is, hogy szerepeljenek az étlapunkon az agyműködést és koncentrálóképességet támogató élelmiszerek.

Milyen élelmiszerek segítik az idegrendszerünk működését és épségének megőrzését?

Víz – esszenciális szükséglet az élethez

Agyunk nagyrészt vízből áll, nem meglepő tehát, hogy a jó koncentrálóképességhez nélkülözhetetlen a megfelelő folyadékpótlás. Ha a szervezet folyadékhiányos állapotba kerül, annak többek között fáradtság, összpontosítási nehézségek és fejfájás lehet a következménye. Egészéges felnőtt embereknek naponta 1,5-2 liter folyadékra van szükségük, melyből legalább 1 liter ivóvíz kell, hogy legyen. Vese-, szív- és anyagcsere-betegségekben szenvedők a napi folyadékfogyasztásukat illetően kövessék kezelőorvosuk utasításait.

Olajos magvak

Az olajos magvakban lévő tápanyagok kiválóak az idegrendszer támogatására. Gazdag forrásai a B-vitaminoknak, az E-vitaminnak, a folsavnak, antioxidánsoknak és a magnéziumnak, amelyek mind pozitív hatással vannak az idegrendszerre, illetve az agyra. A bennük lévő kálium pedig a szívritmus szabályozásában vesz részt, így stresszes szituációban segít elkerülni a pulzus kiugrását, vagyis a pulzusszám hirtelen megemelkedését. Valamennyi fogyasztásra alkalmas olajos mag támogatja az idegrendszert, így pl. a lenmag és a chiamag is, de ebből a szempontból a dió a legkiemelkedőbb, mivel fontos omega-3-zsírsvakat tartalmaz, amelyek esszenciálisak az agy megfelelő működéséhez és a szellemi teljesítőképességhez. A tökmag is javíthatja a koncentrálóképességet és támogathatja az emlékezőképességet a benne lévő cink révén. Fontos azonban, hogy naponta ne fogyasszunk többet olajos magvakból egy maréknál, mivel magas a zsírtartalmuk.

Zöld leveles zöldségek

A zöld leveles zöldségek, amilyen például a spenót, a madársaláta, a fodros kel vagy a mángold, káliumot, kalciumot, többféle B-vitamint, C-vitamint és magnéziumot tartalmaznak. Ezek hozzájárulnak az idegrendszer normál működéséhez. A zöld zöldségekben ráadásul sok vas is található, ami pozitív hatással van a koncentráló- és emlékezőképességre.

Paprika

A paprika akár háromszor annyi C-vitamint is tartalmazhat, mint azonos mennyiségű citrom. Ezáltal az immunrendszernek is kedvez. Továbbá ásványi anyagok is vannak benne, pl. magnézium, vas, kalcium, cink és kálium, így segítségünkre lehet a fáradtság és levertség ellen és támogatja az immunrendszer normál működését.

Hüvelyes zöldségek

A hüvelyes zöldségek, amilyen például a csicseriborsó, a lencse, a szója, a zöldbab vagy a borsó, a B-vitamin csoport különféle tagjait tartalmazzák, amelyek előnyös hatással vannak pszichés egészségünkre, segítenek a fáradtság és kimerültség leküzdésében. Emellett olyan ásványi anyagokat is tartalmaznak, mint a magnézium, a vas és a cink, ráadásul kiváló növényi fehérjeforrások, mindezek révén pedig a vegán (és nem vegán) táplálkozást folytatók étrendjében is kiemelkedő értéket képviselnek.

Zabpehely

A zabpehely a benne lévő B 1 -vitaminnak, magnéziumnak, vasnak és cinknek köszönhetően ideális támogatást nyújt az idegrendszernek. Emellett triptofán nevű aminosav is található benne, ami a boldogsághormonként is emlegetett szerotonin előanyaga, tehát pozitív hatást fejt ki hangulatunkra.

Banán

A banán a benne lévő B-vitaminok, magnézium, cink és kálium révén kiváló támogatója az idegrendszernek, segíti a koncentrációt, ráadásul kedélyállapotunkra is pozitív hatást gyakorol a benne lévő triptofán által.

Halak

A halak, mint a hering, a makréla és a lazac, fogyasztása fontos omega-3-zsírsavakat és B-vitaminokat szolgáltat. Ezek támogatják az agyműködést és erősítik az idegeket. A bennük lévő fehérjék kiemelkedően jól hasznosulnak a szervezetben. A táplálkozási szakemberek szerint hetente egyszer-kétszer javasolt halat fogyasztani. Figyeljünk oda arra, hogy csak fenntartható, felelősségteljes forrásból származó halat vásároljunk.

Bogyós gyümölcsök

A bogyós gyümölcsök is kiváló támogatói az idegrendszernek, lévén, hogy tele vannak antioxidánsokkal, amelyek védenek a szabad gyökökkel szemben. Valódi vitamin- és ásványianyag-bombák, tartalmaznak magnéziumot, cinket, vasat. Kutatások szerint a sötét színű bogyókban lévő antocián nevű színanyag hangulatstabilizáló és feltehetőan az Alzheimer- és a Parkinson-kór megelőzésében is lehet szerepe.

Kakaó és étcsokoládé

Az étcsokoládé pozitív hatással van az idegekre és a koncentrálóképességre, a benne lévő kakaó ugyanis káliumot tartalmaz. Ez az ásványi anyag támogatja a normál szívritmust, a nyugodt pulzust, stresszes szituációkban is. Idegvédő antioxidánsok, és a már emlegetett triptofán is található a kakaóban. Utóbbi az agyban alakul át szerotoninná.

Zöld tea

A zöld teában nemcsak élénkítő hatásáról ismert koffein található, hanem sejtvédő antioxidánsok is. A zöld teában van olyan anyag, amely akadályozza az acetilkolin lebontását. Az acetilkolin egy neurotranszmitter, amely fontos szerepet tölt be az agyban és azon kívül is, nélkülözhetetlen a memória és a kognitív képességek szempontjából.

Avokádó

Az avokádó amellett, hogy egészséges zsírok gazdag forrása, a normál idegműködéshez szükséges B 1 -vitamint és az idegeket erősítő magnéziumot, káliumot és vasat is tartalmaz. Azonban csak mértékkel fogyasszuk, mert magas a kalóriatartalma.

Tojás

A tojásban sok B-vitamin van, ezek közül kiemelkedő jelentőségű a B 12 (kobalamin), ami védi az idegeket, pozitív hatással van az emlékező- és koncentrálóképességre, valamint csökkenti a kifáradást. A tojásban lévő lecitin pedig javíthatja a szellemi teljestőképességet és az összpontosító képességet.

Gyömbér

A gyömbér fokozza a vérkeringést, javítja az emésztést és immunerősítő hatású. C-vitamint, vasat, magnéziumot, kalciumot és káliumot is tartalmaz, amelyek mind jót tesznek az idegrendszernek és támogathatják a koncentrálóképességet.

Édesburgonya

Az édesburgonya gazdag B-vitaminokban és C-vitaminban, de magnéziumot, kalciumot és káliumot is tartalmaz. Ezzel az édesburgonya – mely eredetileg Dél-Amerikából származik – a hagyományos burgonya egészségesebb változata. A benne lévő mikrotápanyagok támogatják az idegeket és segítik a koncentrációt.

Szerző: WEBBeteg - Bak Marianna, biológus szakfordító

Forrás: Nervennahrung: Lebensmittel für starke Nerven und mehr Konzentration (Onmeda)