A testmozgás kevésbé ismert pozitív hatásai

Túlsúly, szív- és érrendszeri betegségek, az állóképesség hiánya, legyengült immunrendszer... A mozgáshiányos életmód negatív következményeit csaknem mindenki ismeri. Most összegyűjtöttük a rendszeres sportolás kevésbé ismert előnyeit is.

Sportolás a betegségmegelőzés

A magas vérnyomás és szövődményei

A szakemberek ajánlása szerint a testmozgás része a magas vérnyomás kezelésének, egyes esetekben a gyógyszeres kezelés is kiváltható vele, más esetben annak kiegészítő terápiájaként. A sport nemcsak a különböző krónikus betegségek megelőzése szempontjából fontos, hanem - orvosi kontroll mellett - még ismert szív- és érrendszeri betegség mellett is ajánlott.

Egy tudományos értekezés arról írt, hogy a kitartást igénylő sportágak (40-60 perces testmozgási formák, amelyek során a teljes teljesítőképesség 40-70 százalékán kell teljesíteni, heti 2-3 alkalommal) körülbelül 8/6 Hgmm-rel csökkentik a szisztolés, illetve diasztolés vérnyomásértékeket, sőt a változás egyes esetekben a 20/16-os értéket is elérte. Hogy ez mit is jelent? Ha a vérnyomásunk csak 2 Hgmm-rel csökken, a stroke esélye máris 10 százalékkal alacsonyabb!

Alacsony vérnyomás ellen

A magas vérnyomás mellett a szabadidő aktív eltöltése jó hatású a krónikus alacsony vérnyomásban szenvedőknek is. Számukra a kardiomozgások, a szív- és vérkeringési rendszert edző ciklikus mozgásformák ajánlhatók, mint a kocogás-futás, kerékpározás, úszás, stb.

Visszeresség

A lábakban kialakuló visszértágulat kialakulása a vénákra nehezedő megnövekedett nyomás és a vér visszaáramlásának gyengülése. Sportolással ez utóbbin lehet enyhíteni, ugyanis a testmozgás javítja a vérkeringést és erősíti a láb izompumpáit, amik segítenek az alsó végtagok keringésében. Visszeresek számára tiltottak a lábakra nagy megterhelést jelentő sportágak (erősportok, intenzív vagy hosszútávú futás, kosárlabda, stb.), ugyanakkor kifejezetten előnyös az úszás, kerékpározás, de már a rendszeres séta is.

Hirdetés

Csontritkulás, derékfájás és ízületek

Az egészséges csontozat kifejlődéséhez a kalciumon és a D-vitaminon kívül elsősorban mozgásra van szükség. A csontritkulás megelőzésének leghatékonyabb módszere a kiegyensúlyozott, a legtöbb izmot érintő és a legtöbb csontot terhelő testmozgás.

A mozgással elejét lehet venni a gerincbántalmaknak és ízületi problémáknak is. A mozgás ugyanis erősíti a gerinc stabilizálásában szerepet játszó hátizmokat, az ízületi porcok leépülésének, károsodásának megelőzéséhez pedig az porcok anyagcseréjének támogatása szükséges, aminek egyik legjobb eszköze a mozgás. Ehhez nem túlzottan megerőltető, ám rendszeres testmozgás szükséges, elkerülve a sérüléseket és az erőteljes ütődést, megterhelést. Ízületkíméló mozgásforma az úszás, kerékpározás.

Bélrendszeri panaszok

A mozgás serkenti a belek normális összehúzódásait, a bélmotilitást, ezáltal hosszútávú megoldás lehet különböző hasi panaszok jelentős részére, mint a haspuffadás, székrekedés. A bélmozgás fenntartása és a belekben található salakanyagok távozásának elősegítése fontos a vastagbéldaganat megelőzése szempontjából is. A vérkeringés javításával a sportolás kedvezően hat az aranyérre is, továbbá az epepangás csökkentésével az epekövesség megelőzésében is jótékony hatású..

Természetesen nem minden esetben jelent gyógymódot a mozgás, amennyiben anyagcserezavarok, gyulladások állnak a bélrendszeri problémák hátterében, mindenképp orvosi kivizsgálás szükséges.

Fejfájás

A migrénes fejfájásban szenvedők tudják, hogy a hirtelen elkezdett megerőltető sport rohamokat provokálhat. Ugyanakkor számos kutatás alátámasztotta, hogy a mozgáshiány gyakoribbá teszi a fejfájós epizódokat minden fejfájástípus esetén. Tenziós fejfájás esetén a rendszeres sportolás jelentősen csökkentheti a rohamok intenzitását és gyakoriságát, de a rendszeres, nem túl megerőltető sportolás a migrén esetén is kedvező hatású.

Cukorbetegség és szövődményei

A 2-es típusú cukorbetegség elsődleges rizikófaktora az elhízás, amit egyrészt a szükségleten felüli táplálékfelvétel, másrészt a fizikai aktivitás hiánya okoz. A cukorbetegség hosszútávú szövődményei között szerepelnek a különböző szív- és érrendszeri betegségek (koszorúsér betegség, szívinfarktus, stroke, az artériák szűkülete), az idegkárosodás, a vesekárosodás, a szemkárosodás, a különböző bőr- és szájbetegségek (gombásodás).

Mentális egészség

Endorfintermelés

A testi jelek mellett az sem elhanyagolható, hogy az agy bizonyos központjaiban, amelyekben az érzések feldolgozása, valamint a fájdalom elnyomása is történik, testi terhelés esetén endorfin termelődik. A sportoló ember a hormonok termelődésének következtében boldogabbnak érezheti magát, a betegek esetében pedig a jelenség annyit tesz, hogy a fájdalmat kevésbé érzékelik, illetve jobban el tudják viselni a teljes felépülésükig.

Agyi funkciók

Kutatások szerint a rendszeres testmozgás javítja az agyi vérkeringést, ami segíti a memória és a tanulási képességek fejlesztését. A testmozgás szinte bármilyen formája segít az időskori demencia kialakulásának megelőzésében.

Alvászavarok

Éjszakai pihenésünkre hatással van napközbeni tevékenységünk is. A frissítő mozgás, izmaink kellemes elfáradása elősegíti a nyugodt alvást. Vigyázzunk, hogy intenzív sporttevékenységet ne végezzünk közvetlenül lefekvés előtt, mert az felpörgeti szervezetünket, és megnehezíti az elalvást!

Hiperaktivitás

A hiperaktív gyermekek számára nemcsak az energia "levezetése" miatt fontos a testmozgás. A sport segítségével a mozgáskoordináció is fejlődhet, a közösségi játékokkal és csapatsportokkal pedig a szociális normák követését is lehet tanulni, gyakorolni.

Szexuális élet

Az edzett emberek szexuális élete sokkal kielégítőbb, mint rosszabb kondícióban lévő társaiké. Ezen elsősorban nem az értendő (bár vitathatatlan), hogy ők többször kívánják a szexet vagy gyakrabban élnek át orgazmust - egyes felmérések szerint a rendszeresen sportoló személyek intenzívebben élik meg saját szexuális élményeiket. A rendszeres sportolás a merevedési zavar megelőzésében is kulcsfontosságú.

Pszichés hatások

Pszichológusok szerint a célok kitűzése, a kitartás és a célok elérésével elérhető sikerélmény jótékony hatással van a sportolók pszichés jólétére, sőt annak eredményeit a munkában és a magánéletben is hasznosítani lehet. A társaságban végzett sportok ráadásul közösségi élményt jelentenek, fejlesztik a kommunikációt, kapcsolatokat.

Bővebben Testmozgás és psziché

Sejtjeink élettartama Londoni molekuláris biológusok a DNA-rövidülés folyamatát laboratóriumi körülmények között figyelték meg, és megállapították, hogy az aktívan sportolóknál a rövidülés jóval lassabban megy végbe, ami azt jelenti, hogy a sejtek nagyobb élettartamra számíthatnak, az öregedés lelassul. Bővebben: a sejtek öregedése és a sportolás

Ha mindenki végre komolyan venné a szakemberek sportolásra vonatkozó intelmeit, az egészségügyi ellátórendszer is tehermentesítődne, és a legfontosabb: a rendszeres testmozgásnál nincs olcsóbb betegségmegelőzési módszer.

(WEBBeteg, fitforfun.de)