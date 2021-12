Mit tehetünk a vastagbélrák kialakulása, vagy kiújulása ellen?

A vastagbélrák gyakori előfordulása ellenére egy megelőzhető, és korai stádiumában jól kezelhető betegség. A jó hír az, hogy egy kis tudatossággal mi magunk is sokat tehetünk azért, hogy ez a rettegett daganattípus ne érintsen bennünket.

Életünk általában évek alatt kialakult ritmusban zajlik, melyet többé-kevésbé irányítani tudunk. Ezt minden krónikus, súlyos betegség megzavarja, gyakran teljesen át is alakítja. A változások nagy lelki és fizikai terhet jelenthetnek, ugyanakkor alkalmat adnak arra is, hogy magunk mögött hagyjunk sok rossz beidegződést, és egy kis hasznot húzzunk abból a megpróbáltatásból, amit átéltünk. Vegyük sorra, mik a legfontosabb tényezők, amelyeken változtatva csökkenthető a bélrendszeri daganatok kialakulási esélye.

1. Az életmód szerepe

Lelki egyensúly - Környezetünkkel való kapcsolatunk, lelkiállapotunk egészségünk-betegségeink meghatározó tényezője. Érdemes stresszoldó technikákat (jóga, autogén tréning stb.) megtanulni, lelki terheinken könnyíteni, akár szakember segítségével is.

Fizikai aktivitás - A rendszeres, lehetőleg naponta végzett, kellemes testedzés nem csak fizikailag erősít, hanem növeli a szerotoninszintet, így hangulatjavító hatása is van. Általánosan igaz, hogy az emésztőrendszer állapotára a testmozgás jótékony hatással van anyagcserét gyorsító hatása miatt. Az aktív életmódnak köszönhetően ugyanis rövidebb ideig maradnak a salakanyagok a bélrendszerben, melyekre a szervezetnek nincs szüksége.

Testsúly - Jó, ha tudjuk, hogy az elhízás sok egyéb káros hatása mellett növeli a daganat kiújulásának kockázatát is!

Napi ritmus, alvás - 6-8 óra éjszakai alvás, esetleg délutáni rövid pihenő mindenki számára ajánlott!

2. Az étrend szerepe

Kiegyensúlyozott, mediterrán jellegű diéta: ennek lényege a sok zöldség, kevesebb gyümölcs, teljes kiőrlésű lisztből készült tészta és kenyér, szárnyas- és halhús, olívaolaj, valamint savanyított tejtermékek bevezetése. Természetesen az esetleges egyéb betegségek (pl. cukor-, epe-, vesebetegség, vastagbél-divertikulózis) miatt szükséges diétás előírások figyelembevételével történjen az étrend kialakítása.

Ne sajnáljunk kicsit több időt fordítani a vásárlásra, vegyük szemügyre a táplálékok összetételeit. Törekedjünk arra, hogy ételeink a lehető legkevesebb vegyszert és tartósítószert tartalmazzák.

Sok folyadék fogyasztása: napi legalább 2 liter, melegben 3-4 liter folyadékot fogyasszunk, ebbe természetesen beleszámítanak a levesek és egyéb magas víztartalmú élelmiszerek.

Kerülendő élelmiszerek: nyers tej, tejszín, tejföl, füstölt húsok, sertészsír, margarin

3. A táplálékkiegészítők szerepe

Daganatképződést gátló, immunrendszert erősítő hatásuk miatt fontos anyagokról van szó, melyeket a leggondosabban összeállított étrend sem tartalmaz a szükséges mennyiségben.

ajánlott adag forrásai D3-vitamin 2000 NE/nap halhús, tojássárgája, shiitake gomba Kalcium 1000-1500 mg/nap olajos magvak, tejtermékek, tojás, halhús, spenót C-vitamin 500-1000 mg/nap friss zöldség (paprika), gyümölcs Szelénium 60 (nők) - 70 (férfiak) ug/nap máj, hal, búza, szárnyas hús Aszpirin 75 ug/nap E-vitamin 100-400 NE/nap búzacsíra, olajos magvak, tojás Folsav 400 ug/nap zöldségfélék, hüvelyesek, citrusfélék, olajos magvak Omega-3 zsírsavak 300 gramm/hét (= heti 2 alkalommal fogyasztott hal) halhús, olívaolaj, olajos magvak

Probiotikumok: a vastagbél baktériumflórájának helyreállítása és erősítése céljából hasznos kúraszerű (évente 3-4 alkalommal, 1-2 hétig tartó) alkalmazásuk.

4. A mozgás szerepe

Az elmúlt években több kutatás is alátámasztotta, hogy a felnőttkori aktivitás jelentősen csökkenti a különböző daganatos betegségek, így a vastagbélrák miatti halálozás esélyét is. Fontos hangsúlyozni, hogy az aktív életmódot sosem késő elkezdeni, de az is igaz, hogy érdemes minél korábban odafigyelni arra, hogy szervezetünket rendszeresen átmozgassuk. Ezzel nem csak a vastagbélrák kialakulását, illetve az emiatti halálozás rizikóját csökkentheti, de a szívbetegségek és a cukorbetegség kialakulásának az esélye is visszaszorul.



Ha esetleg már diagnosztizálták a daganatos betegséget, a mozgás akkor is hatékony. Bebizonyították, hogy a fizikai aktivitás a rák kiújulásának, illetve a halálozásnak az esélyét is képes visszaszorítani.

Néhány perc is sokat jelent!

Az egészségmegőrzés szempontjából már napi 30 perces mozgásnak is óriási jelentősége van - a fizikai-, mentális- és lelkiállapot mellett az önértékelést is javítja!

A megelőzés lehetősége a saját kezében van

Hatalmas jelentősége van a vastagbélrák kialakulásának és kiújulásának megelőzése szempontjából annak, hogy mennyire figyel oda saját szervezetére. Próbáljon meg mindent elkövetni annak érdekében, hogy a fenti tanácsokat megfogadva életét egészségesebbé tegye!

Fontos A bélrendszeri daganatok megelőzésének kulcsa: a szűrővizsgálatok



Forrás: WEBBeteg összeállítás

Orvos szerzőnk: Dr. Pászthory Erzsébet, gasztroenterológus, belgyógyász