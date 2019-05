Magnéziumpótlásra is szükség lehet a depresszió eredményes kezeléséhez.

Tudományosan bizonyított tény, hogy a szervezet alacsony magnéziumszintje és a depresszió között összefüggés áll fenn, ám az összefüggés pontos mechanizmusa még nem ismert. Annyit viszont már tudunk, hogy a magnézium kulcsszerepet játszik azoknak a hírvivőanyagoknak a szabályozásában, amelyek a hangulatért felelősek.

A magnéziumról sokan tudják, hogy az izmok megfelelő működéséhez elengedhetetlen, ám nemcsak emiatt nélkülözhetetlen a szervezet számára, ugyanis a szívritmusnak és a csontok felépítésének szabályozásában is részt vesz, és központi szerepet játszik a gyulladásos folyamatok csökkentésében.

A magnéziumhiányt nem feltétlenül jelzik tünetek, ám ha mégis jelentkeznek panaszok, akkor azok a következők lehetnek: izomgörcsök (elsősorban a lábszárban), izomremegés, izomgyengeség, belső nyugtalanság, a koncentrálóképesség csökkenése, idegesség, ingerlékenység, fáradtság, alvási problémák, gyors kimerülés, fejfájás, migrén, szédülés, hányinger, hányás, hasmenés, hasi görcsök, a normálistól gyorsabb szívverés (tachycardia), szívritmuszavarok. A magnéziumhiány növeli a magas vérnyomás, a csontritkulás, a cukorbetegség, a depresszió és a szorongás kialakulásának kockázatát.

Hathetes magnéziumkúra

Emily Tarleton és kollégái a Vermonti Egyetemen azt vizsgálták, hogy a magnézium szedése fennálló depresszió esetén képes-e enyhíteni a panaszokat. A vizsgálatban 126 ember vett részt, akiknek átlagéletkora 52 év volt. Az alanyok enyhe vagy közepesen súlyos depresszióban szenvedtek.

A résztvevők fele 6 héten keresztül naponta 248 mg magnéziumot kapott. A második csoport eleinte nem kapott magnéziumot. Az első csoport hathetes magnéziumkúrájának letelte után cseréltek, vagyis a második csoport kezdett hathetes magnéziumkúrába, miközben az első csoport már nem szedte a magnéziumot. A résztvevőkkel hetente kitöltettek egy-egy kérdőívet, így követték nyomon a kutatók az alanyok depresszív tüneteinek alakulását.

A vizsgálat eredményei

112 résztvevőnél a magnéziumtabletta szedésével javulást értek el a depresszív tünetek, a félelem és a szorongás tekintetében. Ezzel hasonló hatást értek el náluk, mint a szelektív szerotoninvisszavétel-gátlókkal (SSRI), amelyek a legmodernebb és leggyakrabban alkalmazott antidepresszív gyógyszerek. A magnézium-táplálékkiegészítő szedését valamennyi résztvevő szervezete jól tolerálta.

Sőt, a pozitív hatás rendkívül gyorsan jelentkezett. Már két héttel a magnézium szedésének elkezdését követően észrevehetően javult a betegek állapota – az antidepresszív gyógyszerekkel ezt gyakran több időbe telik elérni.

A tudósok azt nem vizsgálták, hogy a magnéziumszedés azoknál fejtett-e ki rendkívül erős pozitív hatást, akiknek a kísérlet megkezdése előtt alacsony volt a magnéziumszintjük.

Új terápiás lehetőségeket keresnek

„Az eredmények nagyon biztatóak, főleg annak tudatában, hogy milyen nagy szükség van több terápiás lehetőségre a depresszió kezelésében” – mondja Tarleton. A depressziós betegek egy kis részénél ugyanis a jelenleg forgalomban lévő antidepresszívumokkal sajnos nem lehet megfelelő eredményt elérni.

Súlyos depresszió esetén nem ismert a magnézium hatása

Átfogóbb, nagyobb létszámú és hosszabb időtartamú vizsgálatokra lenne szükség ahhoz, hogy a magnézium depresszió kezelésében betöltött szerepe pontosan megítélhető legyen. Emily Tarleton csapatának tanulmánya arról semmiféle tájékoztatást nem ad, hogy a magnéziumszedéssel súlyosan depressziós embereknél is javulás érhető-e el, ilyen páciensek ugyanis nem vettek részt a vizsgálatukban.

Senki ne kezdjen öngyógyításba!

Ha Ön kezelőorvosa javaslatára antidepresszív gyógyszert szed, semmi esetre se cserélje azt fel önkényesen magnéziumra, illetve semmiképp se hagyja abba önkényesen antidepresszív gyógyszerei alkalmazását! Különben a depresszióba való visszaesés, illetve a depresszív tünetek súlyosbodásának a veszélye fenyeget!

A magnézium-táplálékkiegészítők szedése természetesen nem helyettesíti a depresszió kezelésében igen eredményes pszichoterápiát sem!

Azt is tudni kell továbbá, hogy a túl sok magnézium is ártalmas. A magnéziumtúladagolás tünete hasmenés, hányinger, hányás, fáradtság, az izmok és az idegrendszer csökkent ingerelhetősége, vérnyomásesés, légzési nehézségek, szívritmuszavarok és akár szívmegállás is lehet.

A magnézium nem szedhető együtt bizonyos gyógyszerekkel, táplálékkiegészítőkkel. A magnéziumot nem tanácsos együtt alkalmazni például a szívglikozidokkal.

A magnézium szedése ártalmas lehet vesekárosodásban szenvedők esetében.

Kiegyensúlyozott, egészséges étrenddel általában fedezhető a napi magnéziumigény, de bizonyos körülményekből adódó fokozott szükséglet, illetve egyes betegségek fennállása esetén előfordulhat, hogy ez nem elegendő, és a szervezet magnéziumszintje lecsökken. Ilyenkor magnéziumkészítmények szedésére lehet szükség.

Korábbi vizsgálatok során már kimutatták, hogy azoknál a pácienseknél, akik szervezetének magnéziumellátottsága megfelelő, az antidepresszív gyógyszeres kezelés hatékonyabb. Tehát összegzésképp elmondhatjuk, hogy a depressziós betegeknek érdemes ellenőriztetni szervezetük magnéziumszintjét, és amennyiben az alacsony, akkor az antidepresszív gyógyszereket érdemes lehet magnézium-táplálékkiegészítővel kombinálva szedni. Hangsúlyozzuk azonban, hogy ez is kizárólag kezelőorvosa javaslatára történhet!

Ha tehát Önnél laborvizsgálattal alacsony magnéziumszintet mutatnak ki, feltétlenül kezelőorvosának kell meghatároznia a szedendő magnézium dózisát és a magnéziumkúra időtartamát.

Forrás: WEBBeteg

B. M., szakfordító; NetDoktor.de, onmeda.de

Lektorálta: Dr. Árki Ildikó, háziorvos