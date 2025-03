Növelheti a depresszió kockázatát a zsíros ételek fogyasztása

A transzzsírokban és telített zsírsavakban gazdag élelmiszerek fogyasztása növelheti a depresszióra való hajlamot. Több tudományos vizsgálat is erre az eredményre jutott.

Táplálkozásunk nagy befolyással van mind fizikai, mind lelki egészségünkre. Vannak élelmiszerek, amelyek pozitív hatással vannak a pszichére, míg mások akár a depresszió kockázatát is növelhetik.

Az egészségtelen zsírokban gazdag étrend akár 48 százalékkal is növelheti a depresszió kialakulásának veszélyét

A Las Palmas de Gran Canaria Egyetem tudósai összesen 12 000 önkéntes étrendjét vizsgálták meg a kutatás hat éve alatt. A projekt kezdetén egyik önkéntes sem mutatott depresszióra utaló tüneteket, a végén azonban már 657 depressziós páciens volt a vizsgált alanyok között.

A transzzsírokban gazdag étrendet követő résztvevők 48 százalékkal nagyobb eséllyel lettek depressziósok, mint azok, akik nem fogyasztottak ilyen finomított zsírokat – nyilatkozta Almudena Sanchez-Villegasa a Las Palmas Egyetem segédprofesszora.

Minél több telített zsírt fogyaszt valaki, annál nagyobb nála a rizikó a mentális betegségek kialakulására.

Kerülendők tehát a zsíros húsok, a gyors- és készételek, valamint az ultrafeldolgozott élelmiszerek. Utóbbiakról azt is kimutatták, hogy a menopauza után a nőknél a vércukorszint emelésével a hormonháztartást is hátrányosan befolyásolhatják, így idézhetnek elő depresszív hangulatot, erről az American Journal of Clinical Nutrition c. folyóiratban jelent meg tanulmány.

Világszerte emelkedik a depressziós betegek száma

Az PLoS ONE nevű online lapban megjelent kutatásban több helyen kiemelik, hogy a felmérést európai városokban végezték, ahol a transzzsírok beviteli aránya csak alig 0,4 százalék. Ebből látszik, hogy már ilyen alacsony bevitelnél is milyen súlyos következményekkel kell számolnunk a depresszióra való hajlam tekintetében.

Összehasonlításképpen, az Egyesült Államokban a transzzsírok beviteli aránya 2,5 százalék körül van.

Jelenleg világszerte közel 150 millióan szenvednek depresszióban, és a betegek száma évről évre növekszik. Ennek, úgy tűnik, egyik fő oka, hogy a nyugati étrendben a jótékony zsírokat felváltották a telített és transzzsírok, amelyek olcsóbbak ugyan, de fizikai és mentális egészségünkre is káros hatással vannak – vélik a tudósok.

Az egészséges, telítetlen zsírsavakra azonban szükség van, ezeknek pszichére gyakorolt hatásai is pozitívak

Kiderült azonban az is, hogy a többszörösen telítetlen zsírsavak ugyanakkor rendkívül jó hatással vannak a mentális egészségre (is). Ezek legnagyobb mennyiségben a különböző halakban és a növényi olajokban fordulnak elő. Az olívaolaj és más omega-9 zsírsavakban gazdag élelmiszerek segíthetnek a mentális betegségek megelőzésében, ugyanígy az omega-3 és -6 zsírsavak is megfelelő arányban fogyasztva.

