Mennyi idő alatt alakulhatnak ki az egyes daganatféleségek?

Az első daganatos sejtek kialakulása lényegében mai tudásunk szerint nem ismerhető fel. Az első lépések során olyan genetikai mutációk alakulnak ki adott szövetek sejtjeiben, melyek hatására kóros sejtburjánzás indul be. Ezek a sejtek nem esnek áldozatul az úgynevezett programozott sejthalálnak (apoptózisnak), hanem hibás DNS-szerkezettel tovább működnek. Ilyen esetekben az immunrendszer feladata felismerni a kórosan funkcionáló sejteket. Ha nem történik meg az elpusztításuk bármilyen okból, egyre növekszik a kóros daganatos sejtek száma. Ezek gyorsan szaporodó sejtek, másrészt hajlamosak ismételt mutációt „elszenvedni”, ami miatt egyrészt egyre agresszívebben terjedő, vagy alacsonyan differenciált (alacsony az adott szövetre jellegzetes sejtjellemzők kialakulása) sejtek alakulnak ki.

Idővel, illetve felismerésük esetén kezelés mellett is egyre több olyan sejt maradhat életben, mely nem kerül pusztításra. Ezek egyre inkább rezisztensekké válnak a kezelésre, még terápiás váltás hatására sem feltétlenül pusztulnak el. Az immunrendszer sérült működése (pl. immunhiány, autoimmun kórképek) rontja a daganatok elleni küzdelem eredményességét. Számos életmódbeli tényező (pl. dohányzás, alkoholfogyasztás, táplálkozási szokások) is segítik a daganatok kialakulását, terjedését.