Vastagbélpolipot találtak - Mit tegyek?

Sok kérdés felmerül mindenkiben, amennyiben vastagbélszűrés vagy más célú endoszkópos beavatkozás során polipot fedeznek fel a szervezetében. Összeállításunkban a vastagbélpolipokkal kapcsolatos legfontosabb kérdésekre adunk választ.

Bármilyen elváltozás felfedezése ijesztő és bizonytalanságot okoz, kiváltképp akkor, ha az akár daganatos folyamattá is alakulhat. A vastagbélpolipok rákmegelőző állapotnak tekinthetők, tehát jelenlétük a szervezetben növeli a rák kialakulásának esélyét. Érdemes azonban a rossz érzéseket félretéve arra gondolni, hogy mégis szerencsésnek tekinthető, akinél a polipokat még akkor fedezik fel, és távolítják el, mielőtt azok daganatokká alakulhatnának. A vastagbélpolip diagnózisa után fokozott a rizikója a vastagbélrák kialakulásának - ez azonban nem jelenti azt, hogy a polip daganatos betegség. Rendszeres szűréssel a vastagbéldaganat az esetek döntő hányadában megelőzhető.

Mi a vastagbélpolip?

A beleket bélelő nyálkahártya gyorsan osztódó sejtekből áll, melyek a nyálkahártya rendszeres megújulásáért felelősek. A vastagbél nyálkahártyája általában 3 nap alatt teljesen megújul, tehát életünk során igen sok alkalommal ismétlődik ez a létfontosságú folyamat, amely közben az életkor előrehaladtával egyre nagyobb eséllyel alakulhatnak ki rendellenes kinövések.

A polipok a bél nyálkahártyájából kiemelkedő szövetnövedékek, amelyek a bél falából, tehát a bél belső hámrétegéből alakulnak ki. Alakjukat tekintve változatosak lehetnek: szemölcshöz vagy ujjakhoz hasonlító alakzatokká fejlődhetnek, de leggyakrabban jellegzetes, gombára hasonlító, nyeles képletekkel találkozhatunk.

A vastagbélpolip rendszerint jóindulatú elváltozás, azonban egyes típusai rosszindulatú daganatokká alakulhatnak, ezért a szűrésnek, a rendszeres nyomon követésnek, valamint a korai felismerésnek nagy jelentősége van.

Jóindulatú bélrendszeri polipok igen sok embernél előfordulnak: a becslések szerint 50 éves korban az emberek 20-25%-át érinti, míg ez az arány 80 éveseknél már 50% körül mozog. A vastagbélpolip bárkinél kialakulhat az életkor növekedésével és az életmóddal összefüggésben, azonban ritka esetben örökletes is lehet a folyamat (ez a familiáris adenomatosus polyposis). Ekkor a megjelenésének kockázata akár 100% is lehet, vagyis egyes esetekben biztosan kialakul.

A vastagbélpolipok típusai

A bélben található polipoknak két fajtáját különböztetjük meg: a hiperpláziás polipokat és az adenomákat.

Hiperpláziás polipok - Szinte minden esetben jóindulatúak, ritkán alakulhat ki belőlük rosszindulatú, rákos elváltozás.

- Szinte minden esetben jóindulatúak, ritkán alakulhat ki belőlük rosszindulatú, rákos elváltozás. Adenomák, adenomatózus polipok - A vastagbélpolipok gyakoribb szövettani típusa, idővel jóval nagyobb eséllyel alakul ki belőlük rosszindulatú vastagbélrák. Felépítésük alapján több altípussal rendelkeznek: a tubuláris és a tuboluvillózus adenomák kevésbé, a villózus adenomák fokozottabban hajlamosak a rosszindulatúvá válásra. Az adenoma típusú polipok gyakrabban fordulnak elő az életkor előrehaladtával.

Ritka, speciális kórképekhez kötődően találkozhatunk további típusokkal is. Gyulladásos bélbetegségekben megjelenhetnek gyulladásos polipszerű kinövések a bélfalon, a Peutz-Jeghers szindrómában pedig ún. hamartomás polipok.

Mikor derül ki, hogy jó- vagy rosszindulatú a polip?

Az, hogy egy polip rosszindulatúvá alakulhat-e, csak a szövettani vizsgálatok alapján állapítható meg. A szövettani mintavétel endoszkópos módszerrel, a vastagbéltükrözés (kolonoszkópia) részeként történik. Maga a vastagbéltükrözés tehát nem derít fényt arra, hogy jóindulatú elváltozás vagy sem, hanem szükséges a szövettani eredmény. Ez általában egy héten belül megszületik, ennek megállapítása után van lehetőség a javasolt beavatkozás meghatározására.

A rosszindulatú elváltozásra hajlamos, rákmegelőző állapotnak tekinthető (azonban még nem rákos) elváltozásokat neopláziás polipok kifejezéssel is jelölhetik.

Mikor van szükség beavatkozásra?

Jóindulatú vastagbélpolipok esetén is mérlegelni kell az eltávolítás lehetőségét, és amennyiben nincs ellenjavallat, ajánlott annak elvégzése. A bél nyálkahártyáján a kisebb méretű (néhány mm-es) előemelkedés is sokszor okozhat vérzést, mert a bél tartalma megsérti a szövetkinövést. A nagyobb méretet (20 mm) elérő polipok rosszindulatú elfajulást indíthatnak be, ezért megelőző jelleggel szintén ajánlott az eltávolításuk. A túl nagyméretű polipok a bél beszűküléséhez, akár bélelzáródásához is vezethetnek, így még jóindulatú típusoknál is életveszélyes állapotot idézhetnek elő kezeletlen esetben.

A polip nyél szakaszának, vagyis a bél nyálkahártyájával közvetlenül érintkező részének vizsgálata igen fontos. Akkor, ha a polip fejrészében megindult valamilyen rosszindulatú átalakulás, de a nyél nem érintett, megelégedhetünk a polip egyszerű eltávolításával. Viszont abban az esetben, ha a polipnyél daganatos sejteket tartalmaz, vagy olyan nagyságú, amit az endoszkóppal nem lehet eltávolítani, sebészi beavatkozásra van szükség.

Hogyan kezelhető a vastagbélpolip?

Alapvetően minden eset egyedi elbírálást igényel, ezért elsősorban az határozza meg a kezelést, hogy a kivizsgálás során milyen állapotú, méretű és szövettani típusú elváltozásokat fedeztek fel. Általánosan elmondható, hogy a polipok eltávolításával teljes mértékben megelőzhető, hogy a kinövés rákká alakuljon.

A polipok kimetszésére, hurokkal történő eltávolítására a végbélen keresztül végzett endoszkópos beavatkozás során kerül sor. Ez lehet kolonoszkópia (teljes vastagbéltükrözés), amennyiben polipok a vastagbél felsőbb szakaszán is előfordulnak, vagy szigmoidoszkópia (részleges vastagbéltükrözés), ha a polipok csak a bélcsatorna alsóbb szakaszán, a szigmabélben fordulnak elő. Fájdalommentes beavatkozásról van szó, a kisebb polipok eltávolítása járóbetegellátás keretében történik.

Amennyiben sok vagy nehezen megközelíthető, esetleg túl nagy méretű, vagy a polip nyelében már rosszindulatú sejteket tartalmazó kinövésekről van szó, műtéti beavatkozás jöhet szóba. Ebben az esetben az érintett bélszakasz eltávolítására is sor kerülhet. A nyílt műtét természetesen már fekvőbetegellátás keretében történik, kórházi benntartózkodás szükséges.

Hogyan előzhető meg a rosszindulatú elváltozás?

Ahogyan a legtöbb daganatos betegség esetén, a helyes életmód a bélrendszeri daganatok esetén is fontos tényező, amely nagyban hozzájárul a tumor kialakulásának megelőzéséhez. A legfontosabb teendők, amikkel elkerülheti, hogy a polipok rosszindulatú daganatokká alakuljanak:

Hagyjon fel a dohányzással: a polipok daganattá alakulásának esélye 2-3-szor nagyobb, ha dohányzik.

Váltson egészséges étrendre: növeli a bélrendszeri daganatok rizikóját, ha étrendje rostszegény, vagy gyakran fogyaszt zsíros ételeket és vörös húsokat.

Mérsékelje az alkoholbevitelt: a túlzott alkoholfogyasztás szintén rizikónövelő tényező.

Mozogjon rendszeresen: az inaktív életmód negatív hatással van az egész szervezetre. Az egyik legjelentősebb hatása az emésztésre van, hiszen rendszeres testmozgás esetén az anyagcsere is rendeződik, amellyel elkerülhető, hogy a mérgező salakanyagok túl sokáig időzzenek a bélben. Ezzel pedig csökkenthető a daganat esélye is.

Normalizálja a testsúlyát: az elhízás megnöveli számos daganattípus kialakulásának rizikóját.

Jelezhetik tünetek a vastagbélpolip megjelenését vagy kiújulását?

A kisebb méretű polipok leggyakrabban tünetmentesek, azért általános, hogy csak egy vastagbél szűrővizsgálat során fedezik fel, és nincsenek olyan panaszok, amelyre a páciens felfigyelhetett volna korábban.

Különösen a nagyobb méretű polipok okozhatnak tüneteket, ezek azonban gyakran nehezen felismerhetőek és nem specifikusak. Ilyen jel lehet a véres széklet (ami azonban lehet kis mennyiségű, szabad szemmel nem látható), a hasmenés vagy székrekedés, illetve a hasi fájdalom.

A nehéz felismerhetőség miatt kiemelkedő fontosságú, hogy rendszeresen részt vegyen azokon a szűrővizsgálatokon, amelyekkel fény deríthető a bélrendszeri daganatokra. A szűrésre jelentkezhet a háziorvosánál, gasztroenterológusnál vagy onkológusnál is.

