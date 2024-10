Vastagbéltükrözés - A kolonoszkópia menete

Kolonoszkópiához korábban száloptikás eszközöket használtak, jelenleg már a legtöbb laborban videoendoszkópok vannak. Utóbbi esetben a 130-150 cm hosszú, hajlékony, irányítható véggel rendelkező, ujjnyi vastag eszköz végén mini videokamera van, melynek jelét a vizsgáló külső monitoron figyeli. A vizuális megtekintéshez világítás is szükséges, ezt nagy fényerejű, hideg fényforrás biztosítja. Lehetőség van a vizsgálat során levegő és víz bejuttatására és szívással való eltávolítására, melyek szintén szükségesek a vizsgálat elvégzéséhez. Emellett az eszközben van egy munkacsatorna is, amelyen keresztül különböző fogók, biopszias mintavevő eszközök vezethetők fel, így ha szükséges vizsgálat közben szövettani mintavétel, polipeltávolítás, illetve vérzéscsillapítás is kivitelezhető.