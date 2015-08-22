Menopauza: új lehetőségek kapujában

Számos nő retteg az öregedés gondolatától. Az ötvenedik életévükhöz közeledve pánik, félelem keríti hatalmába őket. - Hogyan tovább? – teszik fel maguknak a kérdést. A menopauza bekövetkeztével a szorongás még erőteljesebbé válik, nem egy esetben pedig depresszióhoz vezet. Mit tanácsol a belgyógyász-pszichoterapeuta?

A nyugati társadalmak képtelenek elfogadni, hogy a fiatalság egyszer véget ér. Ez ellen nincs mit tenni. Az európai nők 80 százaléka szenved a változókor tüneteitől. Ázsiában és Afrikában ez az arány fordítva van: a keleti kultúrákban, társadalmakban nem szégyen megöregedni, az ősz hajnak tekintélye, rangja van - hívja fel a figyelmet Dr. Valló Ágnes belgyógyász-pszichoterapeuta.

Új lehetőségek nyílnak meg a változókorral

Dr. Valló Ágnes második kamaszkorhoz hasonlítja, a nők életében olyan nehéz időszakot. A menopauza a pubertáshoz hasonlít. Mindkét esetben hormonális változások játszódnak le szervezetünkben. Pontosan ugyanúgy küszködünk magunkkal, mint tinédzser korunkban. Nem értjük magunkat, nem tudjuk hova tenni ezt az új élethelyzetet. Megrémít a gondolat, hogy nincs több feladatunk. A menopauza tünetei sokszor még nagyobb kétségbeeséssel töltenek el bennünket.

A hormonális változások 45 és 55 éves kor között lépnek fel, a panaszok okozója főként a petefészek hormontermelésének csökkenése. Ne feledjük, hogy természetes folyamatról van szó, a változókort követően pedig a hormonális egyensúly újra helyre áll.

Mai életkormániás gondolkodásunk szerint, a menopauza nem természetes folyamat, hanem hiánybetegség. A közgondolkodás, szinte belesulykolja a nőkbe, hogy megöregedtek a termékenységük elvesztésével, gyermekeik felnevelésével együtt női szerepük is elmúlt. Csökkent értékűvé, hasznavehetetlenné váltak.

Ezzel egyidejűleg a nők szinte elvárják a klimaxos panaszok és tünetek jelentkezését. Teljesen megfeledkeznek arról, hogy még csak most értek életük deléhez, minimum harminc év még hátra van. Új tervek, célok és lehetőségek állnak előttük. Megvalósíthatják azokat az álmaikat, amiket a napi elfoglaltságok, az állandó taposómalom mellett már teljesen elfelejtettek, vagy lemondtak róluk.

"Ilyenkor mindig Sári néni, szinkrontolmács páciensem jut eszembe. Rengeteg nyelven beszélt. Kilencvenkét esztendős korában elkezdett svédül tanulni. Amikor megkérdezték tőle, hogy ugyan miért? Azt válaszolta, svédül még nem tudok. Erre a lelkesedésre van szükség. Megtalálni azt az álmot, amit ötven év fölött megvalósíthatok az életemben."

Névjegy Dr. Valló Ágnes belgyógyász-pszichoterapeuta, főorvos

1953-ban született Budapesten.

1977-ben szerzett orvosi diplomát.

Belgyógyászként, majd háziorvosként dolgozott.

1993-ban nyitotta meg magánrendelőjét.

1996 óta tanít a SOTE-n.

Több könyvet publikált Menedzser-betegségek, Menedzsernők, menedzserfeleségek, Ha a beteg kérdez címmel. Főiskolai jegyzetet is írt.

Kreativitás a konyhában és a természetben egyaránt

A menopauza nemcsak pszichés és idegrendszeri, lelki változásokat idéz elő, hanem nőgyógyászati tünetekkel is együtt jár: kiszárad a hüvely, felléphetnek vizelettartási nehézségek. Más testi panaszok is előfordulnak: hőhullámok, gyakori szívdobogás, szédülés, zsibbadás, emésztési zavarok. Sok nő számára a legnagyobb problémát a lassú, de feltartóztathatatlannak tűnő hízás okozza. A hormonális változások a szervezet egészét befolyásolják.

A hormonpótló terápiák (melyekről a tapasztalatok és a gyakorlat is megbízhatóságot mutat) mellett sem szabad megfeledkezni, arról, hogy az egészséges életmód, helyes táplálkozás, mozgás, mind nagyon fontos szerepet játszanak a változókorral járó problémák orvoslásában, sőt még nagyobb hangsúlyt kell fektetni ezekre, mint korábban.

Életmódunkkal is alkalmazkodjunk A változókorhoz életmódunkkal is érdemes alkalmazkodni. A menopauza körüli időszak számos tünete enyhíthető néhány apró változtatással a mindennapos szokások terén. A hőhullámok például enyhíthetőek, ha a korábbinál kevesebb csípős ételt eszünk, vagy kerüljük a forró illetve alkoholos italokat.

Ha a mozgás kiegészül a medencefenék izmait erősítő - ún. intim torna - gyakorlatokkal, azzal megelőzhető a vizeletcsepegés.

A dohányzás abbahagyása nemcsak a betegségek rizikóját csökkenti, hanem a közérzetet is javítja és enyhíti a klimaxos panaszokat.

A menopauza beköszöntével a csontritkulás veszélye is fenyeget. Kutatások bizonyították, hogy a japán nők egyáltalán nem szenvednek ebben a betegségben, hiszen rengeteg halat esznek. Ha halat nem is tudunk olyan nagy gyakorisággal fogyasztani, különböző növényi olajokkal, olajos magvakkal kondícióban tarthatjuk szervezetünket.

Egyes növények (például a szója, mandula, kesudió, alma) a női nemi hormonokhoz sok tekintetben hasonló fitoösztrogéneket tartalmaznak, melyek csökkentik a menopauza tüneteit. Dr. Valló Ágnes szerint a diétás ételeket kell a legétvágygerjesztőbben elkészíteni. Minden kreativitásunkat latba kell vetni, hogy az evés ne kényszernek, hanem élvezetnek hasson.

Nem szabad megfeledkeznünk a különböző teákról sem. A csipkebogyó-hibiszkusz tea C-vitaminban gazdag, és remek hangulatjavító is egyben. A különböző zöld teák teanint tartalmaznak, ami serkentőleg hat a memóriára. Léteznek gyógynövények az egyes panaszok, mint a nyugtalanság, alvásproblémák kezelésére is.

A séták, kirándulások - barátok társaságában - ugyancsak elengedhetetlen feltételei az egészségünk megőrzésének.

Talán mindezeknél lényegesebb azonban a lelki beállítódás. Fogadjuk el, hogy a változás természetes, rugalmassággal és elfogadással pozitívan élhető meg ez az életszakasz is.

Szerző: Németh Ványi Klári, újságíró - WEBBeteg