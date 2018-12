Combnyaktörés - Okok, tünetek, kezelés és megelőzés

A combnyaktörés az idős embereknél gyakori, általában elesés következtében kialakuló csonttörés a combcsont feje és a csont csöves része közt. A combnyak a csont legvékonyabb, legsebezhetőbb része.

A legveszélyesebb, ha valaki az oldalára esik, ilyenkor olyan szögben éri ütés a csontot, hogy az könnyebben eltörhet. A combnyaktöréssel járó balesetek többsége otthon következik be, de télen a csúszós, jeges úton is nagyobb a kockázat. A csontsérülés veszélye azért nagyobb az idősebb korosztályban, mert az ő csontjuk sokkal sérülékenyebb a csontritkulás következtében. Fiataloknál ritkán fordul elő combnyaktörés, ha mégis, annak oka erős fizikai behatás lehet, például közlekedési baleset vagy nagyobb magasságból történő leesés miatt. A csont rák miatti pusztulása is combnyaktöréshez vezethet. Az ilyen típusú törést patológiás törésnek nevezik.

Tünetek

Combnyaktörés

A combnyaktörés tipikus tünete a csípőtáji fájdalom, a járásképtelenség. Az érintett láb gyakran feltűnően megrövidül, és kifelé fordul. Sokszor vérömlenyek és duzzanat is látható a csípő fölött.

Kezelés

A combnyaktörés kezelése és a gyógyulási folyamat hossza elsősorban a törés típusától, az életkortól, az esetlegesen fennálló alapbetegségektől függ. A konzervatív (tehát operációval nem járó) terápia (többek között fájdalom- és pszichoterápia) csak ritkán jöhet szóba, amennyiben a csont stabil helyzetben marad és a törött csontvégek nem mozdultak el egymáshoz képest, valamint akkor, ha az operáció pillanatnyilag vagy egyáltalán nem lehetséges. A legtöbb esetben az operáció az egyetlen lehetséges megoldás. Ezen belül különböző eljárások alkalmazására van lehetőség, a combcsont fejét vagy megmentik vagy, ha ez nem lehetséges, akkor pótolják (csípőprotézis).

Megelőzés

A csonttörések, így a combnyaktörés megelőzése érdekében a legjobb, ha rendszeresen és életkorának megfelelően következetesen sportol, és emellett kiegyensúlyozott, kalciumban gazdag táplálkozást folytat, hogy csontjai egészségesek, erősek és fittek maradjanak. A csontritkulásban szenvedőknek érdemes ízületeik védelmére fokozottan odafigyelni, a lakást biztonságossá tenni. A csontritkulás nemcsak a kor előrehaladtával alakulhat ki, akár fiatalabbakat is érinthet bizonyos gyógyszerek, például szteroidok szedése esetén, egyes anyagcsere vagy endokrin betegségekben.

Forrás: WEBBeteg

B. M., szakfordító; onmeda.de

Lektorálta: Dr. Csuth Ágnes, családorvos