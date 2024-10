Probiotikumok alkalmazása gyermekkorban

A bél mikrobiótájának egyensúlya minden életkorban, így gyermekkorban is nagyon fontos. A bélben megtalálható jótékony baktériumok fontos szerepet játszanak a gyermekek egészségének megőrzésében.

Az egészséges bélflóra jelentősége

Születéskor még minden gyermek bélflórája kezdetleges formában van, megfelelő összetétele csak fokozatosan, az életkor előrehaladtával alakul ki. Emellett sajnos egyre több gyermekről derül ki, hogy valamilyen ételintoleranciában vagy ételallergiától szenved. Így az anytejes táplálást követően gyermekkorban még fontosabb a hozzátáplálással bevezetett megfelelő összetételű, változatos táplálkozás, illetve az egészséges bélflóra kialakítására való törekvés a különböző betegségek, beleértve egyes allergiák kialakulásának megelőzése, illetve az egészséges bélrendszer és emésztés kialakítása érdekében.

Miért fontos helyreállítani a bélmikrobiom felborult egyensúlyát?

A bélbaktériumok egyensúlyának fenntartásában fontos szerepet játszik a változatos étrend, illetve az élőflórát tartalmazó élelmiszerek, például joghurtok rendszeres fogyasztása. Azonban a gyermekek élete során is számos olyan helyzet állhat elő, ami a bélflóra egyensúlyának felborulásához vezethet. Ilyenek például az óvodás korban gyakori fertőzések (különösen a hányással és/vagy hasmenéssel járó vírusfertőzések) és az ebből fakadó gyakori antibiotikumhasználat, a bioritmus folyamatos változása, az óvoda vagy iskola által kiváltott stressz, illetve (különösen válogatós gyerekek esetén) a rendszertelen táplálkozás. Mindezek mellett sok gyermek nehezen viseli az autós/buszos utazást, mely probiotikumok utazás előtti és alatti alkalmazásával nagy mértékben enyhíthető.

A bélflóra egyensúlyának felborulására utaló jelek

Ha az egyensúly felborul, azt általában a gyermekeknél is a megszokott gyomor-bélrendszeri tünetek révén észlelhetjük, vagyis a felnőttekhez hasonlóan náluk is jellemző ilyenkor a fokozott gázképződés és puffadás, székrekedés vagy hasmenés, gyomorfájdalom, illetve böfögés és hányinger.

Mikor lehet szüksége gyermekünknek probiotikumok szedésére?

Ha a tünetek gyakran jelentkeznek vagy súlyosabbak, vagy gyermekünk gyakran szorul antibiotikumos kezelésre, előfordulhat, hogy probiotikumok alkalmazásával is rá kell segítenünk gyermekünk bélflórájának helyreállítására.

Hogyan válasszuk ki a megfelelő probiotikumot gyermekünk számára?

Számos, gyermekeknek szánt probiotikum elérhető már a gyógyszertárakban, de alkalmazásuk előtt érdemes konzultálni gyermekorvossal vagy gyógyszerésszel is annak érdekében, hogy ne terheljük feleslegesen a kis emberek szervezetét.

A jótékony baktériumokat tartalmazó probiotikus készítmények általában különböző Bifidobacterium vagy Lactobacillus fajokat tartalmaznak. Emellett gyakran megtalálhatóak bennük a baktériumok számára tápanyagként szolgáló oligoszacharidok és az inulin (mint prebiotikum), ezzel segítve a jótékony baktériumok gyorsabb kolonizációját, illetve a D-vitamin, mely elősegíti az immunrendszer megfelelő működését.

A különböző készítmények életkori ajánlása eltérő. Általánosságban elmondható, hogy kisbabák és kisebb gyerekek számára a probiotikus cseppek jelentik a megfelelő választást, míg 3 éves kor felett már elérhető ízesített rágótabletta és kapszula is. Azok számára, akiknek a csepp már kevés, a kapszulát viszont még nem tudják lenyelni vagy nem tudják a rágótablettát biztonsággal elrágni, rendelkezésre állnak feloldandó porok, illetve vannak felbontható és vízben elkeverhető kapszulák is. A különböző probiotikumok életkori ajánlásairól és alkalmazási módjairól mindig érdeklődjön a gyógyszertárban.

A jótékony baktériumokat tartalmazó készítmények mellett már gyermekkorban is rendelkezésre állnak Saccharomyces boulardii tartalmú készítmények is. Ezeket főként antibiotikumkúra esetén, akut hasmenés, irritábilis bél szindróma (IBS) és utazás során jelentkező rosszullét megelőzése érdekében érdemes alkalmazni. Nagy előnyük, hogy az antibiotikumokkal egyidőben is bevehetőek.

Mikor ne alkalmazzunk gyermekünknél probiotikumot?

Gyermekek körében is előfordulhat, hogy a probiotikum alkalmazása ellenjavallt, vagy gondos szakorvosi monitorozást igényel. Ilyen például a nagy mértékben károsodott immunrendszer (pl. valamilyen súlyos betegség vagy drasztikus gyógyszeres kezelés következtében), a tartósan magas testhőmérséklet, véres/nyákos széklet, tartós hasmenés és/vagy hányás (ami tovább tart 2 napnál), ami kiszáradással fenyeget, nagyfokú hasi fájdalom vagy károsodott bélfalfunkció. Saccharomyces boulardiit tartalmazó készítményeknél azt is figyelembe kell venni, hogy centrális vénás katéter alkalmazása esetén alkalmazása nem ajánlott. Mindemellett az is előfordulhat, hogy gyermeke allergiás egy adott készítmény valamelyik összetevőjére.

Az említett esetekben mindenképpen kérje gyermekorvosa segítségét arra vonatkozóan, hogy egyáltalán alkalmazhat-e gyermekénél probiotikumot, és ha igen, melyik készítmény a megfelelő gyermeke számára.

Forrás: WEBBeteg

Szerző: Dr. Mélypatakiné Dr. Áfra Júlia, szakgyógyszerész