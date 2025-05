Ételintolerancia megállapítása - A szükséges vizsgálatok

Léteznek patikában kapható gyorstesztek különféle élelmiszerérzékenységek kimutatására. Ezek a tesztek az ujjbegyből származó vércseppből mutatják ki az IgG (immunoglubulin G) ellenanyagokat, ami az immunrendszeri válasz markere. A gyorstesztek azonban nem diagnosztikai eszközök, az IgG ugyanis a normál immunválasz része is lehet, nem feltétlenül jelez túlérzékenységet. A betegség megállapításához fontos további immunoglubulin-szintek ellenőrzése is, továbbá ki kell szűrni az esetleges álpozitív vagy álnegatív eredményeket is. A gyorstesztek alkalmasak lehetnek annak eldöntésére, hogy milyen irányban érdemes folytatni a kivizsgálást, ugyanakkor nem szabad önmagában ennek alapján felállítani a diagnózist és dönteni a diétáról.