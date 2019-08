Probiotikum szedése gyermekkorban - Mikor szabad és mikor nem?

Az édesanyák már várandósságuk idején tehetnek gyermekük egészségéért: az anya emésztőrendszerének egészsége egyik fő alapeleme gyermeke egészséges bélrendszerének, és mivel immunrendszerünk kb. 70%-a a bélrendszerben működik, ezért tudatosan tehetünk gyermekünk egészségének megőrzéséért.

A magzat bélflórája az anyaméhben még steril. Baktériumokkal történő benépesülése a szülés folyamatával kezdődik meg: egyes álláspontok szerint a szülés módja befolyásolja az egyensúly kialakulását és különbség van a természetes úton született és a császármetszéssel világra jött babák bélflórájának kialakulása között. Mások szerint a szülés során a szülőcsatorna flórája nem vesz számottevően részt a gyermek bélflórájának kialakításában.

Az újszülött normál bélflórájának összetétele folyamatosan változik: az anyatejjel táplált csecsemők bélflórájának fő alkotói Bifidus és Lactobacillus flóra, míg a tápszerrel táplált csecsemőkben a vegyes flóra az uralkodó. Optimális egyensúlyának kialakulása lassú folyamat, a felnőttekéhez hasonló összetételt körülbelül egyéves korukra érik el.

Jelentős átalakulás akkor következik be, mikor elkezdődik a szilárd étellel történő hozzátáplálás. A bélflóra ezen gyakori változásokkal teli időszakban igen sérülékeny, hatékonysága gyenge, az egyensúlyi állapotból könnyen kibillen és feladatait már csak csökkent hatásfokkal vagy egyáltalán nem tudja ellátni. Ilyenkor a gyermekek esendőbbek lesznek a fertőzésekkel szemben, valamint későbbi életkorra is kiható negatív hatásokról is beszámolnak: gyakrabban alakulnak ki allergiás betegségek és felső légúti infekciók.

Hogyan őrizzük meg gyermekünk bélflórájának egyensúlyát?

A várandósság ideje alatt közismerten fontos egészséges életmód folytatása a szoptatás időszakában is elengedhetetlen, ugyanis az anya által elfogyasztott anyagok a bélfalon felszívódva a véráramba jutnak, onnan pedig kiválasztódnak az anyatejbe.

A szilárd ételekkel történő hozzátáplálás idején a gyermek bélflórájának összetétele először kezd közelíteni a felnőttkorra jellemző összetételhez. Azonban még mindig könnyen felborul az egyensúlya, azért továbbra is odafigyelést igényel. Fontos a változatos étrend, zöldségek, gyümölcsök megkedveltetése, a bő folyadékbevitel és rendszeres mozgás a szabadlevegőn.

A közösségbe kerülés alkalmával a gyermek új környezeti hatásokkal találkozik, az eddig megszokottól eltérő mikroorganizmusok lesznek a jelen az új környezetben, valamint néhány napig, hétig az idegen környezet okozta stresszállapot szintén negatívan hat a bélflóra egyensúlyára.

Gyakran előforduló hasfájások és székrekedéses panaszok hátterében az esetek nagy többségében nem szervi ok áll. A kivizsgálásokat követően, a lelki okok tisztázása szükséges, majd mind a hasfájás, mind a szorulás esetén gondolni kell a bélflóra egyensúlyára és az egyensúly felborulására. Tartsuk szem előtt, hogy felső légutakat érintő megbetegedések is okozhatnak hasi panaszokat. Utazás során a napi rutintól eltérő tevékenységek okozta stresszhelyzet, más környezeti hatások (fűszerek, víz) is hasi panaszok jelentkezéséhez vezethet.

A gyümölcsök és zöldségek fogyasztása során figyeljünk oda rá, hogy alaposan mossuk meg azokat, ugyanis felületük kiváló táptalaj a különböző kórokozók számára. Legyünk óvatosak a tojás tartalmú élelmiszerekkel, fagylaltokkal is!

Használhatunk probiotikumokat gyermekkorban is?

A gyermekek különböző életszakaszaiban más és más alkotókból áll össze a normál bélflóra, ezért a számukra ideális probiotikum kiválasztásánál figyelembe kell venni az életkorra jellemző sajátosságokat és életkorhoz adaptált terméket kell választani.

A probiotikumok gyermekkorban is biztonsággal alkalmazhatók, azonban használatuk előtt konzultáljunk gyermekünk kezelőorvosával!

Immunrendszer, bélflóra, probiotikum, prebiotikum - Orvosszemmel a fogalmakról Immunrendszerünket nemcsak nyirokszervek és nyirokcsomók alkotják, hanem fontos részét képezi az az 1-2 kilogrammnyi hasznos baktériumtömeg is, amely a bélrendszerben, döntően a vastagbél területén helyezkedik el. A saját sejtjeink számának tízszeresét (!) kitevő baktériumok táplálása és életfeltételeinek biztosítása legalább olyan fontos, mint a saját sejtjeinké. E hasznos baktériumflóra szervezetünk külvilággal érintkező részét – a bélnyálkahártya felszínét – úgy vonja be, mint egy puha szőnyeg. Ez az – eredetileg – összefüggő védőgát számos hatásra sérülhet.

Probiotikum - Milyen jótékony hatásai ismertek?

Felső-légúti fertőzések számát csökkenti, megbetegedés esetén a betegség lefolyása enyhébb, gyorsabb a gyógyulás, kevesebb a kialakuló szövődmény.

Az emésztőrendszert érintő fertőzésekben a probiotikumok adása szintén javasolt: gátolják a kórokozók szaporodását, serkentik a vitamintermelést, jótékony hatással vannak az emésztési folyamatokra és segítenek helyreállítani a bélflóra egyensúlyát.

Antibiotikus kezelés során a kezelés időtartama alatt és utána még 1 hétig javasolt a probiotikum adása, mivel az antibiotikumok a kórokozók elpusztítása mellett a jótékony baktériumokat is megsemmisítik.

Azokban a családokban, ahol előfordul atópiás bőrbetegség, a probiotikumok korai adásával bizonyítottan csökkenthető a betegség kialakulása.

A probiotikumok használatával a laktóz intolerancia tüneteinek enyhülését érték el. Gyulladásos bélbetegségek és dysbacteriosis esetén szintén jótékony hatásukról számoltak be.

Mikor TILOS probiotikumok szedése?

Nem alkalmazható bármely összetevőjével szembeni túlérzékenység esetén. Immunhiányos állapotokban sem adható. Mindezt figyelembe véve használata előtt mindenképpen kérjük ki szakember véleményét!

