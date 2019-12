A terhesség tünetei körülbelül 4 hetes terhességi kortól észlelhetőek először. A menstruáció elmaradásakor már 4 hetes terhességről beszélünk (szabályos 28 napos ciklus esetén), a terhességnek vannak azonban korai jelei is.

A kismama által észlelhető legnyilvánvalóbb tünetei a terhességnek a havi vérzés elmaradása. Néhány esetben előfordulhat a menstruáció várható időpontjában kevés vérzés, ez azonban jellegében más, mint a normál menstruáció. Sok várandós nő beszámol enyhe alhasi görcsökről, nyomásérzésről és a mellek érzékennyé válásáról.

A napjainkban kapható terhességi tesztek meglehetősen érzékenyek, a várható vérzés időpontjában már kimutathatják a terhességet. A menstruáció elmaradása vagy késése számos ok miatt bekövetkezhet, ezért mindenképp érdemes terhességi tesztet végezni. Amennyiben a teszt negatív, azonban a vérzés továbbra sem jelentkezik, néhány nap múlva meg kell ismételni. Kérdéses esetben (és természetesen pozitív eredmény esetén is) fel kell keresni a szülészorvost.

A terhesség első tünetei: megváltozik a közérzet

A közérzet változása tipikus terhességi tünet. Jelentkezhet émelygés, hányinger, hányás is (jellemzően reggel, de bármely napszakban előfordulhat). Ezek a tünetek megnehezítik a kismama mindennapjait, valamint a táplálékfelvételt is. Sokat segíthet, ha reggel ébredés után eszik néhány falatot a várandós nő, illetve napközben is tart magánál néhány szem kekszet, aszalt gyümölcsöt valamint egy kis üveg ásványvizet. Rendszeres, kis mennyiségű étkezések esetén a rosszullétek ritkábban jelentkeznek.

Hirdetés

A mai napig sem tisztázott pontosan, hogy mi okozza az émelygést, az undorodást bizonyos ételektől. A tünet hátterében valószínűleg egy védekező mechanizmus áll, amely a magzat egészségét szolgálja azáltal, hogy az anyát távol tartja a potenciálisan veszélyes táplálékoktól. Főleg későbbi terhességi korban fordulhat elő bizonyos (esetenként szokatlan) ételek megkívánása.

Ritkán előforduló állapot a vészes terhességi hányás, ilyenkor a gyakori, sorozatos hányások miatt a szervezet nem jut elegendő folyadékhoz és tápanyaghoz, emiatt néhány napos kórházi felvétel indokolt. A terhes állapotát infúziós kezeléssel igyekeznek rendezni.

A terhességgel járó egyéb testi tünetek

Megfigyelhető a várandósság idején a mellbimbók és a szeméremajkak sötét elszíneződése. Az emlők mérete is növekszik.

A hüvelyváladék mennyisége megnő, savas vegyhatása fokozódik. Fontos, hogy amennyiben a nagyobb mennyiségű szeméremtesti váladékhoz égő, viszkető érzés párosul, vagy ha a váladék kellemetlen szagú illetve szokatlan színű, mindenképpen fel kell keresni a szülészorvost. Ilyen tünetek hátterében gombás vagy bakteriális fertőzés is állhat.

A fertőzést mindenképpen kezelni kell, terhes állapotban is. Főleg a baktériumok által kiváltott fertőzések veszélyesek, ugyanis ezek a méh felé terjedve vetélést, koraszülést okozhatnak. Várandós nők esetében a hüvelyi fertőzések egyébként a megszokottnál gyakrabban fordulhatnak elő megfelelő tisztálkodás, higiéniai körülmények mellett is.

Normális esetben is emelkedik várandósság alatt pulzusszám. A vérnyomás a kezdeti időszakban kissé csökken, majd ismét a normális értékre emelkedik.

Az emésztőrendszer működése is megváltozik. Bizonyos, terhességben termelődő hormonok hatására a simaizmok ellazulnak, csökken a belek perisztaltikus mozgása, emiatt pedig a béltartalom továbbítása. Ez az oka a terhesség alatt gyakran jelentkező székrekedésnek. Étrendi változtatásokkal ez a probléma csökkenthető. Naponta legalább másfél-két liternyi folyadék (főleg víz vagy édesítetlen gyümölcstea, esetleg vízzel hígított 100%-os gyümölcslé) elfogyasztása javasolt, ezen kívül pedig sok gyümölcs, zöldség, teljes kiőrlésű lisztből készült kenyér, natúr joghurt, aszalt gyümölcsök.

A nyelőcső záróizma ellazul, emiatt fordulhat elő savas felböfögés, gyomorégés, reflux (amit súlyosbít a terhes méh nyomása is), és a várandós nők sokkal könnyebben hánynak.

A vesék működése is változik, ezek azonban csak laboratóriumi módszerekkel kimutatható változások. Az alhasi terület vérbősége miatt a várandós nőknél gyakrabban jelentkezik vizelési inger, később a terhességben ehhez hozzájárul a húgyhólyagra nehezedő nyomás is.

A terhes anya bőrén pigmentált foltok jelenhetnek meg, amelyek szülés után nyomtalanul elmúlnak. Az alhas bőrén középvonalban sötét színű csík alakulhat ki, ez szintén visszafejlődik a későbbiekben. A várandósok haja általában megerősödik, dúsabbá válik, mivel a hajszálak természetes kihullási üteme csökken.

Lelki változások terhesség esetén

A terhesség első harmadára ambivalens érzések jellemzőek, a kismama többnyire boldog a terhesség tényétől, azonban tarthat tőle, hogy hogyan lesz képes ellátni az anyai feladatokat. Gyakori a fáradtság, a bágyadtság. A második harmad sokkal kiegyensúlyozottabb időszak.

Speciális esetek és komplikációk jelei

A terhesség tüneteiből következtethetünk az ikerterhességre is, bár ezek nem adnak annyira megbízható információt, mint a nőgyógyászati kivizsgálás eredménye. Ikerterhesség esetén a terhesség jelei erőteljesebben jelentkeznek, a reggeli rosszullétek súlyosabbak és a terhességi teszt is erőteljes pozitív eredményt ad.

Méhen kívüli terhesség esetén is jelentkeznek a fent leírt jelek, a terhességi teszt is pozitív. Emellett azonban barnás vérzés jelenik meg, intenzív deráktáji, hasi és végbél környéki fájdalom jelentkezhet, a rosszullétek pedig akár ájulásig fokozódhatnak. Ha ezt tapasztalja, mielőbb forduljon orvoshoz, kórházi ellátásra is szükség lehet.

Ezt olvasta már? A menstruáció késésének egyéb lehetséges okai

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Szimuly Bernadett, általános orvos