Mit kell tudni a vetélésről?

A hivatalos orvosi megnevezése a spontán vetélés. Magyarországon vetélésnek hívjuk a terhesség betöltött 24. hete előtti megszakadását, amikor 500 gramm súly alatti, életjelenséget nem mutató magzat születik.

A legtöbb vetélés a terhesség igen korai szakaszában következik be, nagyon sokszor még terhességi teszt sem készült ilyenkor. Ennek az oka az, hogy a terhesség a legkorábbi szakaszában a legsérülékenyebb. Rengeteg, nagyon bonyolult folyamat játszódik le a sejtek osztódása, differenciálódása során, és bármilyen hiba ebben a korai stádiumban a későbbiekben súlyos károsodáshoz vezethetne, de a természet ilyenkor nem engedi a terhességet továbbfejlődni.

Az egész világon a terhességek mintegy egynegyede vetéléssel ér véget, amit pontosan az igen korai vetélések viszonylagos gyakorisága okozza. Leggyakrabban a terhesség 12. hete előtt következik be vetélés, ami a szülőknek akkor is nagyon megterhelő lehet lelkileg, ha még csak igen kicsiny volt az embrió, vagy a magzat. Ezért is nagyon fontos nőként az ilyen helyzetben megfelelően tájékozódni, mert könnyebb feldolgozni a történteket, ha megértjük a folyamatot.

Hirdetés

Figyelmeztető jelek

A terhesség során jelentkező vérzés, pecsételő vérzés, barnás váladékozás mindig kiemelkedő figyelmet igényel. Bő vérzés esetén mindenképpen azonnali nőgyógyászati vizsgálat javasolt, de kisebb panaszok esetén is érdemes (ha nem is éppen az éjszaka közepén) mielőbb orvoshoz fordulni segítségért, tanácsért, szükség esetén gyógyszeres kezelésért.

A vérzés mellett igen gyakori panasz lehet az erősödő, vagy nem szűnő alhasi görcs. Minden nőnek jelentkezhet enyhe, alhasi, menstruációs görcsöléshez hasonló fájdalma, hiszen a növekvő méh fokozott görcsöket válthat ki. Ezek a panaszok mindig könnyen szűnnek, a magnéziumpótlás, és megfelelő folyadékbevitel sokat segíthet a görcsök enyhítésében. A rendszeresen jelentkező alhasi görcsök, melyek akár derékba sugárzó fájdalomként is jelentkezhetnek, pihenésre, magnéziumra nem múlnak, esetleg vérzéssel, gyengeséggel, rossz közérzettel, vagy egyéb panasszal járnak, mielőbbi orvosi vizsgálatra adnak okot.

A hüvelyi rendellenes váladékozást leggyakrabban egyszerű gyulladás okozza, de ez nem mindig egyértelmű a kismamáknak, hiszen sokszor nem is okoz egyéb panaszt a fertőzés. A vízszerű, emellett esetleg kellemetlen szagú, enyhén színes váladékozás is jelenthet problémát. Általánosságban elmondható, hogy terhesség alatt a rendellenes hüvelyi váladékképződést mindenképpen ellenőrizni kell, mert a gyulladások is okozhatnak problémát a terhesség során. Tehát, ha nem is tudja a terhes eldönteni, hogy milyen váladékozás jelentkezett, és nem biztos benne, hogy pl. vetélésről lenne szó, akkor is érdemes orvoshoz fordulnia.

Vetélés vagy méhen kívüli terhesség?

Méhen kívüli terhességről akkor beszélünk, amikor a terhesség nem a rendes helyén, nem a méhüregben tapad meg. Leggyakrabban a petevezetékekben látjuk, és a terhesség növekvő mérete miatt előbb vagy utóbb komoly panaszokhoz, alhasi fájdalomhoz, és hasüregi vérzéshez vezethet. Emellett járhat szintén alhasi görcsökkel, és hüvelyi vérzéssel is. Annak az eldöntése, hogy egyáltalán felmerül-e egy korai terhesség során, hogy méhen kívüli terhességről van szó, semmiképpen sem a páciens feladata, hiszen a panaszok alapján nem lehet olyan könnyen eldönteni. Féloldali, erős hasi fájdalom, gyengeség, rossz közérzet, szédülés, hüvelyi vérzés, és pozitív terhességi teszt mielőbbi orvosi vizsgálatot igényel minden esetben.

A vetélés típusai

Fenyegető vetélés: hüvelyi vérzés és alhasi görcsök jelentkeznek, de a méhszáj nem nyílt ki, és a terhesség tovább fejlődik.

hüvelyi vérzés és alhasi görcsök jelentkeznek, de a méhszáj nem nyílt ki, és a terhesség tovább fejlődik. Inkomplett vetélés: a hüvelyi vérzés és az alhasi görcsök mellett a méhszáj kinyílik. Ilyenkor sajnos nagyon gyorsan megkezdődik a terhesség kiürülése is, a folyamatot nem lehet megállítani.

a hüvelyi vérzés és az alhasi görcsök mellett a méhszáj kinyílik. Ilyenkor sajnos nagyon gyorsan megkezdődik a terhesség kiürülése is, a folyamatot nem lehet megállítani. Komplett vetélés: a hüvelyi vérzés és alhasi görcsök mellett a nyitott méhszájon át a terhesség eltávozott, a méh ürege üres.

a hüvelyi vérzés és alhasi görcsök mellett a nyitott méhszájon át a terhesség eltávozott, a méh ürege üres. „Missed” abortion - Nem lezajlott vetélés: a terhesség fejlődése megszakad, az embrió vagy a magzat életjelenséget nem mutat, de a vetélés folyamata nem indult be spontán.

Bővebben Bekövetkezhet a vetélés vérzés nélkül is?

A vetélés kezelése

Fenyegető vetélés esetén mindig pihenést, kíméletet javaslunk, ami adott esetben kórházi felvétellel biztosítható a legkönnyebben. Magnéziumpótlás, sárgatesthormon pótlása, bő folyadékfogyasztás szinte minden esetben szükséges lehet.

Amennyiben nem lezajlott vetélésről van szó, (missed abortion) próbálkozhatunk gyógyszeres kezeléssel, amikor méhösszehúzó gyógyszerektől várjuk, hogy a folyamat beinduljon, és spontán befejeződjön. A másik (vagy a sikertelen gyógyszeres kezelés utáni szükséges) beavatkozás a méhnyak tágítása, és a méhüreg műtéti úton történő kiürítése.

Már folyamatban levő vetélés esetén a vérzés mennyisége dönti el, hogy szükség van-e azonnali műtétes befejezésre, vagy gyógyszeresen segíthetjük a folyamatot. Azonnali beavatkozásra a kifejezetten bő vérzés miatt kerülhet sor, hogy a túl nagy vérveszteséget elkerüljük.

Összefoglalásként elmondhatjuk, hogy a terhesség alatt jelentkező panaszokat mindig vizsgálni kell, mindig konzultációt igényelnek. Vannak olyan tünetek, melyek teljesen normálisak, és az egészséges terhesség velejárói, de ezt egy olyan nő, aki még sohase volt terhes, nem fogja tudni. Bármilyen bizonytalanság esetén inkább forduljunk orvoshoz, és beszéljük meg, hogy mire kell figyelni, mi jelenthet problémát, és mik a teljesen természetes jelenségek a terhesség során.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Farkas Ágnes, szülész-nőgyógyász