Tudnivalók a méhen kívüli terhességről

Méhen kívüli terhességről akkor beszélünk, ha a megtermékenyített petesejt nem a méh üregébe ágyazódik be. A fel nem ismert komplikáció belső vérzést, sok esetben életveszélyes állapotot eredményezhet.

Mi a méhen kívüli terhesség?

Élettani körülmények között a tüszőrepedést követően a petesejt a petevezetőben találkozik a hímivarsejttel és itt történik a megtermékenyülés. Ezt követően a méh ürege felé vándorol, ahol 5-7 nappal a megtermékenyítést követően a méhnyálkahártyába ágyazódik be, és itt fejlődik tovább.

Kóros esetben a megtermékenyített petesejtnak a méh üregébe való eljutása zavart szenved, és a megtapadás a méhen kívül történik. Ez az összes terhesség 0,8-1 százalékában fordul elő. Döntő többségben (98%) a petevezetőbe ágyazódik be a terhesség, ritkábban előfordulhat azonban az is, hogy a hashártyán, vagy a máj felszínén tapad meg. Előfordulhat egyidejű méhen kívüli és méhen belüli terhesség létrejötte is.

A méh üregén kívül megtapadt, megtermékenyített petesejt sorsa sokféleképpen alakulhat.

  • Amennyiben olyan helyen tapad meg, ahol a vérellátás nem megfelelő a terhesség további fejlődéséhez, ott korai stádiumban akár tünetmentesen felszívódhat, vagy későbbi stádiumban elhalhat.
  • Amennyiben a terhesség növekedik, akkor a környező szövetek roncsolásával súlyos szövődményt idézhet elő.
  • Nagyon ritkán a hasüregben fejlődő terhesség kiviseléséről is hallhatunk híreket, ezek azonban csak rendhagyó esetek.

Milyen veszélyei vannak?

A méhüregbe történő beágyazódás normál esetben a megtermékenyülés után 9-10 megtörténik, de a zigóta már 4-5 nappal később eljut a méh üregébe. Hogy ez bekövetkezik-e, az tehát már a terhesség korai szakaszában eldől. A nehézséget az jelenti, hogy az anya ebben az időszakban sokszor még a terhesség fennállásáról sem tud, így nem történik kivizsgálás.

Amennyiben a terhesség fejlődésnek indul és a magzat a méhen kívül növekszik, az legtöbbször az 5. héttől kezd el tüneteket okozni és a 6-8. héten okozhat kritikus problémát. A magzat növekedése megrepesztheti a petevezetéket vagy a hashártyát, hasűri vérzést okozhat, amely egy gyorsan kialakuló életveszélyes állapothoz vezethet.

Mivel a legtöbb nő a 4-6. héten ismeri fel a terhességet, kiemelt fontosságú, hogy minél korábban megtörténjen a nőgyógyász által végzett vizsgálat, felismerve vagy kizárva az esetleges méhen kívüli terhességet. Sajnos a méhen belüli terhességhez hasonlóan ilyenkor is van egy időszak, amikor még nem mutatható ki egyértelműen ultrahangos vizsgálattal a terhesség, és így nem állapítható meg annak a helye. Elég, hogy ha a méhen kívüli terhesség gyanúja felmerül, már akkor is kórházi bennfekvés, orvosi megfigyelés szükséges, míg egyértelmű diagnózis fel nem állítható.

Mi hajlamosíthat a méhen kívüli terhességre?

A méhen kívüli terhesség hátterében gyakran szervi eltérések, például vékony petevezetők állhatnak, ez már a terhesség előtt ellenőrizhető petevezeték átjárhatósági vizsgálattal. Korábbi kismedencei gyulladások (pl. chlamydia fertőzés következtében), endometriózis, vagy korábban a petevezetéken végzett műtétek miatt a méhkürt hegesedhet, összenövések alakulhatnak ki, melyek akadályozzák a megtermékenyített petesejt mozgását.

Egyéb nőgyógyászati betegségek, például petefészekciszták, valamint a petevezető méhbe való beszájazásánál kialakuló miómák is hajlamosítanak méhen kívüli terhesség előfordulására. Bizonyos hormonzavarok esetén is gyakoribb, mivel a petevezeték mozgása ilyenkor nem megfelelő.

Annál, akinél korábban már kialakult méhen kívüli terhesség, a későbbi fogantatások során is fokozottabb rizikóval kell számolni. Ez természetesen csak hajlamot jelent, de normál módon is bekövetkezhet a beágyazódás.

Meg kell említeni a méhen belüli fogamzásgátló eszközöket, melyeknek célja éppen a beágyazódás megakadályozása. Viselésük kismértékben hajlamosít méhen kívüli terhességre.

Az életmód is befolyásolja a rizikót, dohányzó nőknél jelentősen gyakoribb a méhen kívüli terhesség kialakulása.

A császármetszés szerepe
Kisebb mértékben a császármetszés is növeli a későbbi terhességeknél előforduló beágyazódási problémák kockázatát. Bizonyos esetekben a petesejt a műtét által okozott hegszövetnél ágyazódik be, ami nem képes megfelelő tágulásra, könnyen megrepedhet és ugyancsak belső vérzést okozhat.

A méhen kívüli terhesség tünetei

Méhen kívüli terhesség esetén is jelentkeznek ugyanazok a terhességi jelek, mint amiket a méhen belüli terhesség kapcsán jól ismerünk. Emlőfeszülés, enyhe hányinger, hányás, gyakori vizelési inger, hangulatváltozás lép fel és kimarad a menstruáció, a terhességi teszt pozitív.

A méhen kívüli terhességre jellemző specifikus tünet lehet az, ha a vérzés kimaradása után a terhességi teszt pozitív, ugyanakkor barnás, úgynevezett kávéaljszerű vérzés jelentkezik. Ebben az esetben mielőbb orvoshoz kell fordulni, mert ez az első jele lehet a korai vetélés mellett a méhen kívüli terhességnek is. Jellemző tünet még a szúró jellegű, általában egyik oldali hasi fájdalom, a húzó jellegű deréktáji fájdalom, továbbá a végbélfájdalom. A tünetek sokszor nem egyértelműek, és nem csak a méhen kívüli terhességre jellemzőek.

Ha a petevezetőben beágyazódott magzat még korai stádiumban elhal, akkor nyom nélkül felszívódhat és nem károsítja a petevezetőt. Amennyiben tovább növekedik és megrepeszti a kürt falát, az a hasüregbe történő belső vérzést (hasűri vérzést) okozhat. Ha ez bekövetkezik, az alaptünetekhez a gyors vérvesztés tünetei társulnak (heves szívdobogás, csökkenő vérnyomás, sápadtság, eszméletvesztés), vérzés, hirtelen rosszullét, ájulásérzés tapasztalható. Ez sürgősségi állapot, amivel azonnal orvosi segítséget kell kérni.

Terhességi komplikáció fiatal pár

Meg lehet előzni?

A méhen kívüli terhesség létrejöttét kivédeni nem lehet, bizonyos fokú kockázat minden terhességben fennáll. Amennyiben ismert a kialakulásában szerepet játszó tényező megléte, akkor a vérzés kimaradása esetén a terhesség korai kivizsgálása javasolt. Ezzel nem csak az életet veszélyeztető súlyos hasűri vérzés előzhető meg, de a legkisebb beavatkozással járó kezelés alkalmazására is lehetőséget ad.

A terhesség előtt felismert petevezető károsodás esetén egyes esetekben lehetséges helyreállító műtét végzése, az átjárhatóság biztosítását követően csökken a méhen kívüli terhesség kialakulásának rizikója.

Beavatkozások méhen kívüli terhesség esetén

Méhen kívüli terhesség esetén mindig a súlyosságnak megfelelő beavatkozást kell elvégezni.

Spontán megszűnő és korai szakaszban azonosított terhesség

Amennyiben a rossz helyen lévő terhesség tünetmentesen felszívódik, a beteg kezelés nélkül, spontán módon panaszmentessé válik. Ilyenkor az utóvizsgálatokon kívül más teendő nincs.

A korán felismert méhen kívüli terhesség gyógyszerekkel, műtéti beavatkozás nélkül megszűntethető. Ilyenkor a rossz helyen lévő terhességbe juttatnak gyógyszert ultrahangos képalkotás mellett, vagy a másik lehetőség a vérpályába adott gyógyszer alkalmazása. A terhesség ennek hatására elhal, nyom nélkül felszívódhat. A beavatkozás ritkán jár szövődménnyel.

Előrehaladott méhen kívüli terhesség esetén

Egyéb esetben, amennyiben a terhesség nagysága miatt a gyógyszeres kezelés nem alkalmazható, hastükrözés (laparoscopia) elvégzése szükséges. Altatásban három-négy kisebb metszést ejtenek a hasfalon, ezeken keresztül vezetnek a hasüregbe kamerát és operáló eszközöket.

Laparoszkópia során a terhességet lehetőség szerint vagy kiágyazzák a petevezetőből, vagy előrehaladottabb esetben a petevezetékkel együtt távolítják el. Amennyiben a méhen kívüli terhesség a kürtben helyezkedik el és roncsolta a petevezetőt, nem lehetséges a petevezető megtartása. Ez azonban csak műtét közben dől el, a terhesség nagyságától függően.

A laparoszkópos műtéttel a nagy metszés elkerülhető és a beteg felépülése jelentősen hamarabb következik be. Ilyenkor a kórházban töltött idő sokkal rövidebb, mint hagyományos nyílt hasi műtét végzése esetén.

Sürgősségi beavatkozást igénylő esetben

Súlyos állapotú, azonnali beavatkozást igénylő betegnél, amennyiben a méhen kívüli terhesség szövődményeként már hasűri vérzés lépett fel, sürgősen hasi műtétet (laparotomia) kell végezni. Ilyen esetben az elsődleges cél a beteg életének megmentése, vagyis a vérzés gyors elállítása. A beteg sokszor vérátömlesztésre is szorul, és intenzív osztályos megfigyelést igényel a műtétet követően.

Ebben a stádiumban a petevezető mindig súlyosan károsodott, elkerülhetetlen az eltávolítása. Előfordulhat az is, hogy a petefészek kivétele is szükséges.

A műtétet követő ötödik-hatodik napon történik a varratszedés, mely után a beteget, amennyiben panaszmentes, otthonába bocsátják. Hat hét a teljes sebgyógyulás, ekkor nőgyógyászati kontroll végzése indokolt.

Gyermekvállalás a műtét után

Méhen kívüli terhesség zajlása után a petevezető károsodottnak tekintendő, mind a kóros terhességhez vezető eredeti ok, mind a rajta végzett műtét miatt. Következő terhesség vállalása előtt ezért javasolt szülész-nőgyógyász szakorvos felkeresése. A leletek birtokában kell értékelni, hogy természetes úton létrejöhet-e terhesség, illetve hogy a méhen kívüli terhesség ismétlődésének mekkora a kockázata.

Amennyiben legalább az egyik oldali kürt ép marad, akkor a későbbiekben várható spontán terhesség létrejötte. A méhen kívüli terhesség ténye és a szükséges beavatkozás sem okoz terméketlenséget, még abban az esetben sem, ha az egyik oldali petevezetőt el kellett távolítani.

Amennyiben mindkét kürt károsodása és a petevezetékek lezártsága kimutatható, csak mesterséges megtermékenyítés igénybevételével lehetséges a későbbiekben terhesség. A lombikbébi kezelés (IVF) segítségével a terhesség létrejötte jó eséllyel várható.

Dr. Molnár Zsuzsanna, szülész-nőgyógyász szakorvos

