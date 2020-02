Bekövetkezhet a vetélés vérzés nélkül is?

A vetélések döntő többségében az első tünet a vérzés és az alhasi görcs szokott lenni. Azonban nem mindig jelentkeznek panaszok, vagy egészen más jellegű tünetek miatt fordulnak orvoshoz a kismamák.

A vetélés a korai terhességben gyakori; az első trimeszter során a terhesség elvesztése az igazolt terhességeknél körülbelül 10-25%. Általában azt gondolnánk, hogy a vetélés mindig erős vérzéssel, erős fájdalommal jár, eszünkbe sem jutna, hogy néha a vetélés tényét csak egy ultrahang vizsgálat során tudjuk megállapítani. Ezt az esetet „missed abortion”-nak hívjuk, vagyis olyan vetélés, amikor a terhesség fejlődése megszakad, nem látunk az embriónál szívműködést, de a vetélés folyamata nem indul be.

Mit jelent a vérzés a vetélés során?

A vérzést a terhesség során minden esetben kórosnak tekintjük, és ennek megfelelően mindig indokolt ilyenkor vizsgálatot végezni. A vérzés háttérében először mindig azt feltételezzük, hogy a méhszájon át a méh belsejéből ered, ez pedig potenciálisan a terhesség megszakadását, kiürülését jelezheti. Ilyenkor megindult vetélésről van szó, a méhszáj gyakran nyitva van, sőt, a folyamat spontán is végbemehet, és a kontrollvizsgálaton már csak az üres méhüreget találjuk. Egy vetélés általában erős alhasi görcsökkel is járhat, de általános szabály nincs, fájdalom nélkül is elindulhat a folyamat.

Mindemellett nagyon fontos tudnunk, hogy a vérzés terhesség alatt mást is jelenthet, és különösen a kevés, pecsételő vérzés hátterében könnyen kezelhető eltérés, mint például egy hüvelygyulladás is állhat. Kialakulhat a petezsák körül kis vérömleny, ami adott esetben járhat friss vérzéssel is, de később jelentkező pecsételő vérzéssel is, sőt, teljesen panaszmentes terheseknél ultrahangos vizsgálat során is diagnosztizálhatja a kezelőorvos. Amennyiben a magzatnál szívműködés van, és a méhszáj nem nyílik ki, a terhesség szépen tovább is fejlődhet, a panaszok megszűnhetnek, és a vérömleny is felszívódhat.

Tehát nagyon jó minden kismamának tisztában lennie a vérzés jelentésével, de az is fontos, hogy nem szabad az első figyelmeztető jelre pánikba esni, mert sokszor a folyamat leállítható, kezelhető, és egészséges terhességet hordhatnak ki a korai terhesség alatt jelentkező vérzés ellenére is.

Vérzés nélkül milyen tünetei lehetnek a vetélésnek?

Az oka annak, hogy az emberek nem értik, hogyan lehet vérzés nélkül is elvetélni nagyon egyszerű. Orvosi nyelven a vetélésnek több fajtája, több lépcsője van, és bizony az olyan terhességi veszteségeket is vetélésnek hívjuk, amikor még nem ürült ki a méh, de a terhesség nem fejlődik tovább, a magzati szívműködés leáll. Köznyelven talán szerencsésebb inkább magzati veszteségről beszélnünk, talán ezáltal könnyebben érthető lesz a páciensnek is, mi is történt vele.

A kismamáknak az egyik legnehezebben elviselhető hír, amikor teljesen panaszmentesen jelentkeznek vizsgálatra, és kiderül, hogy elhalt a terhességük. Sokan nem is tudják megérteni sem, és felfogni sem, hogyan történhetett ilyen, hiszen semmilyen panaszuk nem volt. Sajnos ez az egyik leggyakoribb jelenség a vérzés nélkül jelentkező vetélésnél, hogy a terhesnek igazán semmilyen panasza sincs. Általában valamilyen súlyos (például genetikai) eltérés lehet az oka a veszteségnek, de ez nagyon sok esetben ki sem derül, annyira kicsi lehet még a terhesség. A kismamák elgondolkoznak, vajon miért nem vettek észre semmit, és vajon biztosan elhalt-e a terhességük. A megnyugtatásukra elmondhatjuk, hogy sajnos ilyenkor semmit sem tehettek volna, sem megelőzni nem tudták volna a szomorú eseményt, sem kezelni. Amikor megállapít egy orvos vagy egy nőgyógyászati szonográfus egy magzati elhalást, mindig szükséges a szakma szabályai szerint egy következő vizsgálat is, hogy a leletet alátámasszuk, így nem kell attól tartania a kismamáknak, hogy élő terhességről mondanak le.

A teljesen panaszmentes eseteken túl jelentkeznek kisebb, nem jellegzetes tünetek is, melyek utalhatnak komoly gondra is, de néha még sincs jelentőségük. Ilyen lehet a terhesség alatt jelentkező normális tünetek, például a hányinger, emlőfeszülés, rossz közérzet hirtelen, vagy fokozatosan történő eltűnése. Fontos tudnunk, hogy az első trimeszterből a második trimeszterbe való átlépés során ez teljesen normális folyamat, és ráadásul van olyan terhes, akinek ez nem a 12., hanem éppen korábban, akár már 9-10 hetes terhesség során is bekövetkezik, és mégis teljesen egészségesen fejlődik a terhessége. Panasz, vagy kétely esetén érdemes inkább tanácsot kérni a kezelőorvostól, és nem otthon pánikolni egyedül.

A vetélés figyelmezető jelei

Szintén egyéb tünetek lehetnek még a hányinger, rossz közérzet (holott ez korábban már megszűnt), hasmenés, erős deréktáji fájdalom. Természetesen egy gyomorrontás is okozhat ilyen tüneteket, tehát szintén nem szabad pánikba esni azok jelentkezésénél.

Nagyobb terhesség esetén a magzatmozgás lassulása, majd megszűnése is lehet figyelmeztető jel. Amikor egy kismama a magzatmozgás hiányát vagy feltűnő csökkenését észleli, mindenképpen orvosi vizsgálat javasolt.

Korai terhesség esetén a korábban pozitív terhességi teszt negatívvá válása is kontrollvizsgálatot igényel. Sokszor hibás tesztek, akár hibásan pozitív, vagy hibásan negatív tesztek okozhatnak félreértést, ijedtséget, amit egy orvosi vizsgálat könnyen tisztázhat.

A téma kapcsán nagyon fontos megemlítenünk egy lényeges vizsgálati szempontot. Minden nőtől egy nőgyógyászati vizsgálat során megkérdezzük, mikor volt az utolsó menstruáció első napja. Ugyanis az esetek jelentős részében ebből tudjuk kiszámolni, hogy hány hetes is lehet egy terhesség. Amikor a vizsgálat során mégis ettől eltérő leletet kapunk, a másik fontos szempont, hogy milyen hosszú idő telik el két menstruáció első napjai között. Nem minden nőnek vannak ugyanis szabályos, 28 napos ciklusai, vannak, akiknek ettől hosszabb, vannak, akiknek rövidebben a ciklusaik. Ebből az is következik, hogy a petesejtérés minden nőnél másik napra eshet, ami egy szabálytalan vérzés esetén több hetes különbséget is jelezhet. Ezért semmiképpen sem lehet az első vizsgálattal elhalt terhességet, vagy nem fejlődő terhességet diagnosztizálni, hiszen egyszerűen lehetséges, hogy még túl kicsi a terhesség, és a fogantatás időpontja jóval később volt, mint ahogyan azt az utolsó menstruációból kiszámolhatnánk. Egy kivétel van ilyenkor, ha a magzat, vagy az embrió mérete alapján már egyértelműen látni kellene a szívműködést is.

Bővebben Mennyi a vetélés esélye a terhesség során? Áttekintés hétről hétre

Ami nagyon fontos tanács, hogy amennyiben nem értik azt, hogy pontosan mi, miért történik, vagy nem értik azt, hogy mi alapján mond ki az orvosuk egy diagnózist, mindenképpen kérdezzenek, hiszen az egyik legfontosabb dolog, hogy megértsék, mi történik a testükben, mi történik, vagy mi történt a terhességükkel. Az események után pedig mindenképpen hagyjanak időt maguknak arra, hogy feldolgozzák a történteket, és hamarosan újra próbálkozzanak a terhességgel.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Farkas Ágnes, szülész-nőgyógyász