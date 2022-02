A menstruáció késése és késésének okai

A menstruációs ciklus bonyolult hormonális visszacsatolásokkal működő folyamat, így a menstruáció késése mögött a háttérben számos ok állhat, a fogantatástól az életmód miatt bekövetkező változásokig, de más a menstruációs ciklus serdülőkorban és a 40-45 év fölöttieknél is.

Fontos tudni, hogy a menstruáció néhány napos késése még nem rendellenesség és nem kell komolyabb okra gondolni a háttérben. Különösen serdülőknél gyakori, hogy akár ki is maradhat egy-egy ciklus.

A petefészkek működését az agyalapi mirigy irányítja, melyre hatást gyakorol a hypothalamus. A petefészkek termelik az ösztrogént és a progeszteront, ezek szintje a vérben szignálként hat az agyalapi mirigy működésére, így ez befolyásolja a petefészkek működésére ható egyéb hormonok termelődését. A bonyolultság ellenére mégis jól működik a rendszer a legtöbb esetben, és a nők nemi ciklusa ideális esetben szabályosan megy végbe, 28 napig tart. A szabályos ciklustól ugyanakkor akár 5 nappal is eltérhet a menses időpontja. Amennyiben ezt meghaladja a késés, esetleg egyéb panaszt tapasztal, mindenképp érdemes áttekinteni a lehetséges okokat.

Gyógyszerek is okozhatnak panaszt A menstruáció késésének oka lehet bizonyos gyógyszerek szedése, például antibiotikumok vagy antidepresszánsok. Gyakran késik a menstruáció a fogamzásgátló szedésének abbahagyása után is.

Nyilvánvalónak tűnő ok a menstruáció késése mögött: a terhesség

A kismama által észlelhető legnyilvánvalóbb tünete a terhességnek a havi vérzés késése, elmaradása lehet. Ha egy nő aktívan él nemi életet, akkor a menstruáció késésnek hátterében - leggyakoribb okként - elsőként jön szóba a terhesség, néhány napos csúszás ugyanakkor önmagában meglehetősen megbízhatatlan jele a terhességnek. A menstruáció késése akár több nap esetén sem jelzi biztosan a fogantatást, hiszen felnőtt nőknél számos ok miatt előfordulhat, hogy néhány nappal - ritkán akár két héttel is - felborul a normál menstruációs ciklus (a lehetséges okokat lásd lentebb). Másrészről néhány esetben fogantatás esetén is előfordulhat a menstruáció várható időpontjában kevés vérzés, bár ez jellegében más, mint a normál menstruáció.

A legegyszerűbb és legkézenfekvőbb módszer ebben az esetben az, ha terhességi tesztet csinálunk mielőbb. Ha rendszeres védekezés mellett történik a menstruáció késése, akkor is feltétlenül szükséges a terhességi teszt elvégzése, mert egy védekezési módszer sem jelent 100%-osan biztos védelmet.

A nőgyógyászati vizsgálat és az ultrahangvizsgálat csak később tudja megállapítani a terhességet, a teszt azonban elvileg a menses elmaradásakor már pozitív lehet. A nőgyógyászati vizsgálat ugyanakkor az egyetlen 100%-os módszer a terhesség megállapítására, a terhességi teszt ritkán, de jelezhet téves eredményt.

Szervi problémák miatti menstruációzavarok

Ha a menstruációs ciklus szabálytalan, rendszeresen késik vagy kimarad a vérzés, akkor érdemes menses naptárat vezetni, és nőgyógyászati szakrendelést felkeresni, hogy a vérzészavar típusát, okát tisztázni tudják, illetve megfelelően tudják kezelni.

A női nemi ciklus nagyon bonyolult, elég egy kis eltérés a hormonszintekben, vagy egy hiba a hormonális visszacsatolásokban, már nem működik tökéletesen a rendszer, nem válik le a szokásos időben a méhnyálkahártya, nem következik be a szokott időben a menstruáció. A késés sok esetben ezen folyamat hibás működése miatt alakul ki.

Előfordul, hogy petefészek ciszta is okozhatja a menstruáció késését hormontermelés révén. A szabálytalan periódusokban, a vérzés elmaradása és a fokozott vérzés esetén feltétlen gondolni kell a pajzsmirigy autoimmun gyulladásos betegségeire és működési zavaraira. Leggyakrabban a pajzsmirigy csökkent működése, az autoimmun thyreoiditis esetén fordul elő „nem magyarázható” vérzészavar.

Helytelen táplálkozás a menstruáció késésének hátterében

Az étrend nagy szerepet játszik a menstruációs ciklus szabályos működésében. Az egészséges táplálkozás az egészséges szervezet egyik alappillére, egészséges szervezetben az élettani folyamatok helyesen működnek. Például fogyókúra hatására szabálytalanná válhat a menstruációs ciklus, késhet a menstruáció.

Alacsony testsúly esetében, tartós éhezés során akár a peteérés is kimaradhat, a menstruáció elmaradása akár hónapokig is eltarthat. A táplálkozási zavarokban szenvedőknél a menstruáció késése már komoly jel arra, hogy a szervezet élettani folyamatai károsodtak.

A menstruáció túlsúly esetében is késhet. A nagy mennyiségű zsírszövet endokrin szervként funkcionálhat, kihatással van a női neki hormonok működésére, elhízás esetén is gyakran előfordul vérzészavar.

A stressz, túlhajszoltság is okozhatja a menstruáció késését

A stressz a normál biológiai folyamatokra hatást gyakorol, úgynevezett stresszhormonok szabadulnak fel, a hypothalamuson keresztüli hormonális szabályozás sérül, nem a megszokott módon mennek végbe a ciklus fázisai, késik a menstruáció, de akár ki is maradhat. Jól jellemezhető a stressz menstruációs ciklusra gyakorolt hatása azzal, hogy a világháborúk alatt számos nőnél jelentkezett a menses hónapokig tartó kimaradása.

A megterhelő edzések, tornagyakorlatok stresszként jelentkeznek a szervezet számára, és az előbb említett folyamatok alakulnak ki. Számos nőnél jelentkezik egyszerre fizikális túlhajszoltság, stressz és alacsony súly, az ő esetükben vérzészavar, köztük a menstruáció késése nagyon gyakran fordul elő. A menstruációs ciklus helyreállításához ilyen esetekben nagyon hatékony a megfelelő táplálkozás és a speciális torna is.

Pszichiátriai betegségek, belgyógyászati okok, fertőzések hatására is gyakran jelentkeznek vérzészavarok.

A menstruációs ciklus a változókor közeledtével

A nők többségénél a vérzés elmaradását megelőzően, 40-45 éves kor között rendszertelenebb lesz a menstruáció. A rendszertelenség mellett sok hölgynél jelentkezik erős vérzés vagy erős fájdalom is.

Menstruáció befolyásolása: gyógyszerek és praktikák A menstruáció késleltetése lehetséges fogamzásgátló tablettát szedő nők esetében, a készítmény szedéi idejének megváltoztatásával. A menstruációs ciklus befolyásolása azonban csak nagyon ritkán és csak nagyon szükséges esetekben javasolt, és akkor is csak 7-10 nappal érdemes késleltetni, hiszen a szervezet hormonális működésébe avatkozunk bele, melynek nem várt és kellemetlen mellékhatásai lehetnek (ciklus megváltozása, rendszertelen vérzés).

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Csuth Ágnes, családorvos