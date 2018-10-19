A terhesség 4. hete

Ez az a hét, mikor a legtöbb nő megtudja a nagy hírt. A 4. terhességi hét környékén – rendszeres ciklus esetén – esedékessé válhat a következő menstruáció. Sok otthoni terhességi teszt ekkor már képes kimutatni a várandósságot. Ha a teszt negatív, de a menstruációd továbbra sem jelentkezik, néhány nap múlva érdemes megismételni.

4. hét

Trimeszter: első

Hátralévő hetek száma: 36

Mi történik veled a 4. héten?

A szervezetedben nő a HCG hormon szintje, ami nemcsak pozitív terhestesztet, de olyan korai terhességi tüneteket is eredményez, mint az émelygés, fáradtság, mellérzékenység, enyhe hasi görcsök és fejfájás. Az első trimeszter során a HCG szintje gyors ütemben emelkedik, és a 10. hét körül éri el a csúcspontját. A hormon feladata, hogy a petefészket progeszterontermelésre ösztönözze. A HCG szintje egyénenként eltérő lehet, ezért önmagában ez a laboreredmény nem alkalmas a terhesség fejlődésének nyomon követésére.

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Mi történik a babával a 4. héten?

Noha még csak mikroszkopikus méretű, a méhedben növekvő sejtlabda hivatalosan is embrióvá vált. Mostantól a 10. hétig (vagyis az embrionális periódusban) egy rendkívül gyors fejlődés veszi kezdetét, melynek során olyan sejtrétegek jönnek létre, melyekből különböző szervek és szövetek fejlődnek ki. Ekkor kezdődik el a méhlepény kialakulása is.

A magzati idegrendszer az egyik legelső, kialakuló rendszer, ami már most nagyon gyorsan fejlődik. A következő hetekben kialakul és bezáródik a velőcső, melyből később az agy és a gerincvelő fejlődik. Ez a fontos fejlődési mérföldkő gyakran addigra le is zajlik, mire egy kismama tudomást szerez a várandósságáról. Éppen ezért elengedhetetlenül fontos a megfelelő szintű folát vagy folsav bevitele már a babatervezés idejétől kezdve, ami nagymértékben csökkenti a velőcsőzáródási rendellenességek kockázatát.

Mire figyelj ezen a héten?

Fontos tudni, hogy a várandósság és a teherbe eséssel való próbálkozás érzelmileg bonyolult folyamat. A kismamák rendszerint az érzelmek széles skáláját élik meg emiatt: örömöt, izgatottságot éppúgy érezhetsz, mint bizonytalanságot, nyugtalanságot vagy türelmetlenséget. Ne feledd, hogy a reakciód, akár pozitív, akár negatív, akár vegyes, teljesen normális! A lényeg, hogy ne legyen lelkiismeret-furdalásod amiatt, ahogyan érzel.

Pozitív terhességi teszt után eljött az idő, hogy a rendszeresen szedett gyógyszerekkel kapcsolatban egyeztess a kezelőorvosoddal. Önmagában a pozitív teszt miatt nem szabad abbahagyni az addig alkalmazott gyógyszereket önállóan, hiszen bizonyos betegségek kezeletlenül nagyobb kockázatot jelenthetnek a terhességre.

Terhességi vizsgálatok

Pozitív terhességi teszt után kérj időpontot szülész-nőgyógyászati vizsgálatra. Magyarországon a várandósgondozás a méhen belüli várandósság szakorvosi megállapításával és a rizikóbesorolással kezdődik. Az erről kapott igazolással a lakóhelyed vagy tartózkodási helyed szerint illetékes védőnő vesz gondozásba és kiállítja a várandósgondozási könyvet.

Jó, ha azt is tudod, hogy hazánkban a terhesgondozás a védőnő, a háziorvos, a szülész-nőgyógyász, a kismama választása esetén szülésznő és a várandós közös együttműködésével zajlik.

Mikor kérj orvosi segítséget?

Erős vagy fokozódó alhasi fájdalom, jelentős vérzés, ájulás vagy ájulásérzés, illetve erős egyoldali hasi fájdalom esetén mielőbb kérj orvosi segítséget.

Mit kell tudni a partnerednek?

Függetlenül attól, hogy a várandósság tervezett volt vagy sem, a szülővé válás mindkét fél számára új kihívást jelent. Míg a fizikai tüneteket csak a kismama tapasztalja, az érzelmi hullámvasút a leendő apát is érintheti, ezért az empátia és együttérzés mindkettőtök számára nagyon fontos ebben az időszakban. Próbáljátok meg az életetekben jelen lévő stresszt és bizonytalanságot minimalizálni. Ne féljetek érzelmi és gyakorlati segítséget, támogatást kérni a barátoktól. Sokat segíthetnek a szakkönyvek is ebben az időszakban.

Jó tudnod

Ezen a héten már lehet, hogy pozitív lesz a terhességi teszted. Ha továbbra is negatív a teszt, de a vérzés elmaradt, néhány nap múlva érdemes új tesztet csinálni.

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Érdeklődj a várandósgondozás várható menetrendjéről. Folytasd a napi 400 µg folsav szedését.

Rendszeresen szedett gyógyszereidről egyeztess orvosoddal, önállóan ne hagyd abba őket.

Cs. K., fordító

Lektorálta: Dr. Kiss György, szülész-nőgyógyász

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