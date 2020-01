Terhességi tünetek vetélés után

Vetélés után elég nagy feladat lehet önmagában a vetélés tényével megbirkózni, de néha ezt a folyamatot megnehezítheti, hogy átmeneti ideig kisebb-nagyobb terhességre utaló jelek, tünetek még jelentkezhetnek. Néha kifejezetten megzavarhatják a pácienst is, ezért jó tudni, hogy a panaszok néhány hét alatt csökkenni szoktak.

Tünetek

A vetélés a terhesség elvesztését jelenti betöltött 24. terhességi hét előtt. Körülbelül a terhességek 10-20 százaléka végződik vetéléssel, leggyakrabban a 12. hét előtt. Minden vetélés más, hiszen többféle kiváltó oka, lefolyása lehet, így a vetélés utáni időszak is nagymértékben különbözhet. Gyakran tapasztalhatják a betegek, hogy a terhességre jellemző tünetek, eltérések vetélést követően nem szűnnek meg. Ilyen tünetek lehetnek az alábbiak:

duzzadt, érzékeny emlők, sötétebb emlőbimbókkal, időnként tejelválasztás is jelentkezhet

reggeli rosszullétek, hányinger, hányás, bizonyos megszokott ételektől való undor, és szokatlan táplálékok fogyasztása

puffadás, megnövekedett hasi körfogat

fáradtság, hangulatingadozások

szédülés, gyakori vizelés

Általánosságban elmondható, hogy minél korábbi terhességi héten következik be a vetélés, annál kevésbé jellemzőek a panaszok, és annál hamarabb megszűnnek, de ez nem minden esetben történik így. Szélsőséges esetekben, későbbi terhességi héten történt vetélés után egyes nők még magzatmozgásra emlékeztető érzésekről is beszámolnak, amit a hormonális és hangulati változások, az érzelmi bizonytalanság magyarázhat, de pontosan nem ismert ennek a jelenségnek az oka.

Mi lehet a fenti tüneteknek az oka?

A terhesség alatti hormonális változások sok tünetért felelősek, az emésztési zavarok, a bőrtünetek mind miattuk jelentkeznek. Egy vetélés után a terhességre jellemző hormonszintek nem állnak helyre egyik napról a másikra, több nap, de akár több hét is eltelhet, míg a terhesség előtti állapot visszaáll. Minél nagyobb volt a terhesség, annál kifejezettebbek lehetnek ezek a panaszok, és annál több időbe telik, míg megszűnnek. A folyamatot befolyásolhatja a lelkiállapot is, hiszen a jelentkező gyászreakció olyan tüneteket is felerősíthet, amik talán nem is voltak jellemzőek a terhesség alatt. A folyamat természetes jelenség, és néhány héten belül csökkenek a panaszok.

Meddig tartanak a panaszok?

A korai terhességben jelentkező tünetekért felelős egyik hormon a béta-HCG. A hormon vérben lévő szintje terhességi hétről hétre változik, és emellett egyéni változatosságot is mutat. A szintje nem csökken le egyik napról a másikra, így az is érthető, hogy az általa okozott tünetek sem szűnnek meg sajnos azonnal. Általánosságban elmondható, hogy a vetélést követően körülbelül 35 nappal csökken le teljesen a hormon szintje, ez természetesen egy nagyon korai terhességi szakaszban bekövetkezett vetélés esetén sokkal gyorsabb lesz. A legtöbb nőnél 2 hét alatt eltűnik a hormon a szervezetből.

Így elmondhatjuk, hogy a vetélést követően a kellemetlen, terhességre utaló jelek leggyakrabban 2 hét alatt megszűnnek, néha azonban ennél tovább is tarthat a folyamat. Nagyobb terhesség elvesztése esetén például a tejelválasztás beindulását gyógyszeresen szoktuk meggátolni. Amennyiben a panaszok nem szűnnek vagy szokatlan tünetek jelentkeznek, mindenképpen javasolt az orvosi segítség keresése, hiszen kóros gyászreakció is állhat a háttérben, és szükség lehet a gyógyuláshoz pszichológus bevonására is.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Farkas Ágnes, szülész-nőgyógyász