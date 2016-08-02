A terhesség során kötelező szűrővizsgálatok

Dr. Szimuly Bernadett
szerző: Dr. Szimuly Bernadett, általános orvos - WEBBeteg
aktualizálta: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus frissítve:

A terhesgondozást Magyarországon a szülész-nőgyógyász szakorvos, a családorvos és a védőnő együtt végzi. A terhességi vizsgálatok célja a magzat és az anya egészségi állapotának követése.

A téma cikkei

2/1 A terhesség során kötelező szűrővizsálatok
2/2 Nem kötelező szűrővizsgálatok terhesség alatt

Az első terhességi vizsgálat

Az első terhességi vizsgálat során a szülészorvos tájékozódik a kismama kórelőzményéről. Ennek során kérdéseket tesz fel a korábbi betegségeiről, az esetleges gyógyszerszedésről, a családban előforduló betegségekről, káros szenvedélyekről, a korábbi szülészeti-nőgyógyászati betegségekről, terhességekről, szülésekről. Rákérdez a havi vérzés rendszerességére, az utolsó vérzés időpontjára, a vérzés hosszára is. Ezek alapján kiszámítja a terhesség aktuális korát, valamint a szülés várható időpontját.

Vizsgálatok a terhesség első harmadában

Az első jelentkezést ultrahangvizsgálat követi, aminek a célja annak tisztázása, hogy a terhesség élő-e, illetve kiszűrhető a méhen kívüli terhesség, illetve felismerhető ez esetleges ikerterhesség is. Az ultrahangvizsgálatot a 12. hétig leggyakrabban hüvelyen keresztül végzik, ugyanis nagyobb felbontású, részletgazdagabb képet ad, mint a hasfalon keresztül végzett vizsgálat. Mindezeken kívül a terhesség első harmadában a szülész-nőgyógyász belső nőgyógyászati vizsgálatot is végez a terhesség tényének megerősítésére.

Lehetőség szerint a terhesség első felében, de a 12. hét után szükséges felkeresni a háziorvost vagy belgyógyász szakorvost, aki EKG-t készít, vérnyomást mér és általános fizikális vizsgálatot végez. A terhes nő testsúlyának ellenőrzése az első jelentkezés során, majd a későbbi alkalmakkor is megtörténik.

A terhesség szakaszai

Szükséges a terhesség elején egy fogorvosi ellenőrző vizsgálat, illetve szükség esetén a gyulladásos gócok felszámolása, mert a szájüregi gyulladások mellett magasabb a koraszülés veszélye.

Az első laborvizsgálat szintén erre az időszakra esik, ennek során teljes vérképet és az éhgyomri vércukorértéket ellenőrzik, valamint szifilisz (lues-szerológia) és hepatitis B szűrést (HBs-Ag) végeznek, ezen kívül pedig az anyai vércsoportot és az esetlegesen jelen levő antitesteket (vércsoport-összeférhetetlenség) határozzák meg. A vizelet általános és a vizeletüledék vizsgálata is a kivizsgálás része.

A terhesség elején a 37 évesnél idősebb nők esetében kötelező a genetikai tanácsadás. Ennek során áttekintik azokat a lehetséges tényezőket, amelyek a baba szempontjából genetikai kockázatot jelentenek.

A 12. hét magasságában kötelező kombinált genetikai vizsgálat történik, mely ultrahang és vérvétel együttese. Az ultrahangon fő genetikai eltéréseket keresnek, a vérvételnek pedig van egy ajánlott része, de a kismamával egyeztetve széles, kiterjesztett genetikai vérvétel is javasolt, főleg ha van kórelőzmény, vagy 35 év feletti az életkor. Ez a vérvétel kiterjesztett esetben önköltséges.

Bővebben A terhesség alatti vérkép és vizelet laborvizsgálatai

Általános vizsgálatok a terhesség további harmadaiban

Amennyiben a terhesség szövődménymentes, a terhesség későbbi szakaszában a 26. hétig havonta egy alkalommal indokolt az ellenőrző vizsgálat, ezután a 36. hétig 3 hetente egyszer, majd a szülés várható időpontjáig heti egy alkalommal. A kiírt időpont után másnaponta javasolják a vizsgálatot. Minden ilyen alkalommal megmérik a terhes anya vérnyomását, megszámolják a pulzusszámát. Ez igen fontos a terhességi magasvérnyomás-betegség és a terhességi toxémia korai felismerésében.

A testsúly ellenőrzése is egyszerűen elvégezhető, elsősorban a hirtelen nagy gyarapodásra kell odafigyelni, ugyanis ez szövetközti folyadék felszaporodására, ödémára utalhat.

Későbbi terhességi korban speciális eszközzel ellenőrzik a magzati szívműködést is, valamint a szülészorvos külső vizsgálattal tájékozódik a méh növekedéséről. A belső vizsgálat során a szülész-nőgyógyász a méhszáj és a méhnyak állapotát ellenőrzi, azonban ilyen vizsgálatot nem feltétlenül végeznek minden alakommal, ez függ a terhes állapotától, esetleges panaszaitól is. Veszélyeztetett terhesség esetén további vizsgálatokra is sor kerülhet.

Időponthoz kötött szűrések

Bizonyos vizsgálatokat adott terhességi korban szükséges elvégezni. Vérvétellel járó – például vérkép, vércukorvizsgálat –, illetve vizeletvizsgálatot a terhesség mindhárom harmadában végeznek a terhesgondozás során.

Az ultrahangos szűréseket a 11-13., a 18-20. és a 30-32. héten kötelező elvégezni. Ezenkívül a szülészorvos természetesen bármikor végezhet ultrahangvizsgálatot, ha szükségesnek látja a tájékozódást, különösen a szüléshez közeledve. Az ultrahang segítségével nyomon követhető a baba fejlődése az alábbi mutatók rendszeres mérésével:

  • a magzat ülőmagassága (CRL),
  • koponyaátmérő (BPD),
  • koponyakörfogat (HC),
  • haskörfogat (AC),
  • combcsont hossza (FL),
  • tarkótáji vizenyő (NT).

A 12. heti vizsgálat célja a fejlődési rendellenességek szűrése, ilyenkor mérik a magzati tarkóredő vastagságát. Ennek a Down-szindróma felismerésében van szerepe, ugyanis az ebben a betegségben szenvedő magzatoknál magasabb értékek tapasztalhatók. Szintén ekkor lehet kiszűrni a velőcsőzáródási rendellenességeket, azaz a nyitott gerincet (spina bifida) is.

A 18. héten ismételten részletesen átvizsgálják az egyes szervrendszereket, a fejlődési rendellenességek kizárására. A későbbi ultrahangos szűrések célja főleg a magzat növekedési ütemének, a magzat és a méhlepény elhelyezkedésének, illetve a lepény állapotának, érettségének megítélése.

A 24. és 28. hét között végzik el a terhességi cukorbetegség (gesztációs diabétesz) szűrését. A terheléses vércukorvizsgálat során éhgyomorra, teában kell meginni adott mennyiségű glükózt. A cukros tea elfogyasztása után két órával szintén vércukorszintmérés következik, ennek kóros eredménye esetén állapítható meg a terhességi cukorbetegség. Ez az állapot diétával, súlyosabb esetben inzulinnal kezelhető, és a szülést követően leggyakrabban rendeződik. Indokolt esetben a szakorvos előrébb hozhatja a vizsgálatot, akár a 16. hét utánra, ha korábbi terhességi cukorbetegség, inzulinrezisztencia, rossz mért vércukorérték, jelentős hízás, ultrahangon eltérés látszik.

A betöltött 36. hét után hetente egy alkalommal (szükség esetén gyakrabban) kerül sor az úgynevezett NST (non-stressz teszt) nevű vizsgálatra. Ennek során a kismamának 20-30 percet kell nyugalomban feküdnie, miközben a hasra erősített eszköz regisztrálja a magzat szívfrekvenciáját, annak változásait és a nyugalmi méhtevékenységet. A vizsgálat célja a magzat oxigénellátottságának megítélése. A CTG vizsgálattal a magzat mellett, azzal egyidejűleg monitorozható a méhizom aktivitása (keményedés, fájások) is.

A várandósgondozás alatt történő szűrővizsgálatok menetrendje

Az 26/2014. (IV. 8.) EMMI rendelet a várandósgondozásról 1. számú melléklete a várandós anya gondozási könyve, amelyben a vizsgálatok alábbi menetét javasolják:

A vizsgálat típusa

Időpont

A várandósság első harmadában végzendő vizsgálatok

vérkép (hemoglobin, hematokrit, vvt indexek, fehérvérsejtszám, vérlemezkeszám), Se kreatinin, KN, eGFR, SGOT, SGPT, SeBi; vércukor

1-13. hét

vizelet (fehérje, genny, cukor, aceton, UBG, üledék)

1-13. hét

HBsAg szűrés

1-13. hét

WDRL

1-13. hét

vércsoport-meghatározás és vörösvértest-ellenanyagszűrés

1-13. hét

ultrahang szűrővizsgálat

11-13. hét

genetikai tanácsadás (fogamzáskor betöltött 37. életévtől kezdve)

1-13. hét

fogorvosi vizsgálat

1-13. hét

A várandósság második harmadában végzendő vizsgálatok

ultrahang szűrővizsgálat

18-22. hét

terheléses vércukorvizsgálat (éhomi és 75 g glükóz fogyasztása után 120 perccel)

24-28. hét

vérkép (hemoglobin, hematokrit, vvt indexek, fehérvérsejtszám, vérlemezkeszám)

24-28. hét

vizelet (fehérje, genny, cukor, aceton, UBG, üledék)

24-28. hét

A várandósság harmadik harmadában végzendő vizsgálatok

ultrahang szűrővizsgálat

30-32. hét

vérkép (hemoglobin, hematokrit, vvt indexek, fehérvérsejtszám, vérlemezkeszám), vörösvértest-ellenanyagszűrés, Se creatinin, KN, eGFR, SGOT, SGPT, SeBi

36-37. hét

kardiotokográfos szűrővizsgálat (CTG, NST)

38. hét

39. hét

40. hét

Lásd még Terhesség hétről hétre - A magzat fejlődése, a kismama egészsége és a szükséges vizsgálatok heti bontásban

Folytatás Nem kötelező szűrővizsgálatok a terhesség alatt

Dr. Szimuly Bernadett, általános orvosDr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológusForrás: WEBBeteg
Orvos szerzőnk: Dr. Szimuly Bernadett, általános orvos
Aktualizálta: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus

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