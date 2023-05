A terhesség során kötelező szűrővizsgálatok

A terhesgondozást Magyarországon a szülész-nőgyógyász szakorvos, a szülésznő, a családorvos és a védőnő együtt végzi. A terhességi vizsgálatok célja a magzat és az anya egészségi állapotának követése.

Az első terhességi vizsgálat

Az első terhességi vizsgálat során a szülészorvos tájékozódik a kismama kórelőzményéről. Ennek során kérdéseket tesz fel a korábbi betegségeiről, az esetleges gyógyszerszedésről, a családban előforduló betegségekről, káros szenvedélyekről, a korábbi szülészet-nőgyógyászati betegségekről, terhességekről, szülésekről. Rákérdez a havi vérzés rendszerességére, az utolsó vérzés időpontjára, a vérzés hosszára is. Ezek alapján kiszámítja a terhesség aktuális korát, valamint a szülés várható időpontját.

A szülés várható ideje A szülés várható időpontját az utolsó menstruáció első napjától számoljuk, ami azt jelenti, hogy a 40 hetes visszaszámlálás körülbelül két héttel azelőtt kezdődik, hogy a spermium és petesejt találkozik, és lassan magzattá alakul. Terhességi és szülési kalkulátorunk

Vizsgálatok a terhesség első harmadában

Az első jelentkezést ultrahangvizsgálat követi, aminek a célja annak tisztázása, hogy a terhesség élő-e, illetve kiszűrhető a méhenkívüli terhesség, illetve felismerhető ez esetleges ikerterhesség is. Az ultrahangvizsgálatot a 12. hétig leggyakrabban hüvelyen keresztül végzik, ugyanis nagyobb felbontású, részletgazdagabb képet ad, mint a hasfalon keresztül végzett vizsgálat. Mindezeken kívül a terhesség első harmadában a szülész-nőgyógyász belső nőgyógyászati vizsgálatot is végez a terhesség tényének megerősítésére.

Lehetőség szerint a terhesség első harmadában szükséges felkeresni a háziorvost vagy belgyógyász szakorvost, aki EKG-t készít, vérnyomást mér és általános fizikális vizsgálatot végez. A terhes testsúlyának ellenőrzése az első jelentkezés során, majd a későbbi alkalmakkor is megtörténik.

Javasolt a terhesség elején egy fogorvosi ellenőrző vizsgálat, illetve szükség esetén a gyulladásos gócok felszámolása, mert a szájüregi gyulladások mellett magasabb a koraszülés veszélye.

Az első laborvizsgálat szintén erre az időszakra esik, ennek során teljes vérképet és az éhgyomri vércukorértéket ellenőrzik, valamint szifilisz (lues-szerológia) és hepatitis B szűrést (HBs-Ag) végeznek, ezen kívül pedig az anyai vércsoportot és az esetlegesen jelen levő antitesteket (vércsoport-összeférhetetlenség) határozzák meg. A vizelet általános és vizeletüledék-vizsgálata is a kivizsgálás része.

A terhesség elején a 37 évesnél idősebb nők esetében kötelező a genetikai tanácsadás. Ennek során áttekintik azokat a lehetséges tényezőket, amelyek a baba szempontjából genetikai kockázatot jelentenek.

Általános vizsgálatok a terhesség további harmadaiban

Amennyiben a terhesség szövődménymentes, a terhesség későbbi szakaszában a 26. hétig havonta egy alkalommal indokolt az ellenőrző vizsgálat, ezután a 36. hétig 3 hetente egyszer, majd a szülés várható időpontjáig heti egy alkalommal. A kiírt időpont után másnaponta javasolják a vizsgálatot. Minden ilyen alkalommal megmérik a terhes anya vérnyomását, megszámolják a pulzusszámát. Ez igen fontos a terhességi magasvérnyomás-betegség és a terhességi toxémia korai felismerésében.

A testsúly ellenőrzése is egyszerűen elvégezhető, elsősorban a hirtelen nagy gyarapodásra kell odafigyelni, ugyanis ez szövetközti folyadék felszaporodására, ödémára utalhat.

Későbbi terhességi korban speciális eszközzel ellenőrzik a magzati szívműködést is, valamint a szülészorvos külső vizsgálattal tájékozódik a méh növekedéséről. A belső vizsgálat során a szülész-nőgyógyász a méhszáj és a méhnyak állapotát ellenőrzi, azonban ilyen vizsgálatot nem feltétlenül végeznek minden alakommal, ez függ a terhes állapotától, esetleges panaszaitól is. Veszélyeztetett terhesség esetén további vizsgálatokra is sor kerülhet.

Időponthoz kötött szűrések

Bizonyos vizsgálatokat adott terhességi korban szükséges elvégezni. Vérvétellel járó – például vérkép, vércukorvizsgálat – illetve vizeletvizsgálatot a terhesség mindhárom harmadában végeznek a terhesgondozás során.

Az ultrahangos szűréseket a 11-13., a 18-20. és a 30-32. héten kötelező elvégezni. Ezenkívül a szülészorvos természetesen bármikor végezhet ultrahangvizsgálatot, ha szükségesnek látja a tájékozódást, különösen a szüléshez közeledve. Az ultrahang segítségével nyomon követhető a baba fejlődése az alábbi mutatók rendszeres mérésével:

a magzat ülőmagassága (CRL),

koponyaátmérő (BPD),

koponyakörfogat (HC),

haskörfogat (AC),

combcsont hossza (FL),

tarkótáji vizenyő (NT).

A 12. heti vizsgálat célja a fejlődési rendellenességek szűrése, ilyenkor mérik a magzati tarkóredő vastagságát. Ennek a Down-szindróma felismerésében van szerepe, ugyanis az ebben a betegségben szenvedő magzatoknál magasabb értékek tapasztalhatók. Szintén ekkor lehet kiszűrni a velőcsőzáródási rendellenességeket, azaz a nyitott gerincet (spina bifida) is.

A 19. héten ismételten részletesen átvizsgálják az egyes szervrendszereket, a fejlődési rendellenességek kizárására. A későbbi ultrahangos szűrések célja főleg a magzat növekedési ütemének, a magzat és a méhlepény elhelyezkedésének, illetve a lepény állapotának, érettségének megítélése.

A 24. és 28. hét között végzik el a terhességi cukorbetegség (gesztációs diabétesz) szűrését. A terheléses vércukorvizsgálat során éhgyomorra, teában kell meginni adott mennyiségű glükózt. A cukros tea elfogyasztása után két órával szintén vércukorszint-mérés következik, ennek kóros eredménye esetén állapítható meg a terhességi cukorbetegség. Ez az állapot diétával, súlyosabb esetben inzulinnal kezelhető, és a szülést követően leggyakrabban rendeződik.

A betöltött 36. hét után hetente egy alkalommal (szükség esetén gyakrabban) kerül sor az ún. NST (non-stressz teszt) nevű vizsgálatra. Ennek során a kismamának 20-30 percet kell nyugalomban feküdnie, miközben a hasra erősített eszköz regisztrálja a magzat szívfrekvenciáját, annak változásait és a nyugalmi méhtevékenységet. A vizsgálat célja a magzat oxigénellátottságának megítélése. A CTG vizsgálattal a magzat mellett, azzal egyidejűleg monitorozható a méhizom aktivitása (keményedés, fájások) is.

A várandósgondozás alatt történő szűrővizsgálatok menetrendje

Az 26/2014. (IV. 8.) EMMI rendelet a várandósgondozásról 1. számú melléklete a várandós anya gondozási könyve, amelyben a vizsgálatok alábbi menetét javasolják.

A vizsgálat típusa Időpont A várandósság első harmadában végzendő vizsgálatok vérkép (hemoglobin, hematokrit, vvt indexek, fehérvérsejt szám, vérlemezke szám), Se kreatinin, KN, eGFR, SGOT, SGPT, SeBi; vércukor 1-13.hét vizelet (fehérje, genny, cukor, aceton, UBG, üledék) 1-13.hét HBsAg szűrés 1-13.hét WDRL 1-13.hét vércsoport meghatározás és vörösvértest ellenanyagszűrés 1-13.hét ultrahang szűrővizsgálat 11-13. hét genetikai tanácsadás (fogamzáskor betöltött 37. életévtől kezdve) 1-13.hét fogorvosi vizsgálat 1-13.hét A várandósság második harmadában végzendő vizsgálatok ultrahang szűrővizsgálat 18-22. hét terheléses vércukor vizsgálat (éhomi és 75 g glukóz fogyasztás után 120 perccel) 24-28. hét vérkép (hemoglobin, hematokrit, vvt indexek, fehérvérsejt szám, vérlemezke szám) 24-28. hét vizelet (fehérje, genny, cukor, aceton, UBG, üledék) 24-28. hét A várandósság harmadik harmadában végzendő vizsgálatok ultrahang szűrővizsgálat 30-32. hét vérkép (hemoglobin, hematokrit, vvt indexek, fehérvérsejt szám, vérlemezke szám), vörösvértest-ellenanyagszűrés, Se creatinin, KN, eGFR, SGOT, SGPT, SeBi 36-37. hét kardiotokográfos szűrővizsgálat (CTG, NST) 38. hét 39. hét 40. hét

Orvos szerzőnk: Dr. Szimuly Bernadett, általános orvos

Aktualizálta: Dr. Reinhardt István