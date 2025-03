Tényleg híznak, akik leszoknak a dohányzásról?

Dr. Holly Vanni és kollegái által a Chest című folyóiratban közzétett tanulmány szerint a dohányzás abbahagyása után a testsúly növekedéséért az AZGP1 gén addig fokozott aktivitásának csökkenése is felelős lehet. A nemdohányzókkal összehasonlítva a dohányosok szervezetében ugyanis az AZGP1 nevű gén működése sokkal nagyobb aktivitást mutat. Mivel ez a gén igen fontos szerepet játszik a zsírlebontásban és a testsúly kontrollálásában, a kutatók szerint ez az oka annak, hogy a dohányosok a leszokás után felszednek pár kilót. Ám az AZGP1 génről kiderült az is, hogy a rákos megbetegedésekhez köthető testsúlycsökkenésért is ennek a génnek a fokozott működése a felelős.