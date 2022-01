A nikotintartalmú transzdermális tapaszok - Mit érdemes tudni róluk?

Magyarországon kétféle tapasz van forgalomban, mindegyik 3 erősségben. Mindkettő membránszabályozott hatóanyag-leadású készítmény. Ez azt jelenti, hogy mindegyik készítmény 1 négyzetcentiméter területén ugyanannyi hatóanyagot tartalmaz, így a tapasz méretével érik el a megfelelő mennyiségű hatóanyag-leadást.

A tapaszok dohányfüggőség kezelésére javallottak. A nikotin utáni sóvárgás és a megvonási tünetek csillapításával elősegítik a dohányzás azonnali abbahagyását a motivált dohányosok számára. A tanácsadás és a támogatás a kezelés sikerességét általában javítja.

Hirdetés

Nicorette patch áttetsző tapaszok

A Nicorette patch áttetsző tapasz 10 mg; 15 mg; 25 mg/16 óra erősségben kapható. A milligrammérték azt jelzi, hogy mennyi nikotin szívódik fel szabályozottan 16 óra alatt.

Ha napi 15 szálnál többet szív el, akkor a 25 mg-os tapasszal kell kezdenie 8 héten keresztül, majd utána 2 hétig kell alkalmazni a 15 mg-os tapaszt és a terápia 2 héten át 10 mg-os tapasz alkalmazásával fejeződik be. A terápia elkezdésekor le kell tennie a cigarettát!

Ha 15 szálnál kevesebbet szív, akkor a 15 mg-os tapaszt kell 8 hétig használni, majd 2 hétig a 10 mg-ost.

Hogyan kell a tapaszt felhelyezni?

Mosson kezet, mielőtt felhelyezi a tapaszt. Ollóval vágja föl a csomagolást a jelzett helyen, és vegye ki a tapaszt. Ellenőrizze, hogy ép-e a tapasz, valamint a tapaszt felezni tilos, mert súlyos mellékhatást okoz! Válasszon egy tiszta, szőrmentes, száraz felületet a felkarja vagy a csípője vagy a mellkasa bőrén, mely sérüléstől, vörösségtől és irritációtól is mentes. A terület nem lehet borotvált, mert ez mikrosérüléseket okoz! Ne használjon olajat vagy hintőport, mert az gátolja a tapasz felragadását. Mindennap változtassa a felragasztás helyét, így csökkentheti a bőrirritáció kialakulásának kockázatát.

Húzza le az ezüstszínű alumínium védőréteget. Amennyire csak lehetséges, próbálja meg elkerülni a tapadó felület érintését. Ha mégis hozzáért, utána ne nyúljon a szemébe, ne érintse a száját. Nyomja a tapaszt ragadó felületével a kiválasztott bőrfelületre, és távolítsa el a tapaszon maradt alumínium védőréteg másik részét is. Ujjával simítsa körbe a szélén is, hogy biztosan ragadjon. A tapasz érintése után alaposan mosson kezet csak vízzel, mert a szappan segíti a nikotin felszívódását. Ugyancsak tiszta vízzel kell lemosni a bőrfelületet, amikor este leveszi a tapaszt. Mivel az elhasznált tapasz is tartalmazhat hatóanyagot még, ezért összeragasztva, az eredeti csomagolásba helyezve mihamarabb dobja ki a gyógyszertár gyógyszerhulladék-gyűjtőjébe, nehogy otthonában gyermek vagy állat hozzáérjen. Következő nap vegyen elő újabb tapaszt és tapassza fel egy új területre. A tapasz normál esetben fürdés, zuhanyzás vagy úszás során nem jön le. Ha mégis lejönne, szárítsa meg bőrét alaposan, és helyezzen fel egy új tapaszt.

A kezelés időtartama egyénenként változhat, de általában minimum 3 hónap szükséges. Ezután a tapasz segítségével bevitt nikotinadag lépcsőzetesen csökkenthető. A tapasszal végzett kezelés 6 hónapnál hosszabb ideig való alkalmazása általában nem ajánlott.

Klinikai vizsgálatok nem találtak bizonyítékot arra, hogy a napközbeni nikotinpótló terápiában részesülőknél nagyobb mértékben alakulna ki alvászavar, mint a placebóval kezelteknél, sem arra, hogy testsúlynövekedést okozna. A nikotintapasz bőrre való felhelyezése után a tapaszból felszabaduló nikotinnak körülbelül 95%-a a szisztémás keringésbe kerül. Magas környezeti hőmérséklet vagy fizikai aktivitás fokozza a felszívódást, míg az érösszehúzó gyógyszerek csökkentik. A tapasz felhelyezése után a plazma nikotinszintje emelkedni kezd, és a maximális szintet körülbelül 9 órán belül éri el. A plazma-csúcskoncentráció délután/este jelentkezik, amikor a visszaesés kockázata a legnagyobb.

Nagyfokú nikotinfüggőség vagy hirtelen jelentkező, erős sóvárgás esetén a Nicorette áttetsző tapasz használható szájnyálkahártyán alkalmazott nikotinpótló készítménnyel kiegészítve is, a sóvárgás gyors enyhítésére. A Nicorette áttetsző tapasszal kombinációban használható szájnyálkahártyán alkalmazott készítmények: a Nicorette ízesített 2 mg gyógyszeres rágógumik, vagy a Nicorette Quickspray 1 mg/adag szájnyálkahártyán alkalmazott oldatos spray.

A kombinált terápia alkalmazásának időszakában dohányozni nem szabad!

A kombinált terápia során a beteg 24 óra alatt csak az egyik féle szájnyálkahártyán alkalmazható nikotinpótló készítményt alkalmazhatja kiegészítésként.

Nagyfokú függőség erős dohányosoknál:

Kisfokú függőség (enyhe dohányosok):

NiQuitin Clear TTS tapaszok

A NiQuitin Clear 7 mg transzdermális tapasz 7 mg nikotint biztosít 24 óra alatt.

A NiQuitin Clear 14 mg transzdermális tapasz 14 mg nikotint biztosít 24 óra alatt.

A NiQuitin Clear 21 mg transzdermális tapasz 21 mg nikotint biztosít 24 óra alatt.

A tapasz egy hatóanyag-leadást szabályozó membránból és egy öntapadó filmből áll, melyet a tapasznál nagyobb, két részre osztott, poliészter védőfólia borít.

A transzdermális alkalmazást követően a bőr gyorsan abszorbeálja a tapaszból felszabaduló nikotint. A plazma nikotinkoncentrációja a tapasz felhelyezése után 2-4 óra múlva éri el a plató szintet, ami mintegy 24 órán át, illetve a tapasz eltávolításáig állandó marad. A tapaszból felszabaduló nikotin kb. 68%-a jut a szisztémás keringésbe, a maradék felszabaduló nikotin a tapasz szegélyénél elpárolog. A tapasz folyamatos napi alkalmazása során (24 órán át viselve) dózisfüggő egyensúlyi plazma-nikotinkoncentráció jön létre a második tapasz felhelyezése után, ami egész napon át fennmarad. Ez az egyensúlyi maximális koncentráció kb. 30%-kal magasabb, mint az egyszeri alkalmazásával elérhető plazmanikotinszint.

Erős dohányosok (naponta 10 db cigarettánál többet szívnak) esetén a terápiát rendszerint a NiQuitin Clear 21 mg készítménnyel kell kezdeni és folytatni 6 hétig, majd 2 hétig a 14 mg-os készítménnyel, és utána 2 hétig a 7 mg-os készítménnyel kell folytatni.

Akik nem erős dohányosok (pl. akik naponta 10 db-nál kevesebb cigarettát szívnak), azok számára ajánlott a 14 mg-os készítménnyel kezdeni 6 hétig, majd az adagot az utolsó 2 hétre NiQuitin Clear 7 mg készítményre csökkenteni. A kezelés nem tarthat 10 egymást követő hétnél tovább.

NiQuitin Clear tapaszt naponta egyszer, mindig azonos időpontban, lehetőleg nem sokkal az ébredés után kell felhelyezni tiszta, száraz és szőrmentes bőrfelületre, és folyamatosan kell viselni 24 órán át. Ha szükséges, a tapasz alvás előtt eltávolítható, azonban a reggel bekövetkező dohányzás iránti erőteljes vágy hatékonyabb leküzdésére 24 órás alkalmazás ajánlott. A tapasz nem hagyható a bőrfelületen 24 óránál tovább.

Bizonyos esetekben előnyös lehet a NiQuitin egynél több gyógyszerformájának egyidejű alkalmazása. A tapasz önmagában vagy NiQuitin Minitab 1,5 mg, illetve 4 mg préselt szopogató tablettával, valamint NiQuitin Menthol Fresh 2 mg, illetve 4 mg gyógyszeres rágógumival egyidejűleg is kombinálható. A transzdermális tapaszok és a nikotin szájnyálkahártyán alkalmazott formáinak kombinációja hatékonyabb, mint a transzdermális tapaszok önmagában történő alkalmazása.

Ajánlott adagolás kombinációs terápiához:

* A több mint 20 db cigarettát szívó dohányosoknak az első 6 hétben 4 mg orális dózist kell alkalmazniuk. Ezután csökkenteni kell a szájnyálkahártyán alkalmazott dózist. A 4 mg nikotint tartalmazó szájnyálkahártyán alkalmazott készítmények maximális napi adagja 10 darab, míg a 1,5 mg vagy 2 mg nikotint tartalmazó szájnyálkahártyán alkalmazott készítmények maximális napi adagja 15 darab.

** A 1,5 mg vagy 2 mg nikotint tartalmazó szájnyálkahártyán alkalmazott készítmények maximális napi adagja 15 darab. A kezelés időtartama egyénenként változik.

Általában a szájnyálkahártyán alkalmazott NiQuitin Minitab 1,5 mg, illetve 4 mg préselt szopogató tabletta, valamint NiQuitin Menthol Fresh 2 mg, illetve 4 mg gyógyszeres rágógumi alkalmazása 2-3 hónap, ezután a használatuk fokozatosan csökkenthető. Amennyiben a napi alkalmazás 1-2 adagra csökken, a kezelést abba kell hagyni.

Ha a nikotinnak tulajdoníthatóan a szív-érrendszeri és egyéb hatásokban növekedés következik be, akkor a NiQuitin Clear kezelés adagját csökkenteni kell vagy a terápiát meg kell szakítani. Szükség lehet az egyidejűleg alkalmazott egyéb gyógyszerek adagjának módosítására.

A nikotinhelyettesítő kezelés súlyosbíthatja az aktív, gyomorhurutban, gyomorfekélyben vagy peptikus fekélyben szenvedő betegek tüneteit.

Cukorbetegeknek tudniuk kell, hogy a dohányzás abbahagyásakor a vércukorszint nagyobb mértékben ingadozhat (nikotinhelyettesítő kezeléssel vagy anélkül is), mivel a nikotin által felszabadított adrenalin befolyásolhatja a szénhidrát-metabolizmust. Éppen ezért a diabéteszben szenvedő betegeknek a NiQuitin Clear tapaszok alkalmazása során a megszokottnál szigorúbban kell ellenőrizniük a vércukorszintjüket.

A kezelés maximális időtartama 10 hét. A terápiát ezen kezelési perióduson túlmenően nem szabad folytatni, mert a krónikus nikotinfogyasztás toxikus lehet és függőséget okozhat. Egyes esetekben a tapasz alkalmazása során pulzusnövekedést tapasztaltak. Szabálytalan szívverés vagy erős szívdobogás előfordulása esetén a tapasz alkalmazását fel kell függeszteni és orvoshoz kell fordulni.

Az egészségügyi szakembereknek fontos tudniuk, hogy önmagában a dohányzás abbahagyása is szükségessé teheti egyes gyógyszerek adagolásának módosítását.

A transzdermális tapaszhoz társítható leggyakrabban előforduló mellékhatások az alkalmazás helyén fellépő helyi reakciók (mint átmeneti bőrkiütések, viszketés, égés, bizsergés, zsibbadás, duzzadás, fájdalom és csalánkiütés). A helyi reakciók többsége enyhe és a tapasz eltávolítása után hamarosan megszűnik.

A többi mellékreakció többsége a tapaszokat alkalmazók körében a nikotin vagy a nikotinelvonás farmakológiai hatásaival hozható összefüggésbe: depresszió, ingerlékenység, idegesség, nyugtalanság, hangulati labilitás, szorongás, álmosság, koncentrációs képesség csökkenése, álmatlanság és alvási zavarok mind összefüggésbe hozhatók a dohányzás abbahagyásával járó megvonási tünetekkel. Gyengeség, fejfájás, szédülés, köhögés vagy influenzaszerű tünetek jelentkezése is várható a dohányzás abbahagyásakor.

Tovább

WEBBeteg

Szerző: Huszár Zsoltné dr., szakgyógyszerész