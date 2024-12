A 10 legjobb diétatipp az adventi időszakra

Ha most kicsit jobban odafigyel az étkezésére és többet mozog, akkor az ünnepek után sem kell aggódnia testsúlya miatt, ha akkor kicsit jobban el is engedi magát. Egyszerű tanácsokat adunk, melyek segítségével megszabadulhat a fölösleges zsírpárnáktól önsanyargatás nélkül.

Napjainkban szinte minden héten felbukkan egy-egy újabb elképesztő eredményt ígérő diéta. Ezek legtöbbje azonban nem működik, mert a szigorú szabályokat nehéz betartani a mindennapokban. Sokkal észszerűbbek és célravezetőbbek azok a módszerek, amelyek segítségével ugyan hosszabb idő alatt érhető el a kívánt eredmény, de később nem térnek vissza a plusz kilók. Ily módon is le lehet adni az ünnepek előtt azt az 1-2 kilót, amennyivel átlagosan az ünnepek után többet szokott mutatni a mérleg.

Azt szeretnénk már az elején leszögezni, hogy a fogyás, illetve az egészséges testsúly elérésének és megőrzésének egyetlen módja az egészséges életmód, amely a helyesen összeállított étrend és a rendszeres mozgás kombinációját jelenti. Ez nem megkerülhető. Egyetlen diétás módszertől sem remélhetünk azonnali eredményt, a koplalás után pedig, ami nem mellesleg már önmagában is ártalmas és veszélyes, borítékolható a jojó effektus.

1. Lassan járj, tovább érsz!

Jobb a napi bevitt kalóriamennyiséget egy kicsivel csökkenteni, mint radikális diétába fogni. A koplalást a szervezet nem bírja tartósan és előbb vagy utóbb kialakul a jojó effektus: A szervezet csökkenti energiafelhasználását, és igyekszik minél több tápanyagot zsír formájában elraktározni. Ráadásul, aki extrém diétába fog, levertnek érzi magát, mert szervezete nem jut elegendő tápanyaghoz.

2. Tervezze meg előre étkezéseit!

Az erősen elhízott emberek sokszor nem érzik jóllakottnak magukat, ugyanis ha megszokták, hogy egyszerre sokat esznek, nagyon nehéz váltaniuk. A legideálisabb a napi öt alaklommal történő étkezés, de aki az egyszeri adagokat nem tudja csökkenteni, inkább az étkezések számát redukálja háromra.

Az is nagyon fontos, hogy aki nem tud lemondani a nassolásról, lehetőleg egészséges finomságokat válasszon, pl. joghurtot, túrót, nyers zöldséget.

3. Vezessen naplót!

Sokan nincsenek tisztában azzal, hogy tulajdonképpen mennyit is esznek. A napi étkezésekbe nem számolják bele a tv előtt ropogtatott chipset vagy a gumicukrot, sem pedig a cukrozott üdítőitalokat. A táplálkozási napló vezetése segít jobban megismerni saját étkezési szokásait.

Ha nem tud lemondania a tv előtti nassolásról, akkor chips és édességek helyett egyen inkább sótlan mogyorót vagy zsírszegény és sótlan pattogatott kukoricát!

4. Óvatosan az XXL-es kiszerelésekkel!

Manapság már megszokott a 300 g-os táblás csoki és az 5 literes pop-corn. Ami ma mininek számít, néhány évvel ezelőtt standard méret volt. Egy nagy táblás csokit képesek vagyunk ugyanannyi idő alatt eltüntetni, mint a kisebb kiszerelésűt. Ezért szakértők azt tanácsolják, hogy még ha pénztárcánk szempontjából jobban megérné is, családi kiszerelés helyett inkább a normál adagolást válasszuk.

5. Az anyagcsere serkentéséért

Az anyagcsere serkentésének egyetlen igazán hatásos módja a mozgás. Sokszor az is elég, ha gyalog megyünk a boltba vagy biciklivel a munkahelyünkre. Természetesen a futás és az aerobik is kiváló zsírégetők, de nem felelnek meg az erősen túlsúlyos embereknek.

6. Dietetikussal sikeresebb

Főként kezdetben nagyon sokat segíthet egy táplálkozási tanácsadó a kitűzött célok elérésében. Segít reális és egészséges célokat kitűzni. Nagyon nehéz felhagyni régi szokásainkkal, nincs ez másképp az étkezések terén sem.

7. A reggelit ne hagyja ki!

A reggeli valóban fontos étkezés, de az, hogy ki mennyit reggelizik, egyéni ízléstől függ. Számos tanulmány igazolja, hogy a reggeli kihagyása elhízáshoz vezethet, ezért, ha erőt is kell vennie magán, legalább néhány falatot egyen reggelente: müzlit, joghurtot, gyümölcsöt stb. Kutatási eredmények azt is igazolják, hogy ha a reggeli túlságosan kiadós, akkor a nap többi étkezése is az lesz.

8. Az étteremben is legyen következetes!

Sokan úgy gondolják, hogy ha már fizettek érte, akkor megesznek mindent, ami a tányéron van. Panírozott ételek helyett kérjen inkább grillezett változatot, és mindenből kis adagot. Bánjon csínján a szószokkal!

9. Igyon elegendő vizet!

Számos tanulmány igazolja, hogy ha valaki több vizet fogyaszt, gyorsabban lefogyhat. A szakértők azt ajánlják, hogy minden étkezés előtt igyunk meg két nagy pohár vizet. A víz kalóriamentes, és kitölti a gyomrot, így kevesebb kalóriát juttatunk szervezetünkbe.

Azok, akik szív-, vese vagy anyagcsere-betegségben szenvednek, kezelőorvosuk utasításait kövessék a napi fogyasztható folyadékmennyiségre vonatkozóan!

10. Milyen ételeket egyen a diéta során?

Aki fogyni szeretne, lehetőleg alacsony energiatartalmú ételekből állítsa össze az étrendjét. A kalóriamegszorítás közben is figyeljünk oda arra, hogy nők esetében a napi kalóriabevitel ne legyen kevesebb 1200, férfiak esetében pedig 1500 kcal-nál.

Szerepeljen az étrendünkben sok – lehetőleg friss – zöldség, gyümölcs. A szénhidrát- és telítettzsír-bevitelt korlátozzuk. Gabonafélékből és az azokból készült termékekből a teljes kiőrlésű változatokat válasszuk.

Ügyeljünk az ételek elkészítési módjára is, olajban sütés helyett pároljunk vagy grillezzünk.

Kerüljük a sózást! Használjunk zöldfűszereket.

