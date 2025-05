A 3 leggyakoribb hiba, amit a fogyókúrázók elkövetnek

Sokan gondosan odafigyelnek arra, mit esznek, hetente sportolnak az edzőteremben, de a mérleg nyelve csak nem akar lefelé mozdulni. Van három tipikus hiba, amit sokan elkövetnek és ami hátráltatja az eredmény elérését. Nézzük meg, hogy mik ezek!

Leslie Bonci dietetikus szerint mindenki, akinél nem áll fenn olyan betegség, ami akadályozná az ideális testsúly elérését, ennek ellenére mégsem tud fogyni, ugyanabba a három csapdába esik bele újra és újra.

Hirdetés

1. csapda: „Elrontottam, már úgyis mindegy!”

Mi is történik? A fogyókúrázó erőt vesz magán, és eldönti, hogy helyesen táplálkozik. Reggelire gabonapehely, ebédre grillcsirke salátával, vacsorára lazac. Semmi szénhidrát, semmi édesség. Mivel nagyon szigorú önmagával szemben, idpnként nagyob a kísértés is, így néha bűnbe esik a tiltott „gyümölcsök” valamelyikével. Megeszik egy hatalmas szelet tortát a buliban. Ezután pedig úgy gondolkodik, hogy már úgyis elszúrta az egész napi diétáját, hát akkor belefér még egy jó nagy pizza és desszert is hozzá az étteremben.

A dietetikus így kommentálta ezt az esetet: „Tehát a partin megettél egy szelet süteményt, és úgy gondoltad, ezzel a kis kilengéssel tönkretetted az egész napi erőfeszítéseidet, így akár tömheted is magadba az ételt egész lefekvésig. Pedig nem az az egy szelet torta volt a baj, hanem ami utána következett.”

Mit lehet tenni helyette? A sütemény elfogyasztása után érdemesebb így gondolkodni: „Jobban érzem magam ettől az ételtől. Talán több benne a kalória, mint amennyit jónak látnék, de ez még nem a világ vége.” A későbbi vacsoránál vissza lehet utasítani a keményítőtartalmú ételt és csak zöldségekkel megrakni a tányért. Így sokkal sikeresebb lesz a fogyókúra.

2. csapda: "Hét közben még megy a fogyókúra, de minden hétvége egy kihívás"

Mi is történik? Hét közben általában mindenki szigorú időbeosztás szerint él, így egészségesebben is táplálkozik. Péntekre viszont már annyira elege van mindenkinek, hogy elengedi magát. Elég egy csokis goffri szombat reggel, és az előző csapda elvén elindul a lavina.

Mit lehet tenni helyette? Legyen az a cél, hogy mindennap azonos mennyiségű kalóriabevitel történjen. Inkább legyen a szombati reggeli is egészséges, mint a többi napon, nem kell a 100 százalékos kényeztetés. Egy kis nassolást be lehet iktatni mondjuk szerdára is, így nem olyan nagy a kontraszt a hétköznap és a hétvége étrendje között. „Legjobb az arany középút” – javasolja a dietetikus. „Tegyük félre a jó étel – rossz étel gondolkodásmódot, legyen kiegyenlített mindennap a kalóriamennyiség, ne üljünk fel a hullámvasútra.”

3. csapda: "Testedzés után mindegy, mit eszik az ember"

Mi is történik? 30 perc a futópadon, a fele séta, a fele futás, izzadás, ahogy kell. A fogyókúrázó pedig mindjárt azt gondolja, hogy aznap azt ehet, amit csak akar. A futás valóban égeti a kalóriákat, szinte minden más tevékenységnél jobban, így pont megfelelő módszer arra, hogy a fogyáshoz szükséges kalóriadeficitet előidézze.

Nem csodaszer azonban, fontos mellette odafigyelni az étkezésre is. Egy átlagos ember 1,6 km futással kb. 100 kalóriát éget el. Aki 30 percet sétál és fut felváltva a futópadon, az 250 kalóriától szabadul meg. Ennyi található egy mázzal bevont fánkban. „Van olyan fogyni vágyó ügyfelem, aki életében először áll neki napi 20 percet tornázni, és szinte sértésnek veszi, hogy a kilók mégsem olvadnak le róla” – mesélte a dietetikus.

Mit lehet tenni helyette? Aki éhes az edzés után, igyon egy kis vizet, és az első órában egyen magas fehérjetartalmú ételt. Például egy kis görög joghurtot, kakaót vagy sovány tejjel készült tejeskávét. Így a gyomor nem marad üres, senki sem érez majd kényszert arra, hogy a következő étkezésnél degeszre tömje magát. Kell egy kis agymunka, és ki lehet számolni, hogy ténylegesen mennyi energiát emészt fel egy-egy edzés. A másik oldalra is érdemes figyelni, vagyis hogy a különböző ételek mennyi kalóriát tartalmaznak.

Segítség a fogyáshoz

(Medipress)