Szívpanaszok a fogyókúra miatt?

Egy rosszul kivitelezett fogyókúra, egy koplalásra vagy bizonyos tápanyagok, élelmiszertípusok teljes megvonására épített diéta számos kellemetlen tünettel, negatív következménnyel járhat. Dr. Vaskó Péter, a KardioKözpont kardiológusa és Szarka Dorottya, dietetikus ezekre és az egészséges életmódváltás jelentőségére hívta fel a figyelmet.

A bőség zavara

A médiában időről időre felbukkan néhány „divatos” fogyókúra, az interneten is megszámlálhatatlan fogyókúra recept kering. Feltehetően azért, mert egyik sem hoz száz százalékos sikert és nagyok az egyéni különbségek. Minden fogyókúrázó másra esküszik, azt azonban tudni kell, hogy nemzetközileg elfogadott fogyókúra nincs, bár vannak ajánlható étrendek, mint a mediterrán vagy DASH-diéta – ismerteti dr. Vaskó Péter, a KardioKözpont szakorvosa.

A dolog ettől még bonyolult, hiszen más az elvárás egy túlsúlyos vagy elhízott, 2. típusú cukorbeteg, egy infarktuson átesett és egy betegségben nem szenvedő kövér ember diétája között! Sajnos, az orvostudomány még nem dolgozta ki az erre vonatkozó protokollokat. Ráadásul a testsúly önmagában nem sokat jelen, a BMI pedig időnként félrevezető, mert a zsír eloszlásáról, a test felépítésében szereplő izmokról, csontokról semmit sem mond. Ha azonban a precízebb meghatározások után bebizonyosodik, hogy a páciens valóban elhízott, tapasztalatom szerint elsődleges a szénhidrát csökkentése a testsúlycsökkentés szempontjából.

Éhezni nem szabad

Az éhezés, a böjtölés vagy az extra alacsony kalóriatartalmú táplálkozás hosszútávon egyértelműen egészségtelen. Az extrém kalóriamegvonás ugyan csökkenő testsúlyt eredményezhet, de az éhezés következtében a szervezet az izomszövetet is elkezdi lebontani. Az izmok leépülése azonban semmilyen szempontból nem előnyös, sőt, életmódváltás során egyértelműen kedvezőtlen – ismerteti Szarka Dorottya, a KardioKözpont dietetikusa.

Koplalás során számos egészségi kockázattal is lehet számolni, különösen azoknak, akik eleve valamiféle, akár szív-érrendszeri betegséggel rendelkeznek. (Nekik egyébként sem lenne szabad életmódváltásba, fogyókúrába fogniuk kardiológus felügyelete, ellenőrzése nélkül.) A végeredmény ráadásul legtöbbször a feladás, és az elvesztett kilók visszaszedése, esetleg egy kis többlettel. Ez az ismert jojó-effektus, ami önmagában megterhelheti a szívet.

A szénhidrát-megvonással is óvatosan kell bánni, bár vonzó lehet a gyors, látványos eredmény. Ennek az az oka, hogy mivel a szénhidrátok a szervezet legfőbb energia forrásai, ha nem viszünk be belőlük eleget, a szervezet kénytelen máshogy megtermelni a szükséges glükózt, ezért elkezdi saját zsírraktárait lebontani. Ez nyilván vonzónak tűnik, ám súlyos problémákhoz vezethet. Amikor ugyanis a máj elkezdi bontani a zsírszövetet, bizonyos melléktermékek, ketonok, ketontestek keletkeznek. Ha ezek a ketonok felgyülemlenek a vérben, beindul a ketózisnak nevezett folyamat, amelynek következtében fellép a fáradtság, kimerültség, lelassult gondolkodás, hosszabb távon akár csont- és vesebetegségek is megjelenhetnek.

Külön érdemes megemlíteni, hogy a vény nélkül – esetleg interneten beszerezhető – fogyókúrás tabletták biztonságosnak tűnhetnek, de valójában árthatnak az egészségnek. A legtöbb tabletta kötőanyagból, koffeinből és vízhajtó hatóanyagból áll, ami a szervezet vízháztartásának és ionegyensúlyának felborulásához, illetve kiszáradáshoz vezethet. Szív-érrendszeri betegeknél pedig ez a megbillent egyensúly kimondottan kockázatos is lehet, a vérnyomás, a szívritmus következményes szabálytalanságai miatt – ismerteti dr. Vaskó Péter, a KardioKözpont kardiológusa.

Honnan tudható, hogy helytelen a fogyókúra?

Elsősorban tisztában kell lenni azzal, hogy fogyókúra helyett minden esetben a megfelelően összeállított étkezési – és mozgásprogramra épülő életmódváltás ajánlott. Ha azonban valaki mégis belevág egy limitált ideig tartó, szigorú és helytelen diétába, az alábbi tünetek jelezhetik, hogy rossz úton jár:

kimaradó menstruáció, a későbbiekben akár nehezen korrigálható hormonális zavarok,

epegörcs,

gyengeség, fáradékonyság,

töredező körmök, hajhullás,

bőrszárazság, aknék,

szívpanaszok.

Az ásványi anyagok hiánya is okozhat gondokat, a káliumhiány hiány például eredményezhet hányingert, izom- és szívműködési zavarokat. Erre különösen kell figyelniük a szívbetegeknek, akiknek ajánlott célzottan is egyeztetniük a káliumbevitelről az orvosukkal.

Szív-érrendszeri betegeknek csak felügyelettel

Egy egészséges embernek is érdemes egy dietetikussal és egy mozgásterapeutával konzultálnia a tervezett életmódváltás mikéntjéről, de különösen igaz ez egy szív-érrendszeri betegre, akinek még a kardiológust is be kell vonnia a folyamatba. És ez nem csak a táplálkozásra, de a mozgásra is vonatkozik.

Ha valakinél jelen vannak a szív- és érrendszeri betegségek, például magas vérnyomással, érszűkülettel, szívritmuszavarral küzd, csak és kizárólag orvosi konzultáció után és szakember segítségével szabad mozogni, mert a hirtelen megterhelés nagyon káros lehet. Ugyanígy érdemes a táplálkozási tervet is gondosan összeállítani, mert így elkerülhető lehet mind az éhezés, mind a rosszullét és hosszútávon a szívet is biztonságban tudhatjuk – hangsúlyozza Vaskó doktor.

Dr. Vaskó Péter, kardiológus