Tények és tévhitek a divatdiétákról

A gyors eredményt ígérő, hétről hétre megjelenő sztárdiéták kevés eredményt hozhatnak. Arról nem is beszélve, hogy szervezetünknek nagy károkat is okozhatunk velük. Néhány tévhitet feltétlenül érdemes tisztázni ezekkel kapcsolatban, hogy mire is érdemes figyelni, mielőtt egy hangzatos diétával kezdjük el sanyargatni magunkat.

Kóros és káros - az éhezés biológiája Egy átlagos felnőtt szervezet napi energiaigénye 2000-3000 kcal körül mozog kortól, nemtől, fizikai aktivitástól függően. Ha ezt a bevihető energiamennyiséget csökkentjük, akkor az izomsejtek és vázizmok leépülésétől az immunrendszer meggyengülésén át akár halálhoz is vezethet a megvonás.



Kóros és káros - az éhezés biológiája

1. „1 hónap alatt lefogyhatok 10 kilót is” – tévhit. A rövid idő alatt gyors eredményt beígérő módszerek aligha idomulnak szervezetünk igényeihez. Megfelelő kalóriabevitel és mozgás mellett az egészséges és tartós (!) testtömegvesztés nem több mint hetente -0,5 kg, vagyis 1 hónap alatt 2 kg az ideális mennyiség. Drasztikus esetben lehet, hogy valaki eléri az egy hónap alatt leadott 10 kg-ot is, de nem is sejti, mennyire károsítja ezzel önmagát, arról nem is beszélve, hogy amint eléri a megfelelő testtömeget és felhagy a diétával, nem csak a leadott 10 kg-ot szedi vissza, hanem ezt még túl is lépheti. Ez az úgynevezett jojó-effekt.

2. Nem fogyasztok mást, csak káposztát, zöldteát, kávét, almát stb., ezáltal leadok 5-10-20 kilót is – tévhit. Sajnos ezen diéták erős tápanyaghiányhoz vezetik szervezetünket. Az ennyire egyoldalú táplálkozással sem fogunk tartós eredményt elérni, legyen szó például a 90 napos szétválasztó diétáról, vagy akár léböjtkúráról. Lehet, hogy rövid távon sikert érünk el, és ezt a csodaételnek és -étrendnek tulajdonítjuk, de testünk súlyos tápanyaghiánytól fog szenvedni. Sőt, mivel ezeket a diétákat csak egy bizonyos ideig – 1-2 hét, hónap – tartjuk, miután letelt a kínzó időszak, nagy valószínűséggel visszaállunk eredeti étrendünkre, a testsúlyunk pedig emelkedni fog.

Hirdetés

Egészséges fogyás jojó effektus nélkül Egyre több a túlsúlyos és elhízott ember, köztük sokan gyerekek. A kevés mozgás, az ülőmunka, a sok tv-nézés és számítógépezés, a gyors ételek nem könnyítik meg a fogyni kívánók dolgát. Ilyen feltételek mellett hogy lehet egészségesen leadni a fölösleges kilókat?



Egészséges fogyás jojó effektus nélkül

3. Melyiket válasszam: szénhidrát-, zsír- vagy fehérjegazdag diétát? – egyiket se, ha vigyázni szeretnénk egészségünkre, és nem szeretnénk hiánybetegségektől szenvedni. Szénhidrátban gazdag diéta például a rizsdiéta, Pritkin-féle diéta, Schrott-kúra. Ezekre jellemző, hogy fehérjében, vitaminokban és ásványi anyagokban szegények, valamint egyhangúak. A zsírdús diéták az alábbiak: Atkins-diéta, Mayo-diéta, pontdiéta. Ezek mellett nem elegendő az elfogyasztott szénhidrátok mennyisége, ugyanakkor magas a zsír- és a fehérjetartalmuk. Fehérjegazdag diéta például a túródiéta, a rotációs, és a Hollywood-diéta. A fehérjedús étrend amellett, hogy magas koleszterinbevitellel jár, csökkentik az alapanyagcserét, és károsíthatják a vese működését. A gyümölcsdiéták tartása sem kedvező, bár magas vitamin- és ásványianyag-tartalmuk van, de súlyos tápanyaghiányhoz vezethetnek.

4. Étkezzünk úgy, mint azt az őseink tették, vagyis a paleo diéta elvei szerint – tévhit. Nem tudhatjuk, csak elképzelhetjük, hogy őseink mit fogyasztottak, és mi nem képezte az étrendjüket. Nem láthattuk, hogyan is néztek ki, és milyen betegségek sújtották őket. Amit viszont tudunk, hogy életünk és életmódunk meg sem közelíti felmenőink életvitelét.

5. Érdemes kipróbálni a sokat ígérő termékeket, nem árthatnak! - tévhit!

Számos csodaszernek kikiáltott terméket nem vizsgáltak be hivatalosan, nem csak olyanok lehetnek köztük, amik nem használnak, de némelyek egyenesen ártalmasak, veszélyesek is lehetnek.

Manapság sokat hallhatunk például a kitozánról, mely a szénhidrátok csoportjába tartozó poliszacharid vegyület. Rákfélék és rovarok kitinpáncéljából, valamint gombák sejfalából állítják elő. Felhasználják többek között mezőgazdaságban növényvédőszerként, borászatban minőségromlás megakadályozására; orvosi sebkezelés, vérzéscsillapítás részeként, szemészeti anyagokhoz, 3D-nyomtatáshoz.

Étrend-kiegészítő tabletta formájában egyfajta zsírmegkötő anyagként kerül forgalomba, de hatásossága megkérdőjelezhető. Klinikai vizsgálatok egyértelmű bizonyítékokkal még nem támasztották alá az eredményességét. Különböző egészséggel kapcsolatos állításokat aggatnak rá, amelyeket nem vizsgáltak, nem igazoltak. Szedésük önmagában nem fog fogyást, egészséges szervezetet eredményezni, ellenben veszélyes lehet azok számára, akik allergiásak rák- és kagylófélékre.

De akkor mit tehetünk mégis, hogy elérjük a célunkat?

Figyeljünk oda étrendünkre, hogy mindenféle tápanyagot megfelelő arányban tartalmazzon. Ne éhezzünk, ne koplaljunk, ne alkalmazzunk hashajtó és fogyasztó szereket. Mindig csak kis adagokat fogyasszunk, naponta igyunk meg 2 liter folyadékot, és ami a fogyókúra sikerességének a kulcsa: mozogjunk rendszeresen, hetente minimum 3 alkalommal, legalább 30 percet.

Górcső alatt a divatos diéták 8 + 1 diétát vizsgáltunk meg közelebbről Györki Niké dietetikussal, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének vezetőségi tagjával, kiemelve a legfontosabb ismérveit, hogy aztán kiderüljön: ajánlható vagy sem. Nem sok étrendfajtára mondta azt a táplálkozási szakértő, hogy rendben van.



Górcső alatt a divatos diéták

Forrás: WEBBeteg

Szerzőnk: Irinyi-Barta Tünde, okleveles táplálkozástudományi szakember