Egészséges és egészségtelen ételek az ünnepi asztalon

Az illatos mézeskalács, a bejgli, a szaloncukrok, a fűszeres forralt bor és a sült húsok csábításának az ünnepi vásárban és otthon is nehéz ellenállni. A legtöbb karácsonyi specialitás azonban sok cukrot vagy zsírt tartalmaz, de vannak olyan karácsonyi ételek is, amelyek kifejezetten egészségünket szolgálják. Adunk néhány tippet, hogy az ünnepek után ne kelljen aggódnia a felszedett plusz kilók miatt!

Miket ajánlott elkerülni?

Rengeteg cukrot tartalmaz a marcipán, a mézeskalács és a forralt bor. Az alkoholos italok kalóriatartalma is magas. A vásárokban kapható sült kolbász és zsíros húsok sem tesznek jót az egészségnek. Minél alacsonyabb egy csokoládé kakaótartalma, annál több benne a zsír. Ha nem akar lemondani a csokoládéról, akkor olyan fajtát válasszon, aminek legalább 70 százalékos a kakaótartalma! Hagyományosan elkészítve a legtöbb ünnepi sütemény és főfogás (pl. töltött káposzta), valamint köret (pl. majonézes burgonyasaláta vagy sültkrumpli) is igen kalóriadús.

Egészséges karácsonyi ételek

Senkinek sem kell lemondani a finomságokról. A kalóriadús ételeket csak mértékkel fogyassza, és helyettesítse őket egészségesebb változatokkal, valamint mozogjon rendszeresen! Ennyi elég is ahhoz, hogy az ünnepek után se kelljen fogyókúrán törnie a fejét!

A dió és egyéb diófélék zsírtartalma ugyan 70 százalék körüli, de vitaminokban, ásványi anyagokban és nyomelemekben igen gazdagok. Tartalmaznak káliumot, magnéziumot, vasat és cinket. Ha rendszeresen fogyaszt olajos magvakat kis mennyiségben, jót tesz vele szívének, agyának és idegeinek is. A sült gesztenye is nagyon finom, de zsír- és kalóriatartalma viszonylag alacsony, ebből a szempontból a mandulával összehasonlítva sokkal jobb választás.

Fogyasszon sok friss zöldséget és gyümölcsöt, a húsfogyasztást korlátozza, de ha nem tud lemondani róla, akkor sült kolbász és sertéssült helyett inkább sovány húst válasszon, csirkét vagy halat.

A kalóriabombának számító forralt bor és cukros kakaó, valamint forrócsoki helyett igyon teát, lehetőleg édesítetlenül, de ha nem akar lemondani az édes ízről, akkor cukor helyett inkább használjon mézet! A legjobb szomjoltó természetesen a víz, de időnként változatossá teheti folyadékfogyasztását 100%-os, cukorzatlan gyümölcslevekkel is.

A karácsonyi finomságok a zsír és a cukor mellett egészséges összetevőket is tartalmaznak, például illatos és finom fűszereket. Tipikus karácsonyi fűszer a fahéj, a szegfűszeg, a vanília, az ánizs, valamint napjainkban a gyömbér és kardamom is. Jó hatással vannak a kedélyállapotra, mivel befolyásolják a szerotoninszintet. A fűszerekben lévő illóolajok illata is pozitív hatással van a kedélyállapotra a sötét téli hónapokban. Jót tesznek a gyomornak, segítik az emésztést.

Az ételek elkészítési módja is fontos szempont, olajban sütés helyett lehetőség szerint válassza a főzést vagy párolást.

Barátokkal könnyebb

Aki barátaival, kollégáival, ismerőseivel megy a karácsonyi vásárba, annak könnyebb megállnia, hogy ne szabaduljon bele az evésbe. Másrészt, ha ketten vesznek kétfélét, lehetőség nyílik rá, hogy kétféle finomságot is megkóstoljon, de csak egy adagot egyen meg.

Plusz kör a karcsúságért

Ha minden jó tanács és erőfeszítés ellenére is túl sokat evett, vagy úgy érzi, nem akar lemondani semmilyen finomságról, mozogjon többet a szokottnál! Autózás vagy tömegközlekedési eszköz használata helyett inkább sétáljon hazáig, vagy ha szokott kocogni, futni, másnap tegyen meg még egy plusz kört!

Szerző: WEBBeteg - Bak Marianna, biológus szakfordító

Forrás: gesundheit.de

Lektorálta: Dr. Csuth Ágnes, családorvos