Miért fontos reggelizni?

Egészségünk megőrzése érdekében elengedhetetlen a rendszeres, életkorunknak megfelelő testmozgás, valamint a káros szenvedélyektől mentes életmód és a helyesen összeállított étrend.

A különböző napszakokban más és más tápanyagokat, valamint ételeket célszerű fogyasztani, hogy alapanyagcserénk optimálisan elláthassa feladatát, és testünk ne szenvedjen hiányt semmilyen tápanyagból.

A vércukorszint túl alacsonnyá válhat, ha kimarad a reggeli

A reggeli a nap első étkezése, amely egy hosszú táplálkozásmentes fázist követ, tehát a szervezet ki van éhezve a tápanyagokra és az energiára. Így annak, aki kihagyja a reggelit, a vércukorszintje leeshet, főleg, ha az első étkezéssel egészen az ebédig vár. Az ebéddel nyert hirtelen kalórialöket azonban nem tesz jót a vércukorszintnek, hirtelen kiugrást eredményez benne (különösen, ha gyorsan felszívódó szénhidrátokat fogyaszt valaki), és ha ez rendszeresen előfordul, annak hosszú távon inzulinrezisztencia, akár cukorbetegség kialakulása lehet a következménye.

Ha valaki reggeli étkezés nélkül még intenzív erőkifejtésbe is kezd (sportol vagy fizikai munkát végez), a vércukorszintje tovább csökken, aminek veszélyes következményei is lehetnek.

A már inzulinrezisztenciában vagy cukorbetegségben szenvedők számára kiemelt jelentőségű a rendszeres étkezés és a szénhidrátszámolás a vércukorszint-kisiklások elkerülése végett.

Elhízáshoz vezethet a reggeli kihagyása!

Fogyókúrás megfontolásból is nélkülözhetetlen a reggeli, ugyanis ha reggelivel kezdi a napot, később az éhség nem veszi rá nassolásra, sem a kimaradt étkezés pótlása gyanánt a kelleténél kiadósabb esti étkezésre. Kutatási eredmények igazolják, hogy a reggelit kihagyók napközben egészségtelen nassolnivalókkal pótolják az elmaradt étkezést, ami súlygyarapodáshoz, elhízáshoz vezet.

A fogakat is hátrányosan érintheti a reggeli elmulasztása

Egy tanulmány szerint a reggeli kihagyását még a fogak is megsínylik, ennek az a háttere, hogy a legtöbben – elsősorban a gyerekek, de minden korosztály – tejtermékeket és főleg tejet általában reggelire fogyasztanak, és mivel ezek kalciumtartalma jelentős szerepet játszik a fogak és nem mellesleg a teljes csontozatunk épségének megőrzésében, hiányukban azok állapota is romolhat. Mindemellett, akik a reggelit kihagyják, hajlamosabbak a reggeli fogmosást is mellőzni.

Különösen figyeljünk oda a gyerekekre, tinikre és idősekre!

Sok tinédzser és gyermek úgy megy el otthonról, hogy kihagyta a reggelit. A hiányos táplálkozásnak számos negatív fizikális és pszichés hatása van. A reggeli kihagyása többek között a koncentrálóképesség, a figyelem és a memória rovására válik.

A reggeli étkezést főleg a rossz anyagi helyzetben lévő családok gyermekei hagyják ki, de a háttérben az elhízástól való félelem vagy fogyási szándék is állhat. Mind a szociálisan hátrányos helyzetből, mind az egyre elterjedtebb problémát jelentő önértékelési és testképzavarokból adódó táplálkozási zavarok és koplalás súlyos következményekkel jár az egészségre nézve.

Időskorban a tápanyagok rosszabb hasznosulása miatt olyan ételeket kell fogyasztani, amelyek tápanyagokban gazdagok. Mivel időseknél a szomjúságérzet csökken, a folyadékbevitelre ebben az életkorban kiemelt figyelmet kell fordítani. Viszonylag kis vízhiány is könnyen okozhat kiszáradást! Az étrend összeállításában figyelembe kell venni az esetleges betegségeket, rágási nehézségeket. Naponta gyakran, minimum ötször ajánlott étkezni, egyszerre csak kis mennyiségeket fogyasztva. A magas zsírtartalmú ételek fogyasztását korlátozni kell, és oda kell figyelni a megfelelő rostbevitelre.

Senki ne hagyja ki a reggelit!

A reggeli életkortól függetlenül mindenki számára fontos, az első főétkezés, mely pótolja az éjszaka folyamán felhasznált tápanyagokat, valamint energiát ad a szervezetnek, fokozza a szellemi teljesítményt, felpörgeti az anyagcserét és az agyműködést. Az egészséges táplálkozástól senki nem fog elhízni. Reggelizzen együtt az egész család, szánjanak rá időt, hogy kényelmesen és nyugodtan el tudják fogyasztani a reggelit! Senkit sem szabad rákényszeríteni arra, hogy reggelizzen, de meggyőző érvekkel, odafigyeléssel és választási lehetőségek felkínálásával vonzóbbá tehetjük a reggeli étkezést.

Mit is együnk reggelire?

Lehetőleg fogyasszunk alacsony glikémiás indexű, összetett szénhidrátokat és rostokat, hogy a vércukorszint-ingadozás kivédhető legyen, így az éhség nem fog minket kínozni a következő étkezésig.

Ehetünk reggelire teljes kiőrlésű, barna vagy rozslisztből készült pékárut, amely magvakat is tartalmaz. A friss zöldségek vagy zöldségkrémek magas rosttartalmukkal javítják az emésztést, beindítják az éjszaka folyamán lelassult bélműködést. Különösen táplálóak a müzlik, gabonapelyhek. Ha édes reggelit szeretne, a zabpehelyhez tehet mézet, a joghurtba gyümölcsöket. A tojás kiváló fehérjeforrás, zsírszegényen elkészítve, zöldségekkel nagyon jó választás lehet. Fontos a tej és a tejtermékek (joghurt, sajtok, túró) fogyasztása is. Folyadékpótlásra reggel a legalkalmasabbak a frissen facsart vagy cukormentes zöldség- vagy gyümölcslevek, esetleg cukrozatlan gyümölcsteák vagy kakaó.

Az éjjeli bagoly kronotípusú emberek számára különösen fontos, hogy reggelire a szénhidrátok közül lassú felszívódásúakat válasszanak, mert az ő anyagcseréjük a nap folyám kicsit később kezd felpörögni.

Fontos tudni!

A rostok fogyasztása mellett mindig fordítsunk kiemelt figyelmet a megfelelő mennyiségű folyadékbevitelre!

Szerzőink: Bak Marianna, biológus szakfordító, Irinyi-Barta Tünde, táplálkozástudományi szakember