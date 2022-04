Az anyagcsere serkentésének 4 egyszerű módja

A megfelelően működő anyagcsere valamennyi testi sejtet ellát mindennel, amire szüksége van, a salakanyagokat kiűzi a testből, lassan, de biztosan leépíti a fölösleges kilókat és a könnyedség érzését hagyja hátra.

Az anyagcseréje azonban csak akkor tud megfelelően működni, ha megteremti számára a szükséges feltételeket és helyesen táplálkozik. A következőkben 4 tippet adunk, hogy segítségükkel fokozhassa anyagcseréjét, és hogy a lelassult folyamatokat felgyorsíthassa.

Anyagcsere? Mi is az tulajdonképpen?

Mindent, amit megeszünk, fel kell dolgozni, meg kell emészteni, és el kell különíteni a felhasználhatót a felhasználhatatlantól. A hasznos anyagoknak el kell jutniuk testünk minden egyes sejtjébe, míg a szükségtelen anyagoknak a lehető leggyorsabban el kell távozniuk. Ezeket a folyamatokat röviden anyagcserének vagy metabolizmusnak nevezzük. Az anyagcserének köszönhetően el vagyunk látva energiával (hő), ebből kifolyólag fel tudnak épülni a testünket alkotó anyagok (növekedés, gyarapodás, regenerálódás), illetve képesek vagyunk a testfunkciók megtartására.

Hirdetés

Az ön anyagcseréje hogy működik: Túl gyorsan vagy túl lassan?

Néhány embernek nagyon gyors, tehát kis hatékonyságú anyagcseréje van, ezért náluk az jelent problémát, hogy nem képesek felszedni egyetlen grammot sem, akkor sem, ha szükséges lenne.

Mások anyagcseréje olyannyira nehézkesen működik, hogy gyorsan meghíznak, és minden fogyási kísérletük hiábavaló próbálkozásnak tűnik. Vannak, akik arra vágynak, hogy anyagcseréjük gondosabban dolgozzon, mások annak örülnének, ha kicsit gyorsabban működne.

Hogy serkentse anyagcseréjét? – 4 tipp a hatékony anyagcsere eléréséhez

Sok módszer segítségével serkentheti, és egészséges egyensúlyba hozhatja anyagcseréjét. A kiindulási helyzettől függően, tehát javíthatja vagy gyorsíthatja a működését.

A következő 4 tanács néhány fontos táplálkozási és életmódbeli változtatásra terjed ki. Ezeket nagyon egyszerű betartani, és problémamentesen beiktatni a mindennapokba. A hatás nem marad el!

1. tipp: Hogy serkentse anyagcseréjét a víz segítségével?

Kedvenc itala a tiszta forrásvíz (vagy szűrt víz) kell, hogy legyen. Csak a tiszta víz segítségével tudja testünk minden egyes sejtje a legmegfelelőbben betölteni feladatát. Illetve a víz segítségével tud szervezetünk minden közvetlen és tágabb környezetünkből és az anyagcsere-folyamatokból származó mérget és egyéb káros környezeti anyagokat kiválasztani.

Mivel pont az említett káros anyagok miatt történő elsalakosodás az egyik fő oka a szervezet sok hiánytünetének - ami számos betegség kialakulásához vezethet -, az anyagcsere fokozása a méreg- és salakanyagok lerakódásának elkerülése érdekében az egészséghez vezető út egyik legfontosabb lépése.

A napi szükséges vízmennyiség a táplálkozási szokásaitól és életmódjától függ. Minél több kedvezőtlen élelmiszert és italt fogyaszt, annál nagyobb szüksége lesz szervezetének a méregtelenítésre, és annál több tiszta vizet kell innia. Ha a jövőben csak vizet iszik, és semmilyen egyéb eredetű italt - mint amilyen a limonádé, kávé, ivólevek, fekete tea, alkohol stb. - nem iszik, és ha emellett még sok magas víztartalmú salátát és turmixot fogyaszt, akkor napi két liter tiszta víz már nagyszerű eredményeket hozhat. (A turmixot könnyen elkészítheti gyümölcsökből és zöldségekből, melyeket vízzel és - amennyiben nem allergiás rájuk - némi apróra vágott mandulával, mogyoróval vagy dióval vagy egyéb magvakkal turmixolhat össze.)

Manapság sokan fogyasztanak sok húst, kolbászt, édességeket, erősen fűszerezett készételeket, búzalisztből készült tésztaféléket és pékárut, nekik ajánlott sokkal több vizet fogyasztani (legalább kétszer annyit) ahhoz, hogy az anyagcseréjük valóban jobban működhessen.

Egyes betegségek esetében a túlzásba vitt folyadékbevitel káros is lehet, például veseelégtelenség, szívelégtelenség mellett, ezért ilyen estekben kérje ki háziorvosa véleményét! Egyéb esetekben kb. napi 2,5-3 l folyadékot fogyasszon.

2. tipp: Hogy serkentheti anyagcseréjét kalóriaszegény élelmiszerek fogyasztásával?

Az anyagcseréjét sokkal könnyebben és hosszabb távon serkentheti, ha gyakrabban és kisebb adagokat eszik, és ritkábban ül neki egy kiadós főétkezésnek. Ugyanis, ha egyszerre túl sok kalóriát juttat a szervezetébe, teste hajlamos azt zsír formájában tárolni. Ha azonban túl kevés kalóriát fogyaszt, azt szervezete éhezésként éli meg, és a szénhidrátokat fogja zsírokká alakítva tárolni. Ezért fontos megtalálni az egyensúlyt. Természetesen bizonyos mennyiségben szénhidrátokra is szüksége van a szervezetünknek.

Ennek alapja az élelmiszerek gondos kiválasztása. A sok kis étkezés azonban nem jelentheti kész levesek, édességek, sós mogyoró, szendvicsek stb. fogyasztását, hanem friss és vitaminban gazdag élelmiszerekből kell állnia, mint amilyenek pl. a saláták, cukrozatlan gyümölcsök, zöldségek, quinoa (inka gabona), köles, növényi tej (pl. szójatej), magvak (tökmag, napraforgómag, mák, szezámmag stb., és ha nem allergiás rá, akkor pirítatlan, sózatlan mogyoró). Ezek az élelmiszerek rendkívül nagy mennyiségben szolgáltatnak vitaminokat és ásványi anyagokat szervezetünk anyagcseréjének serkentéséhez.

3. tipp: Hogy serkentse anyagcseréjét sportolással?

Különösen egyszerűen serkentheti anyagcseréjét, ha meg tudja tenni, hogy kevesebb kalóriát fogyasszon, mint amennyit éppen szeretne. A test - ha állandóan égetnie kell a kalóriákat - a rendelkezésre álló táplálékot jobban hasznosítja majd. Ezért legyen minden nap aktív! Ez meglehetősen lelombozó tippnek hangzik, ha valakinek nincs ideje nagyobb sportolásra, és ha semmi kedve sincs edzenie magát. Tudjuk, hogy az anyagcsere fokozásához csodás lenne rendszeresen 10 kilométert futni a parkban, vagy hetente párszor izzadni az edzőteremben. Azonban ez a tudás senkinek sem használ azok közül, akiknek semmi kedvük sincs az ilyesféle aktivitáshoz.

A legjobb módszer azoknak, akik a sporttal szembeni teljes ellenszenvük ellenére kevés ráfordítással gigantikus mértékben fokozni akarják anyagcseréjüket, egy laza ugrándozás vagy szökdécselés egy szobai trambulinon. Ezt szinte mindenki megengedheti magának, még egy aprócska lakásban is elfér, nem követel sportambíciókat, sem bármiféle gyakorlatot, egyszerűen csak szórakozni kell. Teljesen egyedül is mozoghat és a hatás fantasztikus: anyagcsere felturbózva!

Ön tudta? Veszélyes lehet a hirtelen kezdett testedzés

4. tipp: Hogy serkentheti anyagcseréjét oldható ballasztanyagokkal?

Az élelmiszerek tudatos kiválasztásával nagymértékben fokozhatja anyagcseréjét. Magas tápanyagtartalmú élelmiszereket válasszon!

Az ilyen élelmiszerek kalóriája alacsonyabb, mégis a legmegfelelőbben és a legtovább táplálják a szervezetet, és kevésbé terhelik meg, mint azok, melyek tápanyagtartalma kisebb, kalóriája viszont magasabb. A magas tápanyagtartalmú élelmiszerek azok, melyeket a 2. pont alatt említettünk. Viszont csekély tápanyagtartalmú élelmiszerek a cukros és zsíros ételek, vagy pl. az alkohol.

Azok az élelmiszerek, melyek mindemellett még oldható ballasztanyagokat is tartalmaznak, különösen jótékonyan hatnak az anyagcsere működésére. A ballasztanyagokban gazdag élelmiszerek jelentősen kevesebb kalóriát szolgáltatnak, mint ugyanolyan mennyiségű élelmiszer, melyben nem fordulnak elő. Ha az ételt alaposabban megrágja, vagyis több időt szán az evésre, a gyomra telítődik, lassabban emészt, a vércukor is fokozatosan emelkedik, tovább tart a teltségérzet, és így sokkal hatékonyabban működik az anyagcsere is.

Míg az oldhatatlan ballasztanyagok (pl. a búzából származó cellulóz) nem tudnak vizet felvenni, az oldható ballasztanyagok nagy mennyiségű vizet kötnek meg, ezért megtöltik a gyomor-bél traktust.

Gondoskodnak a zökkenőmentes emésztésről és egyben tisztítják is a beleket.

Az oldható ballasztanyagok, amilyen pl. az útifű magja is, különösen ajánlottak az anyagcsere serkentésére. Reggelente éhgyomorra be kell venni egy kanál útifűmagot, vagy az útifű magjának héját, és inni rá két nagy pohár vizet. Esténkét a (könnyű) vacsora mellé mindezt ajánlott megismételni.

Az olyan nassolnivalók hiánya, melyek sok cukrot, sót és szintetikus élelmiszeradalékokat tartalmaznak, megkönnyítik az anyagcsere működését, és természetes úton serkentik azt.

Ha ezt a négy tanácsot megfogadja a mindennapokban, néhány napon belül érezni fogja anyagcseréje felélénkült működésének kellemes hatásit. Sok sikert hozzá!

Olvasson tovább! Miért fontos kiemelten figyelni a folyadékfogyasztásra magas rostbevitel mellett?

Forrás: WEBBeteg

B. M., szakfordító; zentrum-der-gesundheit.de

Lektorálta: Dr. Csuth Ágnes, családorvos