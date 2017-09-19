A testmozgás pozitív hatása nem kizárólag a test formálásában mutatkozik meg. A rendszeres testmozgást végzőkre javuló keringés, megnövekedett energiaszint és jobb mentális hozzáállás is jellemző. Mindezek a pozitív következmények a munkavégzésre is kihatnak.

A testmozgás amellett, hogy javíthatja a kognitív teljesítményt, a koncentrációt és a végrehajtó funkciókat, hozzájárulhat a hatékonyabb időgazdálkodáshoz és a feladatok eredményesebb megszervezéséhez is. Bár ezek egy része nehezen számszerűsíthető, számos kutatás támasztja alá, hogy a fizikai aktivitás a szellemi teljesítményre és a munkahelyi közérzetre is kedvezően hathat.

Kognitív hatások

A rendszeres testmozgás kedvezően hat az agy működésére : elősegítheti az idegsejtek közötti kapcsolatok kialakulását és erősödését, valamint támogathatja az idegrendszer alkalmazkodóképességét. A fizikai aktivitás során fokozódó agyi vérkeringés és az idegrendszeri folyamatokra gyakorolt hatások kedvező feltételeket teremthetnek a figyelmet és összpontosítást igénylő feladatok elvégzéséhez.

Egy német vizsgálatban ülőmunkát végző, egészséges, középkorú felnőttek részvételével vizsgálták a munkaidőbe iktatott - rövid, de intenzív - mozgásszünetek kognitív teljesítményre gyakorolt hatását. Már egyetlen alkalommal végzett helyben futás után is javultak a résztvevők teszteredményei: a figyelmet és a mentális rugalmasságot mérő egyik feladat megoldási ideje 24,8-ról 19,6 másodpercre, egy összetettebb feladaté pedig 53,6-ról 43 másodpercre csökkent. Négy hét elteltével az előbbi feladatnál további javulást mértek: az átlagos megoldási idő 17,7 másodperc lett, míg a kontrollcsoporté 26,1 másodpercre nőtt.

Mindebből nem lehet azt a következtetést levonni, hogy a munkahelyi produktivitás is ugyanilyen látványos arányban emelkedne a szünetben végzett testmozgás hatására, mivel a munka eredményességének is több összetevője van.

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Érzelmi, mentális hatások

Mindannyian tudjuk, hogy a hangulatunk ugyancsak befolyásolja a munkateljesítményünket. A testmozgás endorfint termel, a lelki jóllétre is kedvezően hathat: a rendszeresen mozgók gyakran jobb hangulatról, nagyobb stressztűrő képességről és kiegyensúlyozottabb érzelmi állapotról számolnak be. A rendszeres fizikai aktivitás hozzájárulhat a szorongásos és depressziós tünetek enyhítéséhez, valamint a hangulatingadozások mérsékléséhez. Emellett a rendszeresen sportolók elégedettebbnek érezhetik magukat a munkanap végén is.

Ezenkívül a közös sportolás és a fizikai aktivitás kedvezően hathat a csapatmunkára is, amely a hatékony munkavégzés egyik fontos eleme. Egy kutatás szerint a rendszeresen testmozgást végző munkavállalók kevésbé hajlamosak elveszíteni a türelmüket másokkal szemben, emellett 25 százalékkal kevesebb nem tervezett szünetet tartanak, és 22 százalékkal kevesebbet hiányoznak, mint a nem sportoló munkatársaik.

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Hatások az anyagcserére, energiaszintre

A rendszeres testmozgás hozzájárulhat a napközbeni energiaszint fenntartásához, és segíthet mérsékelni az ebéd utáni fáradtságérzetet. A rendszeresen mozgók körében emellett 17 százalékkal kevesebb munkahelyi balesetet is megfigyeltek. Ezek az adatok egy adott kutatás eredményei, ezért nem általánosíthatók automatikusan minden munkahelyre.

A kutatások szerint számos mozgásforma – a kocogástól a jógán át a csapatsportokig – kedvező hatással lehet a szellemi teljesítményre és a közérzetre. Különösen előnyösek lehetnek azok a tevékenységek, amelyek a fizikai erőkifejtés mellett összetett mozgáskoordinációt és figyelmet is igényelnek.

Forrás: WEBBeteg

Szerző: Cs. K., fordító

Lektorálta: Dr. Árki Ildikó, háziorvos