Ultrahangkezelés a fizioterápiában

Milyen panaszok, betegségek esetén hasznos, hogyan történik a kezelés, van-e ellenjavallata? Hogyan vehető igénybe?

Az ultrahangkezelés a fizioterápia 5. csoportjába tartozik, azaz a mechanoterápiák közé, a gyógytorna, a masszázs és az extenziós kezelések mellett.

A hang egy mechanikai rezgés.

A 20 Hz-nél kisebb rezgésszámú hanghullámok az infrahangok (ezeket nem lehet emberi füllel hallani)

a 20-20.000 Hz között találhatóak az emberi füllel hallgató hangok

20 000 Hz felett pedig ultrahangról beszélünk (ezeket a rezgéseket sem lehet hallani)

Az ultrahangot 1938-tól használják az orvoslásban. Az ultrahang azonban eredetileg a hadiipar találmánya. Az első világháborúban a francia tudósok fejlesztettek ki sonar néven egy olyan ultrahangos eszközt, mellyel az ellenséges német tengeralattjárókat a felszínről is biztonsággal felderítették. A második világháborúban pedig az amerikai katonák radarkiképzésére dolgoztak ki egy ultrahangos szimulátort, amelynek aztán az orvosi adaptálásával az egyszerű képalkotás is lehetővé vált.

Napjainkban diagnosztikai, sebészeti és terápiás célra is alkalmazzák (vesekő- és epekőzúzásra, szövetek „vágására” sebészeti késként, ultrahangos inhalálásra pl.: gyógyszerporlasztók, fogkő eltávolítására, diagnosztizálásra, például a belső szervek vagy éppen a méhben fejlődő magzat vizsgálatára, és a fizioterápiában a mozgásszervi megbetegedések kezelésére és gyulladáscsökkentésre.

Az ultrahang nem diagnosztikus, hanem kezelési célra való felhasználása hosszú folyamat eredményeképpen alakult ki. A fizikoterápiás eljárások közül a mechanoterápia csoportjába tartozik, a gyógytorna, masszázs, a manuális terápia és trakciós kezelések mellett.

A szervezetbe bejutó ultrahang a különböző szövetekben eltérő sebességgel terjed. A határterületekről részben visszaverődik, részben azon átjutva továbbhalad. Az ultrahang gyógyászati célokra való használatának felismerése nem hozott gyors előrelépést a gyógyászatban, hiszen a felhasználási körét jóval tágabbnak gondolták, mint amilyen valójában, és sokszor a próbálkozások nem hozták meg a várt eredményeket. Pozitív eredmény volt azonban, hogy rájöttek; a bőrön keresztül ultrahang segítségével gyógyszeroldatokat, híg kenőcsöket is be lehet vinni a kezelendő területre. Ez az eljárás fonoforézis, illetve szonoforézis néven került be a köztudatba. Később kidolgozták az egyes betegségcsoportokra használható kombinált fizikoterápiás kezeléseket, megfigyelték, hogy bizonyos fizikoterápiás kezelések, módszerek kombinációjával a kezelési idő megrövidül, a szervezetre kifejtett pozitív hatások összeadódnak, a beteg hamarabb gyógyul. Ezeket a kezeléseket gyógyszerek bevitelével is kombinálják, még nagyobb hatásfokot elérve.

Az ultrahang a szövetekbe bejutva különböző válaszokat eredményez a szervezet részéről:

Helyi fizikai hatás : mely lehet hőhatás: ez a legjellegzetesebb hatás. Az elnyelt energia hővé alakul. A felmelegedés mértéke és sorrendje kiszámítható ezzel a kezeléssel, és csak ezzel a kezeléssel lehet csont- és izommélységben megfelelő melegedést elérni. diszpergáló hatás: ennek a tulajdonságnak a gyógyszerek porlasztással történő bejuttatásánál van jelentősége, pl. asthma kezelésénél a porlasztással hörgőkbe juttatott gyógyszer. kavitációs hatás: ez az ultrahang káros hatása, mely egy meghatározott intenzitási küszöbérték fölött jön csak létre. A kavitációs küszöb felett a sugárzásenergia következtében folyadékon belül egyes helyek összenyomódnak, majd kitágulnak, úgynevezett vákuumok keletkeznek, ami szöveti roncsolást okoz. Ez a jelenség az eddig ismertetett terápiás alkalmazások során nem jön létre, mivel a gyógyászatban igen jelentős mértékű intenzitást nem alkalmazunk. Azonban ezt a kavitációs hatást is felhasználják a kozmetikai iparban: zsírbontást végeznek vele. A létrehozott vákuumbuborékokkal szétrobbantják a zsírsejteket, a zsírsejtmaradványokat pedig a nyirokrendszer elszállítja, így ürül ki a szervezetből. Mint mechanikus energia a szöveteket rezgésbe hozza. Ha a szövetek elemei, illetve a sejt elemei azonos frekvenciával, de különböző amplitúdóval rezegnek, ezek az elemek egymáshoz képest elmozdulhatnak. Ezt a molekuláris méretű elmozdulást nevezik mikromasszázsnak.

: mely lehet

Helyi kémiai hatás: A diffúziós folyamatok felgyorsulnak, ez azt jelenti, hogy ultrahang (UH) hatására a határterületek áteresztő képessége fokozódik. Ezáltal sonophoresist lehet végezni. Emellett fontos az alkalizáló hatás, ilyenkor a gyulladásban a pH savi irányba történő eltolódását csökkenti, mely a regenerációs folyamatoknak kedvez.

Helyi biológiai hatás:

a., Fájdalomcsillapító hatás (alkalizáló hatás miatt) b., Értágító hatás (hőhatás) és következményes helyi vérbőség c., Spazmolítikus hatás (mikromasszázs) d., Fibrinolítikus hatás (mikromasszázs) e., Hámosító hatás (értágító, oxigénellátást javító hatás)

Az ultrahang tehát egy mechanikus rezgés. A szövetek, melyeken áthalad, átveszik ezt a rezgést. Ez az úgynevezett mikromasszázs. A szövetek rezgése (azaz a mechanikai energia) részben hőenergiává alakul át, a szövetek felmelegednek, gyorsul a vérkeringésük, mely egyenes út a gyógyulási folyamatok fokozódásához is. A meleg ezenfelül ín- és izomlazító, fájdalomcsillapító és értágító hatású is. Az ultrahang számos jótékony hatását használják fel tehát a kezelés alatt, a mikromasszázst előidéző mechanikus hatást; a termikus hatást, ami a szövetek felmelegedését, a vér- és nyirokkeringés fokozódását és a gyógyulási folyamatok serkentését jelenti. Emellett a javuló oxigénellátást és értágulást. Lényegében elmondható, hogy nem maga az ultrahang gyógyít, hanem az ultrahangrezgések hatására indulnak el olyan folyamatok sejtszinten a szervezetben, melyek aktiválják a szervezet regenerációs (öngyógyító) folyamatait.

Az ultrahang kezelés javallatai

Mozgásszervi betegségek

Nőgyógyászati betegségek

adnexitis

parametritis

oophoritis

endometritis

Urológiai megbetegedések

Fülészeti megbetegedések

Szemészeti megbetegedések

üvegtesti homály

bevérzés

szaruhártyahegek és

szaruhártya gyulladása

Bőrgyógyászati megbetegedések

hegek

bőrmegvastagodások

lábszárfekély

felfekvés

szemölcs

Fogászati megbetegedések

állkapocsízületi gyulladás és szájzár kezelése

Sérülések és műtét utáni állapotok kezelése

zúzódások

izomsérülés

izomspazmus

Mikor nem alkalmazható az ultrahangkezelés?

Az ultrahangkezelés ellenjavallatai lehetnek abszolút ellenjavallatok, amikor teljes egészében kizárt az ultrahangkezelés, és lehetnek relatívak, amikor csak megfelelő szabályok betartása mellett lehet alkalmazni az ultrahangkezelést.

Abszolút ellenjavalt az ultrahangkezelés rosszindulatú daganatok esetében, lázas állapotban, tbc fennállásakor, csontvelőgyulladás esetén, fertőző megbetegedés fennállásakor, vérzés vagy vérzéshajlam esetén, illetve thrombosis és fokozott thrombózishajlam esetén, valamint a terhesség első 6 és utolsó 6 hetében.

Ezt olvasta már? Az örökletes trombózishajlam már fiatalkorban kiszűrhető

Relatív ellenjavallatot képez az ízületiprotézis-beültetés és a pacemaker-beültetés.

Hogyan vehető igénybe az ultrahangkezelés?

A kezelést csak szakorvos rendelheti el. Maga a kezelés általában más fizikoterápiás eljárásokkal együtt történik, melyeket ugyancsak a szakorvos kompetenciája megadni. A kezelések vagy kórházi, vagy járóbeteg-ellátás keretein belül zajlanak. A kezeléseket speciális, erre a szaktevékenységre képes szakszemélyzet végzi, gyógytornász vagy fizioterápiás szakasszisztens. A beteg felügyeletét is az asszisztencia látja el a kezelések időtartalma alatt.

Hogyan történik az ultrahangkezelés?

Az ultrahangos kezelések jelentős része úgynevezett kontakt kezelés, ami azt jelenti, hogy a kezelőfejet közvetlenül a bőrön, azzal érintkezve mozgatják. A legtöbb esetben az ultrahang-kezelőfej és a bőr közé speciális anyagot (kontaktgél, vagy gyógyszeres oldatok, kenőcsök) juttatnak. Ha a kontakt érintkezés a bőrrel nem lehetséges, mert rendkívül fájdalmas lenne, vagy a kezelendő terület/felület kisméretű vagy egyenetlen, vagy akár speciális eset áll fenn, akkor a direkt kezelés helyett subaqualis, azaz víz alatti ultrahangkezelés kivitelezésére kerülhet sor. Erre a kezelésre csak megfelelő ultrahangfejjel ellátott ultrahangkészülék alkalmas. Mivel az ultrahang a vízben torzítás nélkül terjed, így a kezelés hatása azonos a kontakt kezeléssel.

Fontos tudni!

A túlzott mértékű alkalmazás akár káros hatásokkal is járhat, ha egy területet túl hosszú ideig, túl gyakran és tartósan kezelnek. Vannak olyan szövetek (pl. szemgolyó), amit nem szabad kezelni. Ezért fontos, hogy ha mégis akad, aki otthonra ultrahangkészüléket szeretne beszerezni és azzal otthoni kezeléseket végezni, mindenképpen konzultáljon előtte szakemberrel.

A fizioterápiáról A legrégibb gyógyító eljárások egyike a fizioterápia, amely a természet energiáit használja fel a gyógyító tevékenysége során. A természet energiái lehetnek fizikai és kémiai energiák, melyek a szervezetbe bekerülve rájuk jellemző biológiai válaszokat váltanak ki. A fizioterápiás eljárások csoportosítása ennek megfelelően leggyakrabban a bevitt energia formái szerint történik, így a bevitt energia szerint a fizioterápia szakágara osztható fel. A fizikoterápia a fizioterápiával ellentétben csak fizikai energiákat (kivétel az iontoforézis) használ fel, míg a fizioterápiás eljárások mind kémiai, mind fizikai energiákat felhasználnak a kezelés során. A fizioterápia feladata komplex, magában foglalja a betegségek megelőzését, a diagnosztikát, a terápiát és a kutatást. Fizioterápiás kezelések során a szervezet válasza lehet specifikus és aspecifikus, vagy primer és szekunder, illetve helyi és álalános reakció. A fizioterápia szakágakra osztható fel a bevitt energia szerint, ez a magyar felosztás. Eszerint a fizioterápiás kezelések felosztása során 8 csoportot különböztetünk meg, melyek az alábbiak: 1. Elektroterápia (ide tartoznak a kis-, közép- és nagyfrekvenciás kezelések, valamint az elektromágneses kezelések) 2. Helio- és fototerápia (fényterápia, ide tartozik az ultraibolya sugárzás, a látható fény, infravörös sugárzás és lézerkezelés; illetve speciális forma a polarizált fény alkalmazása, azaz a bioptron lámpa) 3. Termoterápia (hőterápia, mely lehet hideg- és meleghatás, ide tartoznak a hideg és meleg száraz pakolások, borogatások; az egész testre kiható hőlég- és gőzkamra, valamint a szauna és a kryoterápia is) 4. Hidroterápia (nedves borogatások, pakolások, leöntések, tangentor, skótzuhany, subaqualis torna és a súlyfürdő tartoznak ide) 5. Mechanoterápia (ide tartozik a passzív vezetett gyógytorna, aktív gyógytorna, masszázs, különböző extensiós kezelések és ultrahangkezelés) 6. Klímaterápia (valamely földrajzi terület éghajlatát használja fel a gyógykezelés során; speciális formája a speleoterápia, amikor hideg vagy meleg klímájú barlangok adottságait használják a kezelés során) 7. Balneoterápia (gyógyvízzel és mesterséges anyagokkal készített fürdőkezelések, gyógyvizes ivókúra és iszappakolások) 8. Inhalációs kezelések (aeroion és aeroszol terépia) A régebbi csoportosítások még magukban foglalták a diétát is, amely mára már önálló kezelési ággá nőtte ki magát; így a magyar felosztás nem tartalmazza.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőink: Dr. Bálint Anita, reumatológus