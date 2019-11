Spondylosis - Kezelés és megelőzés

A spondylosis vagy gerincmeszesedés egy természetes folyamat, mely szinte a teljes népességet érinti, nem mindegy azonban, hogy a vele járó eltérések mikor alakulnak ki és milyen ütemben súlyosbodnak. Mit tehetünk a spondylosis kialakulásának késleltetése és a már kezdetét vett folyamat lassítása érdekében? Hogyan kezelhető a probléma konzervatív módszerekkel és mikor van szükség műtétre?

A spondylosis kezelése

A spondyloticus panaszok kezelése elsősorban konzervatív módon történik. Amíg a panaszok frissek, erős fájdalmak és mozgáskorlátozottság áll fenn, addig a pihenés, gerinckímélet és gyógyszeres fájdalomcsillapítás az elsődleges kezelési stratégia.

Pihentetés, fizioterápia, gyógyszeres kezelés

Kényelmes testhelyzet megtalálása függ a tünetek lokalizációjától. Kényelmes lehet a háton fektetés térdben felhúzott vagy felpolcolt lábakkal úgy, hogy a csípő és a térd derékszöget zárjon be. Oldalfekvés is jó hatású lehet, ugyanígy oldalt felhúzott lábakkal. Ezekben az esetekben a gerinc tehermentesített állapotba kerül és a megfeszült állapotban lévő izmok könnyebben el tudnak lazulni, nem rontják tovább a gerinc instabil állapotát.

Gyakran előfordul, hogy a spondylosis okozta panaszok pár nap terhermentesítést, pihentetést követően elmúlnak, mindenfajta gyógyszeres vagy fizioterápiás eljárás alkalmazása nélkül is. A spontán javulás aránya tehát magas, ha a beteg pihen. A betegek döntő többsége a hagyományos, nem műtéti kezelés mellett is hosszabb-rövidebb időre panaszmentessé válhat.

Gyógyszeres kezelésként orvos által felírható nemszteroid gyulladáscsökkentők helyi vagy szájon át szedett alkalmazása és izomlazító gyógyszerek szedése javasolt. Súlyosabb estekben izomba adott nemszteroid vagy szteroid gyulladásgátlók alkalmazása lehet javasolt. Ezeknek a gyógyszereknek ismert a gyomorvérzést indikáló hatásuk, így javallott gyomorvédő gyógyszerek szedése a gyógyszeres kezelés időtartalma alatt.

Enyhébb fájdalmak esetén vagy panaszmentes állapotban szinten tartásra fizioterápia alkalmazható. Ennek a kezelésnek a bázisa a gerinc stabilizálása és a megbomlott izomegyensúly helyreállítása gyógytorna gyakorlatokkal. Emellett a megfelelő helyes testtartás és gerinckímélő mozgásminták megtanulása, a mozgásminták rögzítése is fontos szereppel bír. Fontos, hogy a gyógytorna gyakorlatokat gyógytornász felügyelete és szoros ellenőrzése alatt végezze a beteg. A már elsajátított és helyesen végzett gyakorlatokat otthonában is végezheti a beteg napi vagy heti rendszerességgel. A gyakorlatok helyes végzése napi rendszereséggel segít megelőzni a panaszok kiújulását.

Az izmok állapotának javítását és az izmok egyensúlyának visszaállítását speciális képzésben jártas gyógytornász a manuális medicina elemeinek – manuálterápia, triggerpont terápia, fascia technikák – felhasználásával is tud segíteni. Sok helyen elérhető a kinesio tape kezelés is, mely a szintén a kóros állapot helyrehozásához, a javított állapot megtartásához járulhat hozzá. Fontos, hogy a kinesio tape kezelést is gyógytornász szakember végezze.

Külső megtámasztás vagy megerősítés is hasznos lehet. Nyaki spondylosis esetében javasolják a puha nyaki gallér viselését a nyak óvatos nyújtása és nemszteroid gyulladásgátlók (NSAID), továbbá izomlazító gyógyszerek szedése mellett. Ágyéki panaszok esetén napi 2 órában viselhetőek derék orthesisek, úgynevezett fűzők, melyek az ágyéki-keresztcsonti szakasz megtámasztásával segítenek az instabil szakaszok megtámasztásában. Hosszabb időn keresztül történő alkalmazásuk nem javasolt, mert elgyengítik a has- és derékizmokat.

Helyesen alkalmazott, szakorvos által indikált fizikoterápiás kezelések hasznosak lehetnek fájdalomcsillapító, izomlazító vagy izomerősítő hatásuk miatt. Évente kétszer 15 alkalommal TB-finanszírozottan igénybe vehetők fizioterápiás kezelések, melyek szintén a panaszok csökkentését szolgálják vagy a panaszok visszatérésének kockázatát tudják csökkenteni. Kezeléseket mozgásszervi rehabilitációs, reumatológus, ortopéd-traumatológus és neurológus szakorvos írhat fel. Bizonyos mértékig támogatja az OEP balneoterápiás kezelések felvételét ugyancsak egy évben 2-szer 15 alkalommal. A balneoterápiás kezelések szintén szakorvosi javaslatra vehetők igénybe, a balneoterápiás intézmények minősítésüktől függően határozhatják meg a szolgáltatásaik díjait. Fürdőkúra, masszázs, iszapkezelés, vízben végzett gyógytorna, súlyfürdő és víz alatti vízsugármasszázs kezelések mind hatékonyak lehetnek a problémák kezelésében. A balneoterápiás kezeléseket is szakorvosi javaslat által lehet igénybe venni.

Mikor lehet szükség műtétre?

A betegek egy része nem műtéti kezelés mellett is panaszmentessé válik, hosszabb-rövidebb időre. Műtétre csak meghatározott estekben kerülhet sor. Ilyen esetek lehetnek, ha cervicobrachialgia vagy spondyloticus myelopathia konzervatív kezelésre nem reagál, folyamatosan fennálló nem enyhülő fájdalmak állnak fenn, vagy a fájdalom krónikusan visszatér, fellángol. Műtét jön szóba krónikus fájdalom és ideggyökök bántalma, gyöki kompresszió esetén, ha bénulásos tünetek jelentkeznek; illetve, ha a gerincvelőkompresszió klinikai tüneteit észleljük. Ilyen gyanús tünetek lehetnek a specifikus alsó végtagi reflexek és tünetek fellépte, vizelet- vagy nemi működés zavara, bizonytalan merev járás.

Általában a nyaki gerinc spondylosisa esetén végeznek stabilizációs műtéteket, ezzel kapcsolatban fontos megemlíteni, hogy az ilyen műtéteknél rendkívül fontos követelmény, hogy a beavatkozás során a nyaki gerinc lordosisa megmaradjon, vagy helyreállításra kerüljön. Ha ez nem történik meg, akkor a fixalt gerincszakasz feletti mozgásszegmentumban az operációt követően szinte mindig jelentkezik valamilyen fokú késői instabilitás.

A vertebrobasiláris szindróma kezelése

Speciális megfontolásokat igényel a vertebrobasiláris szindróma kezelése. Ha egyoldali az artéria vertebralis szűkület, és a másik ér átmérője fiziológiás, akkor a beteg konzervatív módon kezelendő. Első lépés a nyaki gerinc stabilizálása gallérral, fájdalomcsillapító és izomlazító gyógyszerek adása. Megfontolandó microcirculatiot javító gyógyszerek alkalmazása.

Műtéti beavatkozás szükségessége merül fel, ha a konzervatív kezelés eredménytelen volt, ha mindkét artéria vertebralison szűkület van, vagy egyoldali szűkület esetén a másik oldali ér hiányzik, vagy alulfejlett.

Mit tehet a spondylosis megelőzése érdekében?

Általános érvényű, hogy a műtét a már kialakult elváltozásokat nem szünteti meg, a már kialakult károsodások nagy része maradandó. Konzervatív kezeléssel is csak a progressziót lehet lassítani. Ezért nagyon fontos a korai megelőzés, illetve a betegség felismerésekor a folyamat előrehaladásának lehetőség szerinti lassítása, valamint az egészséges életmód kialakítása.

Már gyermekkorban igen fontos a megfelelő mozgásfejlődés, mozgásfejlesztés. A hosszanti és haránt lábboltozatok kialakulása, és a megfelelő sarokállás elősegítése szupinációs cipők alkalmazásával, és gyermek mezítlábas otthoni játszatásával, kúsztatásával, másztatásával és tornáztatásával.

Lúdtalp kezelése gyógytornával és megfelelő kor elérése esetén talpbetétekkel.

A gerinc megfelelő fejlődését segíti, ha nehéz, egykezes iskolatáska helyett hátizsákkal jár a gyermek az iskolába, a gyermek gerince minkét oldalról egyformán terhelődik.

Helyesen megválasztott és megfelelő intenzitással végzett sportok az izomzat, így a láb-, törzs- és hasizomzat, valamint a gerinc megfelelő fejlődését segítik elő. Fiatal serdülőkorban a hanyag tartás és mozgások kerülése, és testtartást javító gyógytorna vagy úszás végzése ajánlatos.

Felnőttkorban, ha nincs megfelelő mennyiségű és minőségű mozgásra lehetőség, mert tartósan ülő foglalkozást végez az illető, úgy kiemelt jelentőségű az irodai szék, megfelelő magasságú irodai asztal megválasztása, mely a munkavégzés alatt megfelelő testtartást biztosít. Számítógéppel végzett munkavégzés során fontos megfelelő szemmagasságba állitani a monitort és megfelelő magasságba a klaviatúrát.

Az egészséges mennyiségű és jellegű testmozgás a kedvezőbb vérellátással, sokirányú, de nem túlzott igénybevétellel késleltetheti a gerinc kisízületeinek elmeszesedését.

Általánosságban igaz, hogy mindenki számára, de leginkább a tartós ülőmunkát végzők számára fontos a testsúly és a BMI egészséges szinten tartása. Ez legegyszerűbb módon úgy oldható meg, ha munkahelyére gyalog vagy kerékpárral közlekedik az illető, amennyiben lehetséges, nem gépjárművet vagy tömegközlekedési eszközt vesz igénybe. Emellett vagy e helyett hetenként legalább háromszori, kifejezetten mozgásos (aerob) jellegű testmozgás, a gerinc alapos megmozgatásával (úszás, tenisz, labdajátékok, kocogás) nagyon hasznos az inaktivitás miatti mikromeszesedések megelőzésében. Idősebb korosztály számára a nordic walking vagy a hegyekben, természetben tett hosszabb-rövidebb séta, túra is alternatíva lehet.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Bálint Anita, reumatológus