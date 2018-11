A bursitis (nyáktömlőgyulladás) és tünetei

A bursák (nyáktömlők) a csontos kiemelkedéseket fedik, azok kipárnázására szolgálnak. Testünkben körülbelül hetven különböző helyen találhatóak meg, az izmok és inak csontok fölötti elmozdulását segítik elő. Elhelyezkedésükből és funkciójukból adódóan ki vannak téve különböző sérüléseknek, fertőződéseknek.

A bursitis egy adott bursa/tömlő gyulladását jelenti. A gyulladás kialakulhat hosszabb ideje tartó kisebb traumák - microtraumák - hatására, vagy egy nagyobb sérülést követően is. Ekkor folyadék szaporodik fel a tömlőben, amely akár be is vérezhet.

A gyulladás másik gyakori oka a tömlő befertőződése. Baktériumok szaporodnak el a bursában, és nagy mennyiségű folyadék is kialakul benne. Egyes krónikus megbetegedések - köszvény, rheumatoid arthritis - is hajlamosítanak a tömlőgyulladás kialakulására.

A bursitis fő tünetei

A tünetek rendszerint hirtelen kezdődnek. A tömlő gyulladása helyi érzékenységet és duzzanatot okoz. Ha a közelben levő ízületeket mozgatja a beteg, az heves fájdalommal jár. Ha fertőzés okozza a gyulladást, akkor bőrpír is jelentkezik.

A tömlő egyik lehetséges helye.

Magyarázat: Tendon: ín; Muscle: izom,

Bursa: tömlő

A tömlőgyulladást általában nem kísérik olyan általános tünetek, mint hőemelkedés, láz, hidegrázás, izzadás, étvágytalanság. Ezek a panaszok csak azokban a ritka esetekben jelentkeznek, ha a bursa gennyes gyulladásáról van szó (ennek leggyakoribb oka a Staphylococcus aureus nevű baktérium okozta fertőzés).

Ha a bursitis huzamosabb ideig fennáll - főleg ismétlődő kis sérülések következtében -, akkor a fájdalom már nem olyan jelentős, a tömlő fala megvastagszik, duzzadttá válik, és a benne levő folyadék - ha megtapintjuk a tömlőt - fluktuál, azaz hullámzik, lüktet.

A tömlőgyulladás laboreltéréseket nem okoz, röntgenfelvételen sincs jelentős eltérés, csupán a régóta fennálló esetekben. Ekkor meszesedések láthatók a tömlő falában. A bursában kórosan felgyülemlett folyadék ultrahangvizsgálattal jól kimutatható, azonban a diagnózis felállítása elsősorban a beteg panaszaira támaszkodik.

Hol fordul elő leggyakrabban a bursitis?

Könyök. A singcsonton található kampó alakú kiemelkedést könyökcsúcsnak (olecranonnak) nevezik. E fölött található az a bursa, mely leggyakrabban begyullad. Többnyire olyan személyeknél alakul ki, akik sokat könyökölnek, és ez a mechanikus inger okozza a gyulladást. Ebben a bursában gennyes-, valamint köszvény okozta gyulladás is létrejöhet.

Térdfájás. A praepatelláris (térd előtt elhelyezkedő) bursitis olyan pácienseknél jön létre, akik gyakran és sokat térdelnek (padlóburkolók, takarítónők). A térdkalács fölött a bőr jellegzetesen meleg, vörös, nyomásérzékeny, illetve - akár almányi - duzzanat látható/tapintható. A térd hajlítása fájdalmas. Az Achilles-ín tapadásánál, a sarok felett olyan egyéneknél alakul ki bursitis, akik sokat gyalogolnak.

A fent felsorolt formákra az a jellemző, hogy a gyulladás állandósul, krónikussá válik, ha a túlterhelés nem szűnik meg.

A nyáktömlőgyulladás kezelése

Ha sérülés, trauma okozza a bursitist, akkor pihenéssel, a csont gipszsínnel való rögzítésével, a végtag nyugalomba helyezésével, jegelésével, gyulladásgátló és fájdalomcsillapító kenőcsökkel megszűnik a gyulladás. Erős fájdalomnál esetleg a helyileg alkalmazott, a térdízületbe adott szteroid-injekciók alkalmazásával teljes javulás érhető el.

Abban az esetben, ha fertőzés következtében alakul ki a gyulladás, akkor antibiotikumok adásából, és a feszülő folyadékgyülem leszívásából áll a terápia. A csapolást szükség esetén ismételni is lehet.

Ha a panaszok a fent említett terápiára nem csökkennek, és a beteget nagyon zavarják mindennapi teendői végzésében, akkor műtéti megoldás (eltávolítás) válik szükségessé. Sebészi terápia javasolt továbbá, ha nagy sérülést követően lép fel a bursitis, ha gyakran visszatér, valamint ha köszvényes vagy gennyes tömlőgyulladás áll fenn.

