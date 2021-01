Milyen betegségeknél hasznos a gyógytorna?

Az emberek nagy többsége szívesebben jár fizikoterápiás kezelésekre, mint gyógytornára. Pedig hosszú távon a gyógytorna a leghatékonyabb kezelési mód a derékfájás, gerincbántalmak, hátfájás, lúdtalp, nyaki fájdalom, csontritkulás és egyéb mozgásszervi panaszok esetében.

A lúdtalp a talp hosszanti irányú boltozatának megsüllyedése. Ez elhanyagolt esetben elég súlyos szövődményeket is okozhat. Ha nem figyelünk oda rá, ez a gerinc egyensúlyi helyzetét is megbonthatja, és nagyon komoly térd-, és gerincproblémák kialakulásához vezethet. Következménye akár mozgáskorlátozottság is lehet.

Kialakulásához vezethet a gyermek korai járásának erőltetése, nem megfelelő cipőviselés, túlterhelés, kóros súlygyarapodás és mozgáshiány. Ennek leghatékonyabb ellenszere a gyógytorna, melynek célja a boltozatot tartó izmok megerősítése.

Rendszeres gyógytornával a hát- és derékfájás tünetmentessé tehető

A hátfájás és a derékfájás többnyire izomfájdalom következménye. Ez az egyik leggyakoribb megbetegedés.

Nagyon sok tényező kiválthatja, serdülőkorban gerincferdüléshez vezethet. Általában az első panaszok 30 és 50 év között jelentkeznek, melynek okai a túlnyújtott hátizmok és a gerincízületi szalagok, melyek nem megfelelő emeléstől, túlterheléstől alakulhatnak ki. Modern társadalmunk mozgásszegény életmódja is a rossz tartáshoz vezet, mely megbontja a gerinc természetes egyensúlyát. A fájdalom jelzi, hogy a csigolyák kimozdultak a helyes formából. Ilyenkor a szervezet, automatikusan próbálja rögzíteni az elmozdult csigolyákat, a gerinc mellett futó izomkötegek segítségével, amikor is a gerinc két oldalán futó izom görcsbe feszül. Ezt a görcsös fájdalmat meg lehet szüntetni különböző gyógyszerekkel, de hatásuk viszonylag rövid ideig tart, ugyanis a gyógyszeres kezeléssel nem a kiváltó ok lett megszüntetve. Csak a tünetek mérséklődése után ajánlott a mozgásterápia. Mindenképpen huzamosabb ideig tarthat a panaszmentes állapot a rendszeres gyógytornával.

Gyógytornával a nyaki fájdalmak ellen

A nyaki fájdalom nem annyira betegség, mint inkább tünet. Okozhatja rossz testtartás, gerincsérv, porckorongkopás. Egyik leggyakoribb oka a rossz testtartás, vagy egyszerűen magas párnán való alvás, a számítógép előtti állandó ülés.

Ilyenkor a nyakizmok és szalagok tartósan megfeszített állapotba kerülnek. Ez okozhat átmenetileg nyakfájást és nyakmerevséget. A nyaki gerincben lehet porckorongkopás is, ami önmagában nem veszélyes. Ha azonban ez az állapot tartósan fenn áll, akkor ennek már súlyosabb következményei lehetnek. Ennek megelőzésére ugyancsak a gyógytorna és a rendszeres mozgás javasolt.

Rendszeres mozgással növelhető a csonttömeg

A változókorban jelentkezhet a csontritkulás, amikor is megbomlik az egyensúly a csontépítés és a csontlebontás között, a csontlebontás javára. Gyakran már csak akkor derül ki, ha szövődményei jelentkeznek. Vannak olyan törések, amelyek a csontritkulásra jellemzőek, ilyen pl. a csuklótörés, csípőtáji törések. A megelőzés szempontjából a legfontosabb az erős csontok kialakítása megfelelő kalciumbevitellel és rendszeres mozgással, mellyel a csonttömeg növelhető. Fontos a rendszeres szűrővizsgálat. Ha a csontritkulás megállapítást nyert, ebben az esetben természetesen szükséges gyógyszert szedni és egy gyógytornász segítségével speciális tornát kell elsajátítani, mellyel biztonságosabbá teszi a beteg a mozgását.

Természetesen nagyon fontos, hogy mindenki adottságának, korosztályának és kedvének megfelelő mozgásformát találjon. A lényeg, hogy ne maradjon ki életünkből a mozgás.

Orvos szerzőnk: Dr. Németh Ágnes