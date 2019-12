Felfekvés megelőzése, kezelése

A felfekvés (latinul decubitus) igen nagy fájdalommal járó szövetkárosodás, amely jellemzően hosszasan ágyban fekvő, keveset vagy alig mozgó betegeknél alakul ki. Hogyan előzhető meg és mit tehetünk, ha már kialakult?

Miért jön létre a felfekvés?

Ha hosszas, folyamatos, szinte mozdulatlan fekvés következtében a beteg bőre az ággyal érintkező részen állandóan ugyanazokon a pontokon nyomódik. Emiatt az adott bőrfelületen a vérkeringés rosszabbá válik. Ahol rossz a vérkeringés, ott sajnos a sejtjeink, szöveteink nem kapnak elegendő táplálékot s lassan kezdenek elhalni: felfekvés esetében egyre nagyobb számban megjelenő, egyre növekvő méretű levedző sebek alakulnak ki a beteg testén.

Hol alakulnak ki a felfekvéses sebek? Mit lehet ellenük tenni?

Fekvőbeteg ellátása során különösen nagy gondot kell fordítanunk a felfekvések kialakulásának megelőzésére, mert számos veszélyforrás okozója, hiszen általában nyílt sebről lévén szó rendkívül komoly fertőzésforrás lehet. A felfekvések leggyakrabban a nyomáspontokon alakulnak ki, így a keresztcsonton, sarkakon, térdeken, farokcsonton, lapockán, hát egyes területein, csípőcsont körül és előfordul a fejen is. Folyamatosan polcoljuk alá más területeken, hogy meggátoljuk a kialakulást.

A felfekvés megelőzése érdekében - ha a beteg állapota megengedi - gyakran mozgassuk, forgassuk a beteget. Ügyeljünk arra, hogy mindeközben ne csavarjuk meg a végtagjait. Ha testes betegről van szó, ajánlatos egyszerre két hozzátartozónak is segédkeznie. Ha a beteg erőnléte engedi, kérjük meg, hogy ő is működjön közre a mozgatásában: húzza fel a térdét, emelje meg a derekát, vállát, karját.

Sajnos a hosszadalmas fekvés mellett egyéb tényezők is hozzájárulnak a kialakulásához: például az amúgy is rossz keringés, melynek eredete sok esetben érszűkület; vitaminhiány, cukorbetegség, rossz általános állapot. A beteg és a hozzátartozók érdekében egyaránt azt javaslom, tegyünk meg minden tőlünk telhetőt azért, hogy megelőzzük a kialakulását, lehetőség szerint alkalmazzunk felfekvés kialakulását megelőző kompresszoros matracot, hámsejtképzést elősegítő krémeket. Kórházi ágy alkalmazásával pedig nemcsak betegünk mozgatását végezhetjük könnyebben, de saját egészségünket is kímélhetjük, hiszen a fölösleges emelések egy részét elkerülhetjük.

A masszírozás jót tesz a vérkeringésnek

A vérkeringés pezsdítése érdekében masszírozzuk meg a beteg családtagunk karját, lábát, hátát, derekát.

Fontos: daganatos betegeket tilos masszírozni! Őket csak óvatosan szabad kenegetni.

Ha a kenegetés, masszírozás előtt piros foltot látunk a beteg bőrén olyan helyen, ahol nyomhatja az ágy, legyünk körültekintőbbek, mert az ilyen foltok a kezdődő felfekvés jelei lehetnek. Ügyeljünk arra, hogy ez a terület a későbbiekben ne nyomódjon. Ekkor még - amíg nem alakul ki levedző seb - könnyebben meggyógyul. A piros foltot óvatosan kenjük be, nehogy ledörzsöljük a legfelső rétegét. A piros folt környékét finoman masszírozzuk meg. Ezzel vérbőséget okozunk.

A könyökök, sarkak alá tegyünk egy-egy igen puha kis párnát vagy készítsünk üzletben kapható szivacstáblából levágott csíkokból koszorú alakú párnácskákat, s ezt helyezzük a sarkak, könyökök alá úgy, hogy a beteg sarka, könyöke a párna közepén, a lyukban a levegőben legyen.

Kialakult felfekvésnél a beteg folyamatos gondozást igényel

Ha már kialakult a felfekvés, ha már valahol kisebesedett a beteg bőre, akkor az folyamatos ellátást, rendszeres kötözést igényel. A fájdalommentes sebkezelésre mindenképpen olyan természetes alapanyagokból álló sebkezelő porokat, szereket ajánlok, amelyek kollagéntartalmuknál fogva jelentősen gyorsítják a sebek gyógyhajlamát, emellett nem igényelnek eltávolítást, mivel egy hét alatt lebomlanak. Ezzel szemben én személy szerint szakember segítségét szoktam javasolni, hiszen ilyenkor nagyon nagy a fertőzésveszély kockázata.

