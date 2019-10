A torokfájás lehetséges okai

A torokpanaszok változatos formában (pl.: torokfájás, nyelési nehezítettség, rekedtség) és gyakran szerepelnek a betegek (mind a felnőttek, mind a gyermekek) panaszai között, főként ősszel és télen.

A torokfájásnak számos, rendkívül szerteágazó oka lehet, és nem árt tudni, hogy a torokfájás nem önálló betegség, hanem egy tünet. A panaszt okozó betegségtől függően változhat a fájdalom jellege: gombócérzés, kaparás, viszketés jelentkezhet és lehet fájdalmas a nyelés. Az intenzitását tekintve is változatos lehet, az egyszerű kellemetlenségtől a súlyos, alig elviselhetőig változhat.

Nagyon fontos információ az is, hogy mennyi ideje áll fenn a torokfájása. Az akut torokfájást az esetek többségében valamilyen néhány napon belül gyógyuló fertőzés okozza, ám a tartós, krónikus fájdalmat komolyan kell venni. Figyelje meg a fájdalom jellegét, kísérő panaszait, ez segíthet a torokfájást okozó betegség kiderítésében!

Fertőzések a torokfájás hátterében

Az akut torokfájás leggyakoribb és leginkább kézenfekvő oka a meghűlés, a mandulagyulladás, az influenza vagy egyéb felső légúti fertőzés, amelyet többnyire vírusok vagy baktériumok okoznak. Különösen ősszel és télen könnyen elkaphatók ezek a kórokozók, amelyek köhögéssel, tüsszentéssel átfertőzve megtelepednek a légutak nyálkahártyáján, majd gyulladást okoznak. Felső légúti vírusok okozta meghűlés esetén a fokozott váladékképződés, nátha, orrdugulás, rekedtség, köhögés, nyelési panaszok, hőemelkedés, láz, rossz közérzet szintén kísérői lehetnek a torokfájásnak.

Garatgyulladás. Az egyik leggyakrabban előforduló enyhe megbetegedés a vírus okozta akut garathurut, melyre a legjellemzőbb a torokszárazsággal járó torokfájás akár nyelési fájdalommal is társulva.

Mononucleosis infectiosa. Vírusfertőzés okozza az általában enyhe torokfájással, nyaki nyirokcsomó-megnagyobbodással, levertséggel járó csókbetegséget (monoucleosis infectiosa), mely a fiatalok betegsége.

Mandulagyulladás. Az akut tüszős mandulagyulladás hátterében bakteriális fertőzés áll, kifejezett, mindkét fülbe sugárzó torokfájdalommal, lázzal, elesettséggel jár. Szövődményként a mandulák körül tályog alakulhat ki, mely szintén torokfájdalommal jár.

További fertőző betegségek. Szintén járhatnak torokfájással olyan súlyos fertőzések is, amilyen a skarlát vagy a diftéria. Ilyenkor sokkal intenzívebb lehet a fájdalom.

A rekedtség annak a jele, hogy a gyulladás átterjedt a gégére és a hangszalagokra is. Az akut hangszalaggyulladás általában virális felső légúti gyulladás tünete. A túlerőltetés teljesen egészséges torokban is okozhat átmeneti rekedtséget a nyálkahártya vérbősége folytán. A heveny gyulladások legtöbbször néhány nap alatt gyógyulnak.

A fertőzéseken túl enyhe gyulladást válthat ki a garatban kémiai irritáció vagy hőhatás is. Például forró, fűszeres ételek, forró vagy jeges italok.

A krónikus torokfájás gyakori okai

Krónikus garatgyulladás, gégegyulladás. Krónikus, hosszan tartó garatgyulladás is okozhatja a tartós torokfájást, melynek hátterében speciális esetekben állhatnak különböző autoimmun megbetegedések (pl. Sjögren-szindróma). Nem is gondolnánk azonban, hogy a poros, füstös munkahely, a légkondicionált helyiségek szintén hosszabb ideig tarthatják fenn a torokfájást! A hosszan tartó rekedtség hátterében szintén krónikus gyulladásos folyamatok, környezeti ártalmak (légszennyezettség, dohányzás, légkondicionált helyiség) vagy hangszalagbénulás vagy sérülés állhat.

Allergia. Nagyon jellegzetes viszkető, kaparó érzéssel jár együtt az allergia okozta torokfájás.

Reflux betegség. Sokan tapasztalnak alkalmanként savas refluxot, mikor a gyomor savas tartalma visszaáramlik a nyelőcsőbe és ott - esetleg a garatban és a gégében is - gyulladást vált ki, ami gyomorégést és állandó torokkaparást, torokfájást, köhécselést is okozhat. A savas reflux lehet krónikus is, mely kezeletlen esetben nem csak fájdalmas, de súlyosan károsíthatja a nyelőcsövet és a torkot is.

Pszichés eredetű torokfájás. A pszichés feszültség az izmok állandó feszülésével jár, mely a nyak és a gége izmait is érinti torokfájásban, idegentestérzésben, gombócérzésben megnyilvánulva. Meglepően gyakran lelki háttere lehet a torokfájás mellett az állandó köhécselésnek, krákogásnak, torokköszörülésnek is.

Daganatos betegségek. A rekedtséget komolyan kell venni, mivel a háttérben a gége jó- és rosszindulatú daganata is állhat. Két-három héten túl tartó rekedtséggel mindenképpen forduljon orvoshoz!

A jóindulatú daganatok általában tünetmentesek, időnként kisebb-nagyobb diszkomforttal járhatnak. A rosszindulatú szájüregi daganatok általában a hosszú évek óta erősen dohányzó és rendszeresen alkoholt (főként tömény alkohol) fogyasztó embereknél fejlődhetnek ki. Sajnos általában alattomosan fejlődnek ki, csak előrehaladott stádiumukban okoznak fájdalmat, jellegzetes fülbe sugárzó nyelési fájdalmat és nehezített szájnyitást.

