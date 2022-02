Miért nő a torokrák előfordulása világszerte?

Kinek ne fájt volna már a torka, kinek ne lett volna már rekedt a hangja? Esetleg “gombócot” érzett a torkában? Általában ezek olyan kisebb problémák, amelyek maguktól vagy egy antibiotikumkúra után elmúlnak. Ugyanakkor ezek a száj-garatrák (a torokrák egy fajtája) jelei is lehetnek, vagy ha egy csomó keletkezik a szájüregben vagy annak közelében, akkor az szájüregi rák jele lehet.

A rák ezen formáját nehéz felismerni

A jó hír az, hogy korai diagnózis esetén kezelhető, illetve megelőzhető a HPV elleni védőoltással. A szájgaratrákot, amely a nyelv hátsó harmadát, a lágyszájpadot, a mandulákat és a torok oldalát érintő rákot jelenti, leggyakrabban a humán papillomavírus (HPV) okozza, amely a legelterjedtebb szexuális úton terjedő fertőzés az Egyesült Államokban. "Ez egy rendkívül gyakori vírus – valójában a legtöbben ki vagyunk téve ennek" - mondta Benjamin L. Judson, a fül-orr-gégészeti osztály vezetője és a Smilow Cancer Hospital ambuláns osztályvezetője, - de védőoltással (is) megelőzhető.

A Centers for Disease Control and Prevention (CDC) becslései szerint 79 millió amerikai fertőzödött meg HPV-vel. A férfiak 90%-a és a nők 80%-a.

Hirdetés

A fertőzések felét a HPV magas kockázatú típusai okozzák

Ez önmagában nem riasztó, hiszen az esetek többségében immunrendszerünk egy-két éven belül önmagában is képes elpusztítani a HPV-fertőzést minden további probléma nélkül. Ha azonban egy magas kockázatú HPV-fertőzés elhúzódik, olyan sejtelváltozások léphetnek fel, amelyek idővel (általában sok évvel – vagy akár évtizedekkel – a fertőzés megszerzése után) rák kialakulásához vezethetnek.

"Klasszikusan a nagy mennyiségű alkohol fogyasztást és a dohányzást tekintették az oropharyngealis rák elsődleges kockázati tényezőinek" - mondta Melissa Young, MD, a Yale Medicine onkológusa. "Azonban az elmúlt évtizedekben az alkohollal és a dohányzással összefüggő rákos megbetegedések száma csökkent, miközben jelentősen megnőtt a szájüregi HPV-fertőzéssel összefüggő szájüregi rákos megbetegedések száma.”

Ez a rák aránytalanul érinti a középkorú férfiakat, akik soha nem voltak nagyivók vagy dohányosok - mondta. A becslések szerint évente 14 800 új HPV-pozitív oropharyngealis daganatos esetet diagnosztizálnak férfiaknál, míg a nőknél évente 3400 esetet diagnosztizálnak. "Bár HPV-oltás elérhető, csak azoknak segíthet, akik még nem kerültek kapcsolatba a HPV magas kockázatú törzseivel, amelyek rákot okozhatnak" - magyarázta Dr. Young.

Mindennek az az oka, hogy egyes HPV-törzsek kockázatosabbak, mint mások

A HPV 100 típusa közül egyes törzsek közönséges szemölcsöket (vagy papillómákat) okoznak, az iskoláskorú gyerekek kezén vagy lábán. Bőr-bőr érintkezés útján, mások által megérintett tárgyak megérintésével, valamint nyilvános uszodák és öltözők padlójáról a bőr apró sérülései révén jutnak be a szervezetbe. Ezek a szemölcsök kínosak lehetnek, de ártalmatlanok – azaz nem vezetnek rákhoz.

Mindazonáltal a HPV-nek körülbelül 40 típusa terjedhet szexuális érintkezés útján (genitális, orális, anális, mély csók, szexuális érintés és bőr-bőr szexuális érintkezés, amely magában foglalja a meglévő fertőzés átterjedését egyik testhelyről a másikra), valamint az anyától az újszülöttre a szülés során.

Az alacsony kockázatú szexuális úton terjedő HPV, mint például a 6-os és 11-es típus, a genitális szemölcs esetek 90%-át okozzák. (Ezek karfiol alakú dudorok, amelyek a nemi szerveken vagy a végbélnyílásnál jelenhetnek meg.) Bár ezek nemkívánatosak és csúnyák is, de kezelhetők az orvos által felírt gyógyszerrel.

A leginkább aggasztó egy 15 nagy kockázatú HPV-típusból álló kis csoport, amely száj-garat-, méhnyak-, hüvely-, szeméremtest-, végbél- és péniszrákot okozhat. Dr. Judson szerint ezek közül a 16-os típusú HPV sokkal nagyobb valószínűséggel marad a szervezetben és végül rákot okoz. Ez okozza a HPV által okozott összes oropharyngealis daganat 95%-át.

Ugyanakkor, csak azért, mert valakinél ezt a rákot diagnosztizálják, még nem jelenti azt, hogy sok szexuális kapcsolata volt. Egy tanulmány szerint még akkor is, ha csak egy szexpartnerrel folytat orális szexet, a HPV megszerzésének kockázata 14,3 százalék.

Szerző: WEBBeteg - Szegő Miklós fordító; Lektorálta: Dr. Árki Ildikó háziorvos

Forrás: Why throat cancers are on the rise, and why it matters to you (MedicalXpress)