A torokfájás kezelése

Az enyhe torokfájás otthon is kezelhető, azonban ha a tünetek két-három napon belül nem enyhülnek jelentősen, akkor feltétlenül orvoshoz kell fordulni. A krónikus torokfájás súlyos betegséget is jelezhet.

Torokfertőtlenítők

A torokfájás hátterében leggyakrabban banális vírusfertőzés által okozott garatgyulladás áll. Ilyenkor a gyógyszertárakban recept nélkül kapható helyileg ható torokfertőtlenítő cukorkákat, spray-ket, öblögetőket, illetve fájdalomcsillapító, lázcsillapító tablettákat is alkalmazhat tüneti kezelésként.

Hatóanyagukat tekintve tartalmazhatnak például benzidamint, bezoxónium-kloridot, hexaklorofént vagy flurbiprofént, melyek a kórokozó baktériumokat elpusztítják és/vagy gyulladáscsökkentő hatással is bírnak. Egyes készítmények lidokaint is tartalmaznak, mely helyi érzéstelenítő hatásával csillapítja a torokfájást, a nyelési fájdalmat. Propoliszt, C-vitamint vagy egyéb antioxidánsokat tartalmazó típusokat is választhatunk, hogy az immunrendszerünket is erősítsük egyben.

A leggyakrabban alkalmazott szopogatótablettákat lassan kell elszopogatni a megfelelő fájdalomcsillapítás elérése érdekében. Léteznek cukormentes változatok is cukorbetegek, diétázók számára.

Gyermekeknél azonban óvatosan alkalmazzuk a cukorkákat (3 év alatt nem javasolt) a fulladásveszély miatt. Esetükben szerencsésebb választás az öblögetők alkalmazása. Az öblögetők tartalmazhatnak például akriflavint, nátrium-szamárium-diszulfoszalicilátot vagy hexaklorofént.

Aki a spray formátumot szereti, fuzafungin tartalmú, antibakteriális spray-t is választhat. Bármelyik típusnál döntünk, étkezés után javasolt alkalmazni és alkalmazásukat követően 1-2 óráig ne együnk, ne igyunk, ne mossunk fogat.

Láz- és fájdalomcsillapítók

Alkalmazhatunk láz-, fájdalom- és gyulladáscsökkentő hatással is bíró szereket, mellyel nem csak a torokfájás, de a fertőzéssel járó egyéb tüneteket (láz, levertség, fejfájás) is kezelhetjük.

Leggyakrabban az acetil-szalicilsav (aszpirin), az ibuprofén és a paracetamol készítményeket (tabletta, forróitalpor, pezsgőtabletta, kapszula, végbélkúp, szuszpenzió formájában) alkalmazzuk, melyek vény nélkül is kaphatóak. Kombinált készítmények a fentiek mellett tartalmazhatnak immunerősítő C-vitamint vagy érösszehúzó hatóanyagot (fenilefrin) a légutak átjárhatóbbá tétele érdekében vagy köptető, nyákoldó hatású hatóanyagot.

Amennyiben virális fertőzés áll a háttérben, a fentebb említett tüneti szerek (szopogató cukorkák, öblögetők, stb.) enyhülést hoznak általában. Bakteriális fertőzések - mint például az akut tüszős mandulagyulladás - esetén azonban orvos által felírt antibiotikum alkalmazására is szükség van.

Autoimmun eredetű krónikus, hosszan tartó garatgyulladás (pl. Sjögren-szindróma) esetén a tünetek enyhítésére nyálpótló folyadékokat használhatnak a betegek, azonban az alapbetegség kezelése alapvető. Amennyiben van rá lehetőségünk, szerencsés kerülni a poros, füstös, légkondicionált helyiségeket is.

Házi gyógymódok

tartsa melegen torkát! A meleg fokozza a vérkeringést és elősegíti a szervezet kórokozók elleni küzdelmét!

Igyon sok folyadékot! A gyors gyógyulás érdekében ajánlott bőséges folyadékmennyiséget inni. A folyadék nedvesen tartja a nyálkahártyát, így nehezebben tudnak rajta terjedni a kórokozók. A csíraölő, gyulladáscsökkentő, duzzanatot lohasztó gyógynövények tea vagy toroköblögető formájában alkalmazhatók.

Gargalizáljon sós vízzel! Tegyen egy-negyed teáskanál sót egy pohár meleg (nem forró!) vízbe!

Vegyen egy forró fürdőt! A gyógyulást segíti a meleg. A meleg fürdő után öltözzön fel melegen, és bújjon ágyba! A legjobb, ha kipiheni magát, sokan pont ezt szokták kihagyni, és emiatt visszaeshetnek.

Nem fertőzéses eredetű torokfájás kezelése

Túlerőltetés (sok, hangos beszéd pl. pedagógusok esetében) esetén a gégediéta, vagyis a túl hideg, túl meleg, a fűszeres, szénsavas ételek, italok kerülése valamint a beszédtilalom segíthet.

A hosszan tartó rekedtség hátterében krónikus gyulladásos folyamatok, környezeti ártalmak (légszennyezettség, dohányzás, légkondicionált helyiség) vagy hangszalagbénulás vagy sérülés állhat. Lehetőség szerint kerülni kell ezeket. Két-három héten túl tartó rekedtséggel mindenképpen forduljon orvoshoz a megfelelő kezelés érdekében, mivel a háttérben a gége daganatos elváltozási is állhatnak.

Refluxbetegség által kiváltott állandó torokkaparás, torokfájás, köhécselés esetén az alapbetegség savcsökkentőkkel való kezelése jelenhet megoldást a problémára.

Az alábbi estekben mindenképp forduljon orvoshoz

A tünetek súlyosabb, orvosi kezelést igénylő betegségekre utalhatnak, ha:

torokfájása három napnál tovább tart

a panaszok légszomjjal, légzési nehézséggel; erős nyelési fájdalommal járnak

a fájdalom a torok egyik oldalán jelentkezik;

fájdalommal jár a beszéd;

a nyirokcsomók erősen megduzzadnak

nehezen tudja kinyitni a száját;

ha gyermeknek 39ºC-os vagy magasabb, felnőttnek 40 ºC-os vagy magasabb láza van vagy a testhőmérséklete tartósan magas (38 ºC fölötti);

ha a torokfájással egy időben kiütések jelennek meg az arcán vagy egyéb testfelületein;

ha a nyelvén málnapiros elszíneződést észlel;

hirtelen vagy nagyon erősen bereked;

nagyon gyakran fáj a torka (felnőtteknél több mint négyszer évente);

a házi gyógymódok nem segítenek.

A kisgyerekeket torokfájással minél hamarabb orvoshoz kell vinni!

