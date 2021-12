A lepedékes torokgyulladás mint tünet

A torokgyulladás egyik kísérő tünete lehet a tapadós lepedék kialakulása, mely általában fehér-szürkésfehér színű, jellemzően a kezelés hatására azonban körülbelül egy hét alatt leválik. Megjelenhet a mandulák felszínén, de egyéb gyulladásos folyamatok esetén lepedéket láthatunk a szájüreg egyéb pontjain is.

Fontos differenciáldiagnosztikai kérdés, hogy a lepedék a szájüreg melyik részén helyezkedik el, illetve hogy letörölhető-e vagy a lepedék az alapjához szorosan illeszkedik-e.

A lepedékképződéssel járó torokgyulladás jellemzője, hogy a torok felszíne és a lepedék környéke vörös színű, lobos, gyulladt. A környező nyirokcsomók is duzzadtak, kísérőtünetként torokszárazság és nyelési fájdalom tapasztalható.

A bakteriális fertőzés okozta tüszős mandulagyulladás esetén a mandulák felszínén tüszők (elszórt gennycsapok) láthatóak, amelyeket laikusként szintén láthatunk „lepedéknek”, emellett duzzadt torokmandulák és gyulladt, lobos, vörös színű garatnyálkahártya látható. Ez a betegség típusosan magas lázzal kísért, a nyaki nyirokcsomók ez esetben is duzzadtak lehetnek. Ez a betegség könnyen összetéveszthető a vírusos eredetű mononucleosis infectiosaval – közismertebb nevén csóklázzal –, ahol a mandulákat szintén vastag lepedék fedi. De ellentétben a tüszős mandulagyulladással, a mononukleózisos forma esetén jellegzetesen egybefolyó szürkés lepedékkel teljesen fedett mandulákat láthatunk.

Előfordul, hogy a garat fala fehéres, lepedékes foltokkal fedett, viszont a kísérőtünetek között ritkán szerepel láz, és a közérzet, általános állapot is kielégítőbb, mint mandulagyulladás vagy mononukleózis esetén. Ilyenkor a vöröses, belövellt szájüregi nyálkahártyán megjelenő laza, fehér, enyhe kaparással letörölhető plakkok szinte biztos jelei az álhártyás- vagyis pseudomembranosus candidiasisnak, amely akut és krónikus formában is jelen lehet. A gombás eredetű szájüregi candidiasis – ismertebb nevén szájpenész – ezen fajtája leginkább újszülöttekre jellemző, de felnőttek esetén is előfordulhat. Általában lokális, helyi okok, mint például szájszárazság, vagy az asthmaterápiában használatos inhalációs szteroidok túlzott vagy helytelen használata (elmarad az inhalatív szteroidok után szükséges száj- és toroköblögetés) vagy szisztémás eltérések miatt (immunszuppresszióval járó állapotok vagy akár például a vashiány miatt) alakul ki. Szájüregi candidiasis esetén a fehér „foltok” – fehér lepedék – könnyen letörölhető.

Előfordul azonban, hogy a szájüreg bármely területén felfedezett „lepedék” – vagy fehér folt (leukoplakia) – nem letörölhető, az alapjához szorosan tapad. Ilyenkor fel kell, hogy merüljön, hogy az elváltozás rosszindulatú , és mielőbb fül-orr-gégészeti szakvizsgálat és az elváltozás szövettani mintavétele, elemzése javasolt. Ilyenkor a klasszikus heveny gyulladásos megbetegedésekre jellemző láz, nyirokcsomó-duzzanat rendszerint hiányzik.

A szájüregi fehéres folt egyszerű mechanikai ártalomból (pl. súrlódás) is származhat (pl. ajakharapdálás), vagy öröklött elváltozás (pl. fehér spongiformis (szivacsos) naevus) is lehet, ezek jóindulatú elváltozások. De okozhatja dohányzás, aszpirin okozta felmaródás is (ez utóbbi jellemzően átmeneti). Ritka esetben lupus kísérőjelensége is lehet. Mégis, minden alapjáról le nem választható fehéres foltot fenntartással és óvatossággal kell kezelni, amíg a malignitás ellenkezője be nem bizonyosodik a biopszián alapuló szövettani vizsgálattal. A szájüreg leukoplakiái hajlamosak a malignus átalakulásra, különösen ha vöröses udvar övezi őket: laikusként tűnhet úgy, mintha a torok vagy a nyálkahártya gyulladt lenne, lepedékkel a közepén. Ezeknek az elváltozásoknak a jellemző rosszindulatú elfajulása a szájüregi karcinóma.

Látható, hogy egy „egyszerű lepedék”-nek is számtalan oka lehet, ezért minden esetben érdemes lehet ezeket az elváltozásokat háziorvosnak, fül-orr-gégésznek megmutatni, és lehetőleg tartózkodjunk az öndiagnózistól.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Szabó Zsuzsanna, háziorvos, pszichoterapeuta szakorvos



