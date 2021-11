Tüdőgyulladás: okok, tünetek, kezelés

A tüdőgyulladás a tüdő szöveteinek gyulladása fertőzés, allergia vagy fizikai-kémiai okok következtében. Néhány ipari országban a tüdőgyulladás a leggyakoribb halálok a fertőző betegségek közül.

A tüdőgyulladás okai

Meg kell különböztetnünk a fertőző és a nem fertőző tüdőgyulladást. A nem fertőző tüdőgyulladást allergiás, illetve fizikai-kémiai okok váltják ki, például mérgező anyag belélegzése. A fertőző tüdőgyulladást baktériumok, vírusok, gombák és paraziták okozhatják. A fertőzés érintheti csak a tüdőszöveteket, de ráterjedhet a hörgőkre. Nagyon ritkán gyerekeknél vagy idős embereknél előfordulhat, hogy egy ételdarabka a tüdőbe jut, ahol gyulladást vált ki.

A tüdőgyulladás tünetei és típusai

A tüdőgyulladások fajtáit különböző szempontok szerint oszthatják fel. Ez a felosztás lényegében a megfelelő terápiát szolgálja, miután laborvizsgálattal megállapították, hogy milyen kórokozó a felelős a betegségért. A betegség felosztható a tünetek alapján, eszerint megkülönböztetnek típusos és atípusos tüdőgyulladást. Utóbbinál a betegség lappangva alakul ki.

A típusos tüdőgyulladás, amit rendszerint baktériumok (leggyakrabban a Streptococcus pneumoniae) okoznak, a fertőzést követő 12-24 órán belül súlyos tünetekkel jelentkezik. A páciensnek hirtelen magas láza lesz, elérheti a 40 oC-ot, és gyakran hidegrázással jár. A pulzus felgyorsul, elérheti a percenkénti 120-at is. Egy időben köhögés is jelentkezik. Rövid idő után gennyes, sárgás vagy zöld köpet ürül, amibe vér is keveredhet, ekkor a köpet színe vöröses barna.

A tüdőgyulladás lefolyása

A páciensek gyakran légszomjra és légzés közben jelentkező fájdalomra panaszkodnak. Jellegzetes az édeskés vagy kellemetlen szagú lehelet. Néhány páciens gyorsan és elégtelenül lélegzik, hogy a légzési segédizmokat is igénybe veszi, miközben az orrcimpák mozgása jól látható. A beteg mellkasfél láthatóan kevésbé vesz részt a légzésben.

Az atípusos tüdőgyulladás nem korlátozódik a tüdő egyik oldalára, valamennyi tüdőszövetet érinti. Az atípusos tüdőgyulladás többnyire fiataloknál jelentkezik, mindenféle megelőző alapbetegség vagy kísérőbetegség nélkül.

Mielőtt a betegség jellegzetes tünetei jelentkeznének, influenzaszerű panaszok lépnek fel. A láz lassan emelkedik 38,5 oC-ig. Az atípusos tüdőgyulladás csak ritkán terjed ki a mellhártyára. A jellegzetes gennyes váladék is hiányzik. A tipikus tüdőgyulladás tünetei az első hét nap során súlyosbodnak. Amikor a tünetek enyhülnek, megkezdődik a gyógyulási folyamat, ami akár tizenkét hétig is tarthat.

A tüdőgyulladás szövődményei

A legyengült szervezetű emberek, valamint a fekvőbetegek számára a tüdőgyulladás halálos kimenetelű is lehet. A tüdőgyulladás következménye lehet gennygyülem, mely bőséges, rossz szagú köpetürítéssel jár.

A tüdőgyulladás kezelése

A terápia alapja a kórokozókkal szembeni célzott küzdelem, és mivel baktériumok okozzák a tüdőgyulladást a legtöbb esetben, ez antibiotikumos kezelést jelent. Ezen kívül a következő intézkedésekre van szükség:

A produktív köhögést segíthetik a köptető, nyákoldó szerek. Ezeket azonban nem szabad köhögéscsillapító szerekkel együtt szedni, és éjszakára sem lehet bevenni őket.

Az erős fájdalom és a magas láz (ált. 38,5 o C a határ) láz- és fájdalomcsillapító szerekkel (pl. paracetamol) enyhíthető.

C a határ) láz- és fájdalomcsillapító szerekkel (pl. paracetamol) enyhíthető. Fekvőbetegeknél a trombózis megelőzésére is szükség van.

Fontos a folyadékutánpótlás, veszély esetén az infúzió is szükségessé válik. Azonban mivel a tüdőgyulladás többnyire idős embereknél fordul elő, meg kell bizonyosodni arról, hogy a páciens nem szenved-e szívelégtelenségben, mert ha igen, akkor ennek figyelembevételével kell meghatározni a napi fogyasztható folyadékmennyiséget.

Egy megfelelő légzésterápia támogatja a hatékony kezelést

Nagyon súlyos esetben ritkán szükség lehet orrszonda alkalmazására, amelyen keresztül a beteg tiszta oxigént lélegezhet be.

Forrás: WEBBeteg

B. M., szakfordító; gesundheit.de

Lektorálta: Dr. Csuth Ágnes, családorvos